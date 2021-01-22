Квартиры россиян массово проверят на перепланировки

Российские чиновники намерены инициировать массовые проверки квартир на предмет незаконных перепланировок.

Сообщается, что внимание жилищных инспекторов коснётся любых несогласованных изменений — не только на снесённые стены или дополнительно протянутые трубы, но и, например, на снятую дверь на кухне, в которой оборудована газовая плита.

Как пишут журналисты, "перед тем как посетить квартиру, жильцам отправляют уведомление по почте с точной датой приезда инспекторов. Оповещение могут прислать дважды. Если жильцов не будет дома, контролеры грозят пойти в суд и потом прийти в квартиру с приставами".

По этому вопросу депутат Госдумы, член Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Палкин дал пояснение изданию "Царьград".

На утверждение о том, что чиновники могут заставить сограждан вернуть всё в первоначальное состояние, а в крайних случаях человека могут лишить жилья, он заявил, что "лишить человека жилья невозможно: собственность есть собственность. Другое дело, соответствует ли перепланировка нормативам и нормам безопасности".

Проблему с перепланировками нужно решать примерно так, как решали проблему дач: нужна своего рода дачная амнистия. Если у тебя есть перепланировка, но она не противоречит действующим СанПиНам и строительным нормам, то её можно узаконить".

Проблема в том, отметил Палкин, что современные перепланировки иногда таковы, что дом чудом стоит. Совершенно серьёзно можно заявлять, что существует угроза проживания другим жителям. Нужно это выявить, чтобы привести всё в соответствие с нормами.

"Так что на любое действие требуется официальная регистрация. А если есть нарушения, не соответствующие нормативам, то их придётся привести в надлежащий начальный вид", — подытожил Палкин.

В телеграм-канале "Тот самый Козлов" добавили, что незаконная перепланировка — болезненный вопрос, учитывая, какие последствия она может нести. Некоторым удаётся скрывать её годами, но затем появляются трещины на стенах в квартирах у соседей или проблемы с вентиляцией, затопление и другие неприятные ситуации, наносящие ущерб и жилью, и порой здоровью граждан.

"Обычно начинают процесс именно соседи либо после аварийного эпизода, либо из-за строительного мусора. Однако даже если жалоба и поступила, не так просто попасть в квартиру. Так что заголовок не очень-то корректен, но тема актуальная".

При этом найти собственника не проблема, проблема — попасть в помещение. Ведь проверка будет считаться незаконной, если собственник не подтвердит, что заранее получил уведомление о её проведении. А он, например, этого не делает и не обеспечивает допуск инспекторам. В таких случаях жилинспекция обращается в суд.

Такие мероприятия могут идти до двух месяцев. Лишь в случае возникновения угрозы жизни и имуществу граждан допуск инспектора на объект может быть осуществлен с представителями правоохранительных органов.

Так что если очень хочется что-то менять — лучше изучить этот вопрос. Иначе придётся возвращать обратно, платить штраф и, возможно, возмещать ущерб, резюмировали сетевые эксперты.