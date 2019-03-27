"Красное поле": патриотизм за деньги?

Не так давно прошла информация, что создание рекреационного парка "Красное поле", на территории которого планируется разместить и парк "Патриот" с музеем военной техники, в Великом Новгороде, оценили в 892 миллиона рублей. Почти миллиард.

В общем-то, обычная информация, если знать, что в прошлом году наше минобороны запланировало создать сеть подобных парков по всей России. Их стоимость уже тянет на несколько миллиардов рублей.

Я был в Алабине. Действительно, интересное место для пацанов, где можно полазать по технике, поиграть в войнушку или поглазеть на старую технику, которую, вероятно, перетащили из легендарного бронетанкового музея в Кубинке.

Соответствующими были и отзывы родителей или молодежи, любящей где-нибудь "оттянуться". Одни считают, что это "потрясающее место для семейных прогулок, особенно если среди детей есть мальчишки", другие вторят им, утверждая, что здесь "прекрасная еда, зоны отдыха".

Но это все развлечение. Наша действительность уже неоднократно доказала, что, к сожалению, подобные парки патриотизма подрастающему поколению не прибавляют. Развлечение и патриотизм — разные вещи.

Стоило бы администрации подобных парков провести элементарный блиц-опрос среди молодежи школьного возраста на предмет истории Великой Отечественной войны. И, судя по нынешнему уровню образования, многие бы до сих пор не смогли ответить на банальный вопрос: с кем мы воевали в 1941-1945 годах. О знании истории русской армии императорской России и говорить не приходится. Хотя все это доступно, стоит только прочитать… если эти знания не доводят в нынешней школе. Бывает и такое.

Патриотизм складывается из многих кирпичиков, которые новая Россия за четверть века своего существования порядком растеряла, разбила или в худшем случае, переписывая историю предков, подменила новыми, уродливыми экземплярами. И это не только сегодняшний школьный образовательный уровень, но и масса вышедших за это время книг, снятых фильмов, ток-шоу, где слово "патриотизм" как синоним "гражданской совести" обесценилось.

Может быть, поэтому все чаще мы слышим в сводке происшествий о молодых вандалах на кладбищах, о кощунственных выходках подростков на военных мемориалах с Вечным огнем.

А как отнестись к тому, что сегодня на фоне разговоров российского руководства о русофобии и переписывании истории в той же Прибалтике или бандеровской Украине идут сообщения об убийстве грабителями 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Ставропольском крае или смерти ветерана в Москве, у которого обманом отобрали единственное жилье. И такие случаи не единичны. Не говоря о том, что избиение пожилого человека сегодня уже никого не шокирует.

Так в "патриотических" ли парках дело и надо ли тратить на них миллиарды? Ведь, как известно, "патриотизм" за деньги не купишь. Покупают предательство.

К тому же, как выяснилось, на недавнем военном форуме "Армия-2018" минобороны заказало разработку гиперзвукового беспилотника "Анчар-РВ". Контракт обошелся почти в 1,4 миллиарда рублей. Если не почти, то близко по стоимости к региональному парку "Патриот". Но БПЛ, по крайней мере, в бою себя оправдает!

На фото: военная техника в Парке патриотов (Воронеж)

Читайте также:

"Как мне стать патриотом?"

Быть патриотом: что это значит для россиян?

Как научить патриотизму, да и можно ли