Кто есть ху, или мемы президентов

Высказывания сильных мира сего сначала становились крылатыми изречениями, а в наши дни необычные цитаты глав государств трансформируются в мемы. До нас дошли в оригинале слова Гая Юлия Цезаря: veni, vidi vici — "Пришел, увидел, победил". И популярная нынче фраза о том, что "деньги не пахнут" (pecunia non olet), была также произнесена римским императором Веспасианом.

Конечно, подобного рода изречения есть у всех народов, но для нашего культурного пространства вполне хватает доморощенных ораторов и некоторых высказываний на европейских языках. Конечно, благодаря Сети и широкому распространению английского языка таковых прибавилось. Невозможно объять необъятное, поэтому сосредоточимся на забавных высказываниях, ляпах и мемах.

Утверждают, что президент Авраам Линкольн требовал от своих подчиненных детальных отчетов в предпринимаемых ими действиях. В частности, когда генерал-майор американской армии Джордж Бринтон Макклеллан сообщил ему: "Нашли двух коров. Что мне делать?", Линкольн посоветовал: "Подоите их, Джордж" (Have found two milch cows. What should I do? — Milk em, George).

Первый президент СССР Михаил Горбачев, еще будучи генсеком, выдал ушедшие в народ: "кто есть ху" и "тогда, когда тогда". Пришедший ему на смену Борис Ельцин остался в памяти "такой вот загогулиной", хотя по количеству "афоризмов" уступал лишь непревзойденному Виктору Черномырдину, о котором однажды отозвался так: "Большую жизнь прожил: побывал и сверху, и снизу, и снизу, и сверху!"

Уроженец Оренбургской области, Виктор Степанович превзошел даже легендарных одесситов. Черномырдинский афоризм "Хотели как лучше, получилось как всегда" давно уже стал народной поговоркой. "Родившийся в харизме" (этот перл тоже принадлежит Черномырдину), он считал: "Вечно у нас в России стоит не то, что нужно".

Президент Уганды Йовери Мусевени объяснил своему народу: "Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, куда занимаются сексом и где он находится. Рот — неправильный адрес для секса".

В биологии и психологии существует так называемый "эффект Кулиджа", который основан на следующем анекдоте.

Президент США Джон Калвин Кулидж-младший и первая леди Грейс Кулидж по отдельности ознакомились с экспериментальной государственной фермой. Когда миссис Кулидж зашла в курятник, она заметила, что петух очень часто спаривается. Она спросила одного из служащих, как часто это происходит, ей ответили: "Несколько раз в день". Миссис Кулидж сказала: "Скажите об этом президенту, когда он придет". Президент в свою очередь задал вопрос, каждый раз петушок спаривается с одной и той же курочкой? — О нет, господин президент, каждый раз с разными. Президент был краток: "Передайте это миссис Кулидж".

Вообще-то Кулидж слыл молчуном. Он известен под прозвищем Silent Cal — "Неразговорчивый Кэл". Передают такой анекдот, связанный с 30-м американским президентом.

Однажды на званом приеме некто, сидевший рядом с Кулиджем, обратился к нему: "Бьюсь об заклад, я смог бы вытянуть из вас больше двух слов".

Президент молча посмотрел на него, раздумывая, и лаконично произнес: "Вы проиграли".

Во время Второй мировой войны миссис Элеонора Рузвельт отправилась в тюрьму Балтимора вместе с Мори Мавериком из Техаса, который отвечал за места заключения и хотел, чтобы первая леди увидела, как там ведутся восстановительные работы. Чтобы вписать поездку в свое расписание, миссис Рузвельт пришлось рано утром покинуть Белый дом, не сообщив об этом своему мужу. По дороге в офис в тот день Франклин Рузвельт позвонил секретарю своей жены и спросил, где Элеонора. "Она в тюрьме, господин президент", — сказал секретарь. "Не удивительно, — сказал Рузвельт, — но за что?" (I'm not surprised, but what for?)

Джордж Буш-младший прославился своими дурацкими словоизвержениями. Помимо того, что он назвал греков — гречанами, а британскую королеву Елизавету II — Елизаветой 11, 43-й президент США измыслил новый календарь, где появилась такая дата, как 30 февраля. Безусловно, календарь в его честь не переименовали, зато словари пополнились неологизмом — "бушизмы".

Вот образчик подобного рода. "Я командир — понимаете, мне не нужно объяснять — мне не нужно объяснять, почему я говорю вещи. Это интересная вещь о том, чтобы быть президентом". Выпускник Йельского университета Буш-младший искренне верит, "что люди и рыбы способны на мирное сосуществование".