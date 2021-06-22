К чему приведет оправдание нацизма

Накануне 80-й годовщины нападения гитлеровской Германии на СССР президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер произнёс в своём выступлении: "Эта война отбрасывает длинную тень, и эта тень лежит на нас по сей день".

Некоторые социологические исследования утверждают, что немецкая нация не желает больше испытывать чувство стыда за зверства фашистов.

Между тем, намеренная трансформация исторической памяти в угоду идее занижения роли Советского Союза в победе над фашизмом уже привела к небывалому расцвету неонацистских настроений в Европе.

Идее превосходства немцев над другими нациями пришёл конец в 1945 году. Проведение денацификации в Европе было направлено

на полное уничтожение нацистской идеологии ,

, выявление и передачу под суд военных преступников

и борьбу с так называемыми последователями нацизма.

Уголовным кодексом Германии до сих пор запрещено использование символики НСДАП (NSDAP) и гитлеровской Германии, в том числе характерного приветственного жеста.

В 2007 году Ангела Меркель выступала с предложением о запрете свастики на территории всего Евросоюза, но оно было отклонено из-за протестов индуистов, считающих её символом благополучия и удачи.

В то время, как в Европе болезненное отношение к любым проявлениям национал-социалистической идеологии, сложившееся после окончания Второй мировой войны, не давало ни малейшей возможности для возрождения симпатии к неонацистским устремлениям, Америка, не испытавшая в полной мере ужасов войны, отнеслась к последователям Гитлера сравнительно благосклонно.

Во всяком случае, именно там в марте 1959 года Джорджем Линкольном Рокуэллом была основана Американская нацистская партия. Она была полностью основана на взглядах НСДАП и даже использовала её символику.

Впоследствии партия была переименована в Национал-социалистическую партию белых людей. Её последователи по-прежнему существуют в США и известны как "Организация Нового Порядка".

В 1970-х годах к неонацистской идеологии подключились европейские ультраправые. Так, в Австрии и Германии бывший член СС Вильгельм Ландиг создал концепцию Чёрного Солнца — якобы мистического источника энергии, способного возродить "арийскую расу".

Для продвижения своих взглядов Ландиг использовал всевозможные сомнительные эзотерические теории, в том числе тибетские расовые доктрины.

В это же время в Италии ранее малоизвестный философ Юлиус Эвола своими концепциями аристократического элитизма и эзотерического нордизма создал идеологическую основу для деятельности нового поколения неофашистов, противостоящих либерализму и демократическим процессам в западных странах.

По прошествии 75 лет — среднестатистической жизни человека — нетерпимость к нацистским взглядам в западном обществе существенно поблекла.

Во многом здесь сыграла свою роль тщательно насаждаемая США и их европейскими союзниками стратегия обеления Германии, Италии и Японии в противовес демонизации России как правопреемницы СССР, якобы несущей угрозу западным демократическим ценностям.

Размывание исторической роли нацистов приводит к откровенным симпатиям к неонацистской идеологии даже среди действующих германских военнослужащих. Об этом свидетельствует недавний нашумевший инцидент с разгоном неонацистской вечеринки германских военнослужащих контингента НАТО в Литве.

Глава военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр поспешила извиниться за действия своих подопечных, отметив, что они понесут самое суровое наказание, вплоть до увольнения из бундесвера.

Иначе говоря, для нынешнего министра обороны Германии симпатии к нацистской символике не являются поводом для уголовного преследования.

Помимо безобразного пьяного поведения, нарушающего жизнь окружающих людей, и надругательства над сослуживцем новоявленные тевтонские рыцари отметились исполнением нацистских песен. И это особенно знаково ровно через 80 лет после того, как их солдаты вторглись на советскую землю.

За срок всего лишь одной человеческой жизни недобитые ростки нацизма расцвели буйным цветом среди наиболее "прогрессивного" Североатлантического альянса.

И это наводит на воспоминания о том, что 80 лет назад в одних боевых порядках с немцами наступали сочувствующие солдаты объединённой Европы — венгры, румыны, итальянцы и многие другие.

Анализируя моральную реабилитацию нацизма в США и странах Европы, мы видим удручающую картину. Пока одна радикально настроенная часть западного мира при первом удобном случае преклоняет колено в память о преступлениях колонистов, другая всё чаще распевает нацистские гимны.

И эта тенденция будет лишь усугубляться.

В этой связи особенно важно укреплять международную историческую память, искореняющую любые симпатии нацистской идеологии.

К сожалению, пытаясь всеми методами снизить значение Победы советского народа над нацизмом, страны Запада создали опасный прецедент нивелирования роли самой преступной идеологии в мировой истории.

Рассматривая Россию как одну из геополитических угроз современности, коллективный Запад умышленно стремится заглушить все наши призывы к недопустимости возрождения национал-социализма. И в борьбе с его воссозданием лидирующую роль должен занять Израиль — государство, чья историческая память полностью пронизана попытками истребления еврейского народа.

Через 80 лет после нападения Германии на СССР ­решительное осуждение нацистских взглядов приобретает исключительное значение.

Если этого не добиться в международном формате, возможно, скоро мы сможем стать свидетелями очередного эксперимента сторонников превосходства одних наций над другими.

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