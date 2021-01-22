Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Александр Шторм

Квартиры россиян массово проверят на перепланировки

Общество

Российские чиновники намерены инициировать массовые проверки квартир на предмет незаконных перепланировок.

Квартиры россиян массово проверят на перепланировки

Сообщается, что внимание жилищных инспекторов коснётся любых несогласованных изменений — не только на снесённые стены или дополнительно протянутые трубы, но и, например, на снятую дверь на кухне, в которой оборудована газовая плита.

Как пишут журналисты, "перед тем как посетить квартиру, жильцам отправляют уведомление по почте с точной датой приезда инспекторов. Оповещение могут прислать дважды. Если жильцов не будет дома, контролеры грозят пойти в суд и потом прийти в квартиру с приставами".

По этому вопросу депутат Госдумы, член Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Палкин дал пояснение изданию "Царьград".

На утверждение о том, что чиновники могут заставить сограждан вернуть всё в первоначальное состояние, а в крайних случаях человека могут лишить жилья, он заявил, что "лишить человека жилья невозможно: собственность есть собственность. Другое дело, соответствует ли перепланировка нормативам и нормам безопасности".

Проблему с перепланировками нужно решать примерно так, как решали проблему дач: нужна своего рода дачная амнистия. Если у тебя есть перепланировка, но она не противоречит действующим СанПиНам и строительным нормам, то её можно узаконить".

Проблема в том, отметил Палкин, что современные перепланировки иногда таковы, что дом чудом стоит. Совершенно серьёзно можно заявлять, что существует угроза проживания другим жителям. Нужно это выявить, чтобы привести всё в соответствие с нормами.

"Так что на любое действие требуется официальная регистрация. А если есть нарушения, не соответствующие нормативам, то их придётся привести в надлежащий начальный вид", — подытожил Палкин.

В телеграм-канале "Тот самый Козлов" добавили, что незаконная перепланировка — болезненный вопрос, учитывая, какие последствия она может нести. Некоторым удаётся скрывать её годами, но затем появляются трещины на стенах в квартирах у соседей или проблемы с вентиляцией, затопление и другие неприятные ситуации, наносящие ущерб и жилью, и порой здоровью граждан.

"Обычно начинают процесс именно соседи либо после аварийного эпизода, либо из-за строительного мусора. Однако даже если жалоба и поступила, не так просто попасть в квартиру. Так что заголовок не очень-то корректен, но тема актуальная".

При этом найти собственника не проблема, проблема — попасть в помещение. Ведь проверка будет считаться незаконной, если собственник не подтвердит, что заранее получил уведомление о её проведении. А он, например, этого не делает и не обеспечивает допуск инспекторам. В таких случаях жилинспекция обращается в суд.

Такие мероприятия могут идти до двух месяцев. Лишь в случае возникновения угрозы жизни и имуществу граждан допуск инспектора на объект может быть осуществлен с представителями правоохранительных органов.

Так что если очень хочется что-то менять — лучше изучить этот вопрос. Иначе придётся возвращать обратно, платить штраф и, возможно, возмещать ущерб, резюмировали сетевые эксперты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы жилинспекция андрей палкин ремонт квартир перепланировка
Новости
Су-35 пролетел над американским военным самолётом....вверх ногами
Несколько землетрясений произошли в регионах России
Пушков:Байден подписал указ, который может уничтожить женский спорт
Скончался звёздный стилист Александр Шевчук
Ключевская сопка на Камчатке выбросила огромный столб пепла
Ouest-France: в угоду геополитике Украина лишила себя COVID-вакцин
Шотландия готовит референдум о независимости от Лондона
Венесуэла сообщила о результатах исследования вакцины "Спутник V"
Корейские ученые создают "невидимые солнечные панели"
Российский лыжник дисквалифицирован за нападение на соперника
Последние материалы
Скончался звёздный стилист Александр Шевчук
Ключевская сопка на Камчатке выбросила огромный столб пепла
Ouest-France: в угоду геополитике Украина лишила себя COVID-вакцин
Шотландия готовит референдум о независимости от Лондона
Венесуэла сообщила о результатах исследования вакцины "Спутник V"
Корейские ученые создают "невидимые солнечные панели"
Российский лыжник дисквалифицирован за нападение на соперника
Жертвами стрелка в Индианаполисе стали пять человек
Сбербанк ждёт разрешения ЦБ на запуск собственной криптовалюты
В авиакатастрофе погибли футболисты и президент бразильского клуба
Популярное
Российский шоу-бизнес
Гудков выпустил клип "Аквадискотека" с кадрами из "дворца Путина"

Комик презентовал трешевый фит, созданный совместно с группой Cream Soda.

Гудков выпустил клип "Аквадискотека" с кадрами из "дворца Путина"
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Общество
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегор ответил на насмешку Нурмагомедова
Общество
Из Росгвардии уволят бойца, смеявшегося над пострадавшей женщиной
Игорь Буккер Открыт ещё один способ распознавания лжи Игорь Буккер Усам Оздемиров Байден выходит на тропу санкционной войны Усам Оздемиров Василий Амирджанов Власти активно оповещают граждан о митингах протеста Василий Амирджанов
Комментарии
Небо в клеточку: кому перешел дорогу генерал Муслим Даххаев
Всемирно известного архитектора затравили за театр в Севастополе
Дочь Заворотнюк захотела уехать из России
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Акции в поддержку Навального: что это было и что будет дальше
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Дочь Заворотнюк захотела уехать из России
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Экономист: пересмотра соглашения об ассоциации ЕС с Украиной не будет
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников