4 марта: Маньяк, Федеральное бюро расследований и Лебединое озеро

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Март

Православный календарь

День памяти мученика Максима, Федота, Исихия, Асклипиодоты (умерли в 311 году).

День памяти святителей Архиппа, Филимона и его жены Апфии.

Народная традиция

Маньяк.

Название дня восходит к старине. Исстари на Руси ведется предание, что в этот день не следует смотреть на падающие звезды, т. к. это худая примета. Если кто завидит звезду, падающую с неба — маньяк, умрет сам или кто из его семейства.

Говорили: "Маньяк полетел". Примечали, если кто заболел в этот день, то долго проболеет, а то и умрет. Клали под мышки больного по ломтю хлеба. Если хлеб к утру засохнет, то больной непременно умрет.

Именинники: Архип, Досифей, Евгений, Максим, Макар, Федот и Филимон.

События

4 марта 1518 года по приглашению великого князя Василия Третьего для перевода и переписки церковных книг из Афона в Москву прибыл Максим Грек.

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4 марта 1762 года (21 февраля по ст. ст.) императором Петром III подписан манифест об уничтожении Тайной канцелярии.

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4 марта 1799 года (21 февраля по ст. ст.) император Павел I пожаловал большой крест Мальтийского ордена графу Семену Романовичу Воронцову. Царь хотел также назначить его воспитателем великого князя Николая Павловича (будущего императора Николая I) и предлагал ему место канцлера, но Воронцов вскоре навлек на себя гнев Павла "различными представлениями вопреки воле его" и в мае следующего года был отставлен с дозволением "жить где захочет".

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4 марта 1818 года (20 февраля по ст. ст.) в Москве в присутствии императора Александра I и всей царской семьи и при громадном стечении народа открыт памятник руководителям народного ополчения — нижегородскому старосте Кузьме Минину и князю Дмитрию Ппожарскому.

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4 марта 1877 года в Москве, в Большом театре, состоялась премьера балета "Лебединое озеро". Премьера не увенчалась успехом. Партию Одетты исполняла Полина Карпакова — заурядная 32-летняя балерина. Музыку Петра Чайковского она не оценила и не приняла. Танцовщица настояла, чтобы в постановку включили выигрышные номера из других балетов ее репертуара — "Лебединое…" должно было стать бенефисом Карпаковой, а рисковать она не хотела… В итоге постановка посредственного хореографа Юлиуса Рейзингера не доставила зрителям ни малейшего удовольствия…

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4 марта 1909 года президент США Уильям Тафт присвоил главному следственному органу страны название "Бюро расследований". Позже эта структура станет называться "Управлением расследований", а с 1935-м будет окончательно переименована в "Федеральное бюро расследований" (ФБР/ FBI).

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4 марта 1909 года лейтенант Эрнст Шеклтон и трое его товарищей вернулись на остров Росса, где их ожидал корабль экспедиции "Нимрод". Они не дошли до Южного полюса Земли всего 180 км и были вынуждены повернуть назад. Страдая от голода, они прошли обратный путь в 1200 км за 49 дней.

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4 марта 1933 года состоялась инаугурация президента США Франклина Делано Рузвельта - самого выдающегося американского политического деятеля XX века.

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4 марта 1961 года впервые в мире ракетой В-1000, входившей в состав экспериментального комплекса противоракетной обороны, созданного генеральным конструктором Григорием Кисунько, перехвачен в верхних слоях атмосферы головной боевой блок баллистической ракеты. У ракеты была небывалая по тем временам средняя скорость — 1000 м/сек.

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4 марта 1970 года в Средиземном море в результате внутреннего взрыва затонула французская дизельная подводная лодка "Эвридика". Все 57 членов экипажа погибли.

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4 марта 1984 года — премьера на Центральном телевидении двухсерийного музыкального фильма Леонида Квинихидзе "Мэри Поппинс, до свиданья!" с Натальей Андрейченко в главной роли.

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4 марта 2002 года в России учреждены Национальная Академия кинематографических искусств и наук и присуждаемая ею премия — "Золотой орел".

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4 марта 2005 года военнослужащие США обстреляли автомобиль с освобожденной из иракского плена итальянской журналисткой Джулианой Сгрена. Бывшая заложница была ранена, а офицер итальянской разведки Никола Калипари погиб, прикрыв ее своим телом.

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4 марта 2012 года Владимир Путин в третий раз избран президентом Российской Федерации.

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Дни рождения

4 марта 1678 года в Венеции родился знаменитый итальянский скрипач, педагог и композитор Антонио Вивальди.

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4 марта 1916 года родился Ханс Юрген Айзенк, знаменитый психолог, автор теста на "коэффициент интеллекта" — IQ.

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4 марта 1937 года родился Юрий Сенкевич, знаменитый путешественник, автор и ведущий научно-популярной телепрограммы "Клуб путешественников" — в течение 30 лет. А изначально Юрий Александрович — врач, благодаря чему и был включен в свою первую экспедицию — в Антарктиду, в январе 1967 года.

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4 марта 1954 года родился Тимур Автандилович Апакидзе (1954, Тбилиси — 17.7.2001, Остров Псковской обл.), летчик морской авиации, Герой России. Первым в СССР произвел посадку на палубу корабля, сыграл рещающую роль в сохранении палубной авиации в России.

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Катастрофа в Атлантике

4 марта 1954 года родился Борис Моисеев, танцовщик, эстрадный певец.

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4 марта 1967 года родился Павел Кашин (Павел Петрович Кваша) (1967), певец, музыкант, исполнитель собственных песен.

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Скорбные даты

Согласно историческим хроникам, 4 марта 1193 года скончался Салах-ад-Дин Юсуф ибн Айюб, Саладин, легендарный султан, с 1171 года правитель Египта, отвоевавший у крестоносцев "Святой город" — Иерусалим.

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4 марта 1832 года скончался Жан Франсуа Шампольон, знаменитый французский египтолог, первым в мире расшифровавший древнеегипетские иероглифы.

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4 марта 1852 года ушел из жизни классик русской литературы, автор бессмертных произведений "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Тарас Бульба", "Вий", "Ревизор", "Мертвые души" Николай Гоголь. Ему было отпущено всего 42 года.

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4 марта 1992 года скончался Евгений Евстигнеев, знаменитый актер театра и кино.

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4 марта 2010 года умер Владислав Ардзинба, первый президент Абхазии.

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