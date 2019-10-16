Главный психиатр СССР: Лизу Киселеву убил не маньяк, а духовный урод

Девочку в Саратове убил не маньяк, а "духовный урод", чтобы их не было, надо возвращать религиозное воспитание, считает судебный эксперт, психиатр Федор Кондратьев.

Известно, что подозреваемым в убийстве 9-летней Лизы Киселевой в Саратове является 35-летний Михаил Туватин. Он рассказал при даче показаний, что спрятал тело девочки в заброшенном гараже. Туватин был 6 раз судим за кражи, разбой и изнасилования.

Туватин объяснил мотив убийства тем, что девочка испугала его своим вопросом. Несколько месяцев назад он самовольно завладел старым заброшенным гаражом, поменяв в нем замки. В день убийства Лиза Киселева проходила мимо и спросила, его ли это гараж. Туватин испугался, что гараж могут отобрать, после чего затащил ее внутрь и убил.

Как сказал "Правде.Ру" бывший главный психиатр СССР, судебный эксперт Федор Кондратьев, чтобы говорить о мотивах убийцы, надо иметь информацию: как он рос, почему совершал первые преступления и прочее. "Может быть, он душевнобольной. А, скорее всего, просто духовный урод, что позволяет ему делать все, что ему хочется", — сказал эксперт. "Такое у меня в судебной практике бывало, типа сатаниста, который жизнь ориентирует на то, что если я хочу, то я имею право делать все здесь и сейчас", — отметил Федор Кондратьев.

"Он не совсем маньяк. Он именно духовный урод. Чтобы их не было, надо возвращать в воспитание религиозный фактор, так как, по статистике, верующие люди намного реже совершают преступления, потому что у них есть духовный тормоз, продолжил эксперт.

Он отметил, что "1861 год в Москве был последним годом, когда не было совершено ни одного преступления". "А потом начались реформы: все можно, Бога нет. Почему нельзя мне убить, если мне хочется? Почему мне нельзя изнасиловать, если мне хочется? Кто мне запретит? Заповеди Божьи "не убей, не укради" — это чепуха, Бога нет".

По словам Федора Кондратьева, трущобы создают социальные условия для того, чтобы "духовный урод" имел возможность удовлетворять свои желания. Судебный эксперт уверен, что если бы их в Саратове не было, не было и убийства. "Скорее всего, уверен психолог, в этих гаражах уже не машины, а мастерские, может быть, даже криминальные мастерские, или наркотики хранятся, оружие делают".

Работа родителей с ребенком - это главная профилактика таких преступлений, считает Федор Кондратьев. "Надо внушить своему ребенку. "Вот знаешь, какое было у нас убийство. Ты не хочешь, чтобы тебя убили? Обходи, потрать 20 минут. Пока идешь эти 20 минут, продумай, какие уроки делать, что ты будешь отвечать, если тебя вызовут к доске. Приучить ребенка к дисциплине, иначе он будет искать короткие пути в жизни и нарываться на такие вещи ", — резюмировал Федор Кондратьев.

Фото: Михаил Туватин, СК РФ.

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