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Автор Ирина Шлионская

Наше представление о собственной внешности часто далеко от действительности

Общество

Известно, что между тем, как нас видят другие люди, и тем, как мы выглядим в собственных глазах, порой есть большая разница. По мнению психологов из Бангорского и Лондонского университетов (Великобритания), на наше восприятие собственной внешности влияют в первую очередь мысленные убеждения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Psychological Science.

 

"Я — идеал!"

Наверное, вы не раз встречали людей, которые выглядят не самым лучшим образом, но при этом ничего не делают для того, чтобы исправить свою внешность. И это вовсе не по причине отсутствия средств на одежду, стилиста и фитнес. Просто их "внутренний" образ не совпадает с реальным.

Так, женщина с внушительным лишним весом может воображать себя в душе стройной как балерина. А мужчина в драных носках и грязной сорочке может не замечать этих изъянов, поскольку уверен в своей неотразимости.

Британские эксперты разработали метод визуализации так называемых ментальных автопортретов, которые люди хранят в своём сознании, и проанализировали отличия между ними и теми образами, которые видят окружающие.

Всё дело в самооценке!

 

В исследовании участвовали 116 взрослых добровольцев. Каждому из них предложили создать "ментальное селфи" при помощи компьютерного моделирования.

Для этого испытуемый должен был выбрать из двух лиц, смоделированных системой случайным образом, то, что больше соответствовало его представлению о своей внешности. После того как был произведён выбор из нескольких сотен изображений, формировалось некое усреднённое "лицо", которое, по мнению участника, наиболее походило на него самого. Затем полученное изображение сопоставляли с тем образом, который был сформирован в сознании других людей.

Выяснилось, что "ментальный автопортрет" зависел больше от внутренней самооценки, чем был приближен к объективному впечатлению.

"Мы попросили участников создать свой "ментальный автопортрет”, а также ответить на вопросники личности и самооценки, чтобы выявить, каким типом личности они себя считают, — рассказали исследователи. — Обнаружилось, что представления испытуемых о самих себе сильно влияли на то, как они представляли свою внешность. Например, если человек считал себя экстравертом, он думал, что выражение его лица кажется людям более уверенным и располагающим к общению, чем было на самом деле".

На следующем этапе тот же метод был использован для оценки особенностей тела испытуемых. И вновь оказалось, что большинство людей воспринимали собственное тело в зависимости от того, как они относились к самим себе. Например, если у человека была заниженная самооценка, то его тело казалось ему некрасивым. Например, он мог считать себя толстым, хотя это не всегда соответствовало реальности.

Оценивайте себя реально!

 

Выходит, для того, чтобы ощущать себя идеальным внешне, достаточно иметь высокую самооценку? Конечно, это не всегда так. Я знаю женщину, которая на фотографиях красуется в довольно коротком платье красного цвета, откровенно обнажающем все "проблемные" места. А фигура у этой дамы, мягко сказать, так себе. И открывать плечи и ноги тут совершенно ни к чему… Видимо, в глубине души она считает себя всё ещё 25-летней, хотя ей уже около 50. Однако на фото женщина смотрится просто нелепо.

Следует почаще смотреть на себя со стороны, хотя бы на снимках. Или не стесняться попросить кого-то из окружающих высказать искреннее мнение о вашей внешности. Особенно если у вас постоянно возникают проблемы — не берут на работу, не складывается личная жизнь… Может, дело именно в несоответствии между тем, как вы себя воспринимаете, и тем, как воспринимают вас. Да, бодипозитив бывает полезен, но только в разумных пределах.

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Подними свою самооценку за 8 минут! Советы от психолога
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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