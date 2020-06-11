Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить

Трагическая авария в Москве на Смоленском бульваре стала кульминацией пьяных перфомансов известного артиста Михаила Ефремова.

Массмедиа, пользователи социальных сетей, граждане на улице и в магазинах разом вспомнили хроники пикирующего чемпиона по литрболу среди мастеров художественного слова. Случившееся в который раз подняло тему пьянки за рулем.

Проблема, которая в России ежегодно убивает столько людей, будто идет война на истребление, пока так и не нашла адекватного решения. Либо поиск задан не по тем ключевым словам, либо и в этой области решено придерживаться тренда стабильности.

Индульгенция на вседозволенность

Произошедшей трагедии мало кто удивился. Карта вин вела артиста аккурат к катарсису бесконечной пьесы, но оставалась все-таки надежда, что уж до крайностей не дойдет. Тем более, Михаил Ефремов в своих сетевых монологах и интервью за время карантинной изоляции не раз говорил, что практически не употребляет спиртного.

Беда случилась и, естественно, вызвала ответную реакцию общества. Человек-то известный. Возмутились практически все. Кто-то тем, что Михаил Ефремов дошел до ручки, другие тем, что кто-то посмел пожурить артиста, а третьи обратили внимание, что у "поэта и гражданина" не нашлось друзей, способных ему помочь выбраться со дна бутылки.

Мнением на своей странице в Instagram поделилась Красная Шапочка моего детства, актриса Яна Поплавская:

"Все знали, что у Ефремова алкогольная зависимость, тем не менее потакали ему, вытаскивали из неприятностей, а хуже всего то, что они же ему и наливали, пили вместе с ним… Я знаю Мишу с детства. Знаю все его положительные и отрицательные стороны. И должна сказать, что он очень одаренный, талантливый человек… Когда человек совершает преступление, суд должен быть справедливым".

В советское время артисты нередко позволяли себе оттянуться с напитками. Возможно, и случались непоправимые последствия после застолий или выпивки накоротке. Правда, в те времена не было ни смартфонов, ни интернета, чтобы о произошедшем моментально узнала вся страна.

Собственно, и традиции закрывать глаза на причуды любимых артистов, важных чиновников или граждан с необходимым количеством денежных знаков в кармане уходят корнями в далекое прошлое отечественной государственности.

Если друг нализался вдруг

Возможных собутыльников Михаила Ефремова заочно пожурил актер Александр Панкратов-Черный:

"Он же не в одиночку пил. Значит, кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома?… Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется!"

Тему дружбы развил актер Олег Тактаров и высказался на своей странице в Instagram, подчеркнув, что Михаил Ефремов, когда трезвый, блестяще работает в кадре:

"Кроме скорби и соболезнований семье пострадавшего, ничего не могу сказать. Михаилу теперь хорошо вылечат печень; мозгами, может, соберется. У него были не те друзья в последнее время, не то окружение, где-то режиссеры попустительствовали".

Может быть не только в последнее время были "не те друзья". Нередко случается, что люди, которых человек считает своими друзьями, необязательно отвечают ему взаимностью. Кто-то всерьез считает, что, предлагая защищать артиста любыми средствами и любой ценой, окажет ему реальную помощь.

В ситуации, когда все ясно до предела, помощь Михаилу Ефремову может оказать только тот человек, который сможет вытащить его из алкогольной нирваны. Правда, с учетом перспективы провести в местах не столь отдаленных определенное количество лет, перезагрузить мозги и организм актера будет весьма проблематично.

На зоне не будет отдельной палаты с холодильником и интернетом, кондиционера, горничных и утренней чашки кофе. Друзьям, если они и были, следовало бы очнуться намного раньше. Глядишь, и порядочный человек, который стал жертвой тарана Михаила Ефремова, остался бы жив и вернулся к семье в родную Рязань.

Сетевая баня

Нетрудно позлорадствовать популярному артисту, тем более что далеко не у всех представителей политического бомонда вызывали восторг его выступления на YouTube. Среди пользователей соцсетей немало и тех, кто откровенно радуется той житейской яме, в которую угодил Михаил Ефремов.

Недруги артиста размещают в интернете свои упражнения в эпистолярном жанре, иногда выходящие за пределы рамок добра и зла в общем тренде "Так ему и надо!". Припоминают ему резкие высказывания в отношении властей и лояльных им граждан, смакуя подробности его морального падения.

Есть немало поклонников артиста и сторонников так называемой внесистемной оппозиции, которые на полном серьезе обсуждают тему заговора Кремля, который и направил внедорожник Михаила Ефремова аккурат на встречный автомобиль. Тезисы весьма любопытны:

российские спецслужбы спаивали артиста;

чуть ли ни сам Путин наливал Ефремову;

агенты ФСБ подсыпали артисту спецсредство, которое его превратило за несколько минут в пьяное животное;

Ефремова чипировали, нанятые Путиным специально обученные люди и так далее.

Как творческая, так и личная жизнь Михаила Ефремова в один миг стали предметом массового обсуждения в том или ином контексте. Артисту теперь никуда от этого не деться, хотя бы потому, что на весах сейчас не только его судьба как виновника ДТП. Решение суда покажет обществу отношение государства к застарелой проблеме пьянки за рулем.

Смакование беды

Уже восстановлена картина 8 июня 2020 года, когда под железом большого авто Михаила Ефремова погиб Сергей Захаров. Сам артист признал свою вину. По мере возвращения его неиспорченного "Нарзаном" организма к адекватному состоянию, приходит и осознание, что его жизнь уже не будет прежней.

Если это не демонстрация актерского мастерства, то по его виду заметно, что человек понимает всю степень содеянного и грядущие последствия. Будь это малоизвестный алкогольный камикадзе, происшествие незаметно бы легло в копилку других подобных ДТП.

Давно известно, что некоторые медиа работают по принципу "Больше крови и грязи — выше рейтинги!". Смертельная авария с участием Михаила Ефремова стала просто спасением для набивших оскомину телевизионных ток-шоу на федеральных телеканалах.

В центре внимания оказался не пьяный представитель правоохранительных органов, не чиновник, а известный артист и к тому же, вроде как, оппозиционер. То есть разгуляться можно на всю катушку. Что, собственно, и делается.

Обсуждается все, что угодно, только не самое основное — кто способен генерировать решение давней общероссийской проблемы. Высказывается предостаточно резких суждений в адрес артиста, которые по своей сути вполне справедливы, но мало кто конкретно предлагает способ вытащить безусловно талантливого актера из алкогольной зависимости.

На выходе наблюдается эдакое смакование беды в семьях Сергея Захарова и Михаила Ефремова. Каждый новый информационный чих в деле о том ДТП становится очередным поводом перетереть тему в прямом эфире.

Запущенное театральное действо плавно уводит телеаудиторию от действительно необходимого мозгового штурма. Ведь практически каждый день какой-нибудь лихой автомобильный ас с литром водки в организме выезжает на дорогу в поисках пьяного драйва и новых случайных жертв.