21 марта: последний день Алькатраса, День поэзии и леса

0:11 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Март

21 марта

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Всемирный день поэзии

Международный день леса

Всемирный день человека с синдромом Дауна

Читайте также: Синдром Дауна ставит диагноз обществу

Международный день кукольника

Православный календарь

День памяти преподобных Лазаря и Афанасия Мурманских Олонецких (умерли в 1391 году); преподобного Феофилакта, архиепископа Никомидийского (умер в IX веке).

Народная традиция

День весеннего равноденствия в языческой Руси отмечался особым праздником — Масленицей. В этот день пекли из теста ритуальное изображение солнца — бога Ярилы — круглые блины, встречали солнце и заклинали природу накануне весенней пахоты. Чтобы буйный языческий пир не противоречил православному посту накануне Пасхи, православная церковь официально поддержала языческий праздник, но вытеснила его официальное празднество за пределы Великого поста.

21 марта (22-го — в високосный год) — день весеннего равноденствия. День с ночью равняется. Долгота дня 12 ч. 14 мин. Восход — 6.31. заход — 18.45. Астрономический день рождения весны. В северном полушарии наступает весна, в южном — осень. Солнце в этот день находится в точке пересечения эклиптики с небесным экватором.

С 21 марта по Лесному календарю Бианки начинается первый месяц весны — "Месяц пробуждения от спячки". Это месяц массового прилета птиц (с 21 марта по 20 апреля). В это время выпускают на волю певчих птиц. Начало сокодвижения у клена. Осеребряется верба.

Именинники: Афанасий, Дементий, Лазарь.

События

21 марта 1684 года французский астроном Джованни Доменико Кассини открыл два новых спутника Сатурна: Диону и Тефию. Ранее он также открыл Япет и Рею.

До недавнего времени у второй по величине планеты Солнечной системы насчитывалось 18 спутников. Сегодня с совершенствованием характеристик телескопов их число перевалило за 20, у некоторых еще даже нет названий.

Читайте также: На спутник Сатурна отправят "животное"

21 марта 1919 года провозглашена Венгерская Советская Республика.

Читайте также: Кому, сколько и за что должна Россия

21 марта 1937 года председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотов подписал постановление "Об ученых степенях и званиях". Этот документ оказался удивительно живучим — его основные положения продолжают действовать и по сей день.

Читайте также:

Научная степень в хозяйстве пригодится

Липовые диссертации и тормоз нашей науки

21 марта 1963 года последнюю ночь провели заключенные в американской федеральной тюрьме Алькатрас, прозванной Скалой. Самым знаменитым узником тюрьмы, ныне превращенной в музей, был гангстер Аль Капоне.

Читайте также: Последний побег с Острова пеликанов

Смотрите фоторепортаж: Тюрьмы США: снаружи мило, внутри гнило

21 марта 1999 года после 478-часового путешествия Бертран Пиккар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре.

Читайте также: "Солнечный импульс" — прорыв в авиации

21 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

Читайте также:

Как в России отмечают годовщину воссоединения с Крымом (обновляется)

Русский Крым готов к сезону отпусков

Мэр Симферополя: Главное, что мы в России — остальное приложится

Западные СМИ о фильме "Крым. Путь домой"

Крым: год как эпоха, 23 года — как дурной сон

Дни рождения

21 марта 1685 года родился Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор.

Читайте также: Музыкальная эволюция по теории Дарвина

21 марта 1839 года в селе Карево Псковской губернии родился композитор Модест Мусоргский.

Читайте также: Гении, родившиеся после смерти

21 марта 1889 года в Киеве в семье частного поверенного родился певец, поэт и композитор Александр Вертинский.

Читайте также: 50 лет назад ушел "наш Пьеро"

21 марта 1929 года родился Вадим Березовский, офицер-подводник, командир первого в СССР ракетного подводного крейсера стратегического назначения "К-137" ("Ленинец") проекта 667А, Герой Советского Союза.

Читайте также: Легендарный командир атомной подлодки "К-137"

21 марта 1946 года родился Тимоти Далтон, английский киноактер, тоже Бонд. Джеймс Бонд.

Читайте также: Русская невеста Джеймса Бонда

Скорбные даты

21 марта 1998 года скончалась великая русская балерина ХХ века Галина Уланова.

Читайте также: "И любовь, и порыв, и страсть…"