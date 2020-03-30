COVID-19 vs Россия: в ожидании пика пандемии

По мнению специалистов, эпидемия коронавируса стремится к своему пику, который рассчитывают преодолеть где-то 5 апреля 2020 года.

Разумеется, все прогнозы базируются на условии, если сами граждане проявят сознательность и будут выполнять указания санитарных властей страны.

Пандемическая прогрессия

За 28 марта 2020 года в России зафиксированы 270 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 1534 человек. В Москве — 197. За те же сутки выздоровели 15 человек, а за весь период — 64. Примечательно, что в Москве из 197 заразившихся 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет, а 13 из них — несовершеннолетние.

На этом фоне в Уфе подростки привычно зажигали в ночном клубе, и никакие просьбы воздержаться от массовых тусовок не возымели действия. В той же столице Башкирии власти разогнали шашлычников, которые расположились в мангальной зоне местного лесопарка. Выходные же, а не карантин.

В Москве, по словам мэра города Сергея Собянина, количество пассажиров в метрополитене сократилось в три раза. Всё-таки чувство самосохранения оказалось не на последнем месте в несокрушимой эйфории от незапланированных больших выходных.

Тем не менее в центре Москвы были замечены машины с громкоговорителями, из которых раздавались призывы к гражданам разойтись по домам и не искушать судьбу понапрасну.

Для многомиллионного города количество заразившихся вроде бы и невелико. Если граждане продолжат наслаждаться выходными так же активно, как это сделали в Москве в Серебряном бору, где устроили массовые шашлыки, то появится реальный шанс догнать и перегнать Италию, Испанию, Францию и главное — Америку.

Египетская сила

Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов и молиться дома. Для укрепления паствы он напомнил о святой Марии Египетской, которая, самоизолировавшись в пустыне, спаслась душой и телом.

"Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской, который свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись!"

Предстоятель РПЦ выступил с проповедью перед прихожанами храма Христа Спасителя, призвав выполнять все предписания санитарных властей. При этом сами собравшиеся на литургию без тени сомнения своим же присутствием нарушили эти самые рекомендации не собираться в большие группы. Сам же призыв предстоятеля РПЦ выглядит несколько противоречиво — храмы будут открыты, но верующих просят не приходить.

Прихожане вполне могут в стиле бесшабашных коронашашлычников сделать вывод, что все равно можно. Тем более многие не придут, послушав патриарха, и самые хитрые смогут оказаться в храме в гордом одиночестве. Так могут решить и остальные продвинутые. В итоге может получиться аншлаг, которому будет несказанно рад COVID-19.

Пример Марии Египетской любопытен как обоснование воздерживаться от посещения храмов, но более яркими в нынешней ситуации мне видятся слова Иисуса Христа (Евангелие от Матфея), в которых раскрыта суть безответственного отечественного "Авось!" перед лицом общей напасти:

"Не искушай Господа Бога твоего!"

Коронабанкомат

Мэр столицы Сергей Собянин в который раз призвал москвичей придерживаться самоизоляции, а на улице держать дистанцию между собой:

"Мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо. Безопасная дистанция — 1,5-2 метра друг от друга".

Были сообщения, что изменится расписание движения наземного транспорта. Увеличатся интервалы движения. Нашего человека трудно остановить в его необузданных желаниях. Может статься, что в автобусы граждане станут набиваться плотнее, чтобы плечом к плечу ехать в общее коронавирусное будущее.

У просьб, в отличие от жестких требований, есть одна отличительная особенность — граждане могут их со спокойной душой игнорировать. Когда же коронавирус клюнет в слабое место, обвинят во всем всех, кроме самих себя.

Идет охота

В Москве два часа ловили беглеца из карантина. Зараженный гражданин, который лечился дома, покинул свое жилище и вышел погулять. Так сказать, себя показать и других заразить. Его отловили и определили в инфекционную больницу.

Эту историю из современных хроник пандемии рассказал Сергей Собянин, а заодно и пообещал, что власти примут жесткие меры по соблюдению карантина:

"Мы включим для этого все технические и организационные средства, которые имеются у города!"

Нежелательный вариант

В медиа появились сообщения о якобы подготовленном документе для премьер-министра Италии Джузеппе Конте и министра внутренних дел, в котором прогнозируется возможность бунта и мародерства, связанных в том числе и с отсутствием денежных средств у населения, находящегося на карантине. Подобное развитие событий возможно и в России, если власти допустят фатальные ошибки.

Нельзя забывать, что когда у сидящих в самоизоляции граждан начнутся проблемы с деньгами, то опасность выплеска отчаянья на улицы будет весьма высокой. Тут властям придется решить задачу и желательно заблаговременно, чтобы вовремя помочь людям.

Об этом, я очень надеюсь, подумали "наверху" с той же основательностью, с какой просчитывают варианты привлечения бюджетников на духоподъемные митинги для поддержки всего и вся.

Перспектива жесткого карантина

Опыт закрытия столицы уже существует со времен Олимпиады-80 и вспышки оспы в 1960 году. Если неделя выходных, которую предпочтительнее было бы назвать карантинной, собъет темп пандемии, то и чрезвычайные меры не понадобятся. Но граждане должны знать, что у властей есть, помимо плана "А", и планы "Б", "В" и "Г".

Пока об этом ни слова не слышно, а неизвестность рождает слухи. Слухи провоцируют тревогу, а за ней уже точит карандаши паника, которая может нивелировать любые положительные достижения на текущий момент.

Правда, и в раскрытии информации требуется осторожное движение языком, чтобы некорректными в текущей гуманитарно-эпидемиологической обстановке формулировками не запустить нежелательные процессы.

Уроки вирусной атаки

Разумеется, только по окончании коронавирусных испытаний можно будет проанализировать обретенный опыт. Уже сейчас очевидны проколы при имеющемся опыте ранее прошедших вирусных атак последних десятилетий:

Отсутствие резервов медицинских масок для населения и дезинфицирующих средств, иных защитных приспособлений.

Некорректное раскрытие информации, провоцирующее обратные действия граждан.

Отсутствие синхронизации превентивных действий федерального и регионального уровней в части купирования миграции в условиях развития эпидемии.

Конечно же, все, что нас не убьет, сделает нас сильнее. Хорошо, если бы уроки COVID-19 не прошли даром. Чтобы при следующей пандемии не хлопали бы глазами с той же искренностью, как это происходит с ежегодным изумлением от внезапно начавшегося весеннего половодья, выпавшего снега зимой или случившихся лесных пожаров в засушливое лето.