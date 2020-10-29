Польский режиссер Томек Багиньский: "У нашего "Ведьмака" правильное сердце"

По всему миру зрители в нетерпении ждут выхода второго сезона сериала "Ведьмак" от Netflix. Из-за бушующей в мире пандемии съемки телешоу были перенесены. Сейчас Геральт, Цири и Йеннифер творят магию и восстанавливают справедливость в лесах под Лондоном, в графстве Суррей. Несмотря на трудности, нам удалось связаться с режиссером сериала, звездой польской анимации, главой студии Platige Image — Томеком Багиньским.

В первую очередь режиссер обратился к фанатам.

"Я хотел бы подчеркнуть, что, к сожалению, я не могу и не хочу раскрывать какую-либо новую информацию о "Ведьмаке", особенно о втором сезоне. Проявите немного терпения".

— Пан Томек, вы не раз упоминали, что вы выросли на творчестве Анджея Сапковского, что его литература это "лучшее мясо" для кино. И как мы знаем, несколько лет пробивали идею фильма о Геральте из Ривии, но вышел сериал. Не жалеете, что все же не большой метр?

— Нет, я не жалею. Изменение планов и быстрая реакция на меняющиеся обстоятельства — одна из интересных вещей в этой отрасли. За последние 10 лет поменялись приоритеты у зрителей: люди предпочитают экраны телевизоров кинотеатрам.

— "Ведьмак" это грандиозный шаг для мира в плане изучения польской культуры. Но не всем фанатам пришлась по душе адаптация от Netflix. Какие претензии зрителей показались вам обоснованными, а какие нет?

— Мы живем в мире, где каждый может сделать свое критическое замечание через социальные медиа. Это новая ситуация, но основа творческого процесса не меняется. Авторы должны верить, прежде всего, в свое видение, в данном случае это видение нашего шоураннера — Лорен Хиссрих. Наша задача — это видение как можно лучше реализовать. Лорен — отличный босс, она открыта для диалога, но не вся критика нашего проекта обоснована. У каждого зрителя в голове есть "своя версия " саги о Геральте, и невозможно сделать проект так, чтобы понравилось абсолютно всем.

Но конструктивные замечания зрителей мы учитываем. Во втором сезоне есть некоторые действительно крутые изменения, но их открытие я оставляю зрителям для премьеры.

— Говорят, что во втором сезоне будет больше драк, мистики, противостояний. Что тяжелее снимать?

— Сцены действия, как правило, очень требовательны. Хорошие драки и война это очень много съемочных дней, плюс огромная техническая подготовка. Иногда сцены, которые на экране длятся несколько секунд, снимаются несколько часов. Это очень большая напряженная работа всей команды, и тут сложно однозначно ответить на этот вопрос. Это действительно зависит конкретно от самой сцены. К каждому моменту приходится применять индивидуальный подход. Это одна из причин, почему съемки жанровых сериалов занимают так много времени.

— Короновирус внес свои коррективы в рабочие процессы всех кинокомпаний. Проекты выходят на экран с опозданием, и это понятно. Правда ли, что второй сезон "Ведьмака" мы можем увидеть только будущим летом?

— К сожалению, я не могу сейчас разглашать эту информацию.

— После выхода сериала соотечественники упрекнули вас в том, что шоу получилось недостаточно польским, недостаточно славянским. Что часть польской культуры была принесена в жертву толерантности… Так ли это?

— Это все еще "Ведьмак", и у него все еще есть то, что мне кажется самым важным — правильное сердце. Многие часто забывают, что в саге Анджея Сапковского, многое взято не только из нашей традиции, но и из легенд и истории всей Европы, в частности, из англосаксонских легенд.

Одной из важнейших особенностей этой истории является также открытость к различным культурам, взглядам на жизнь и терпимость. В этом отношении это по-прежнему одна из самых современных фэнтезийных книг, хотя произведению уже 30 лет.

На уровне деталей можно спорить, что должно быть меньше или больше, но не будем забывать, что это сериал, который создается для мировой аудитории, и здесь есть место для различных культур и климатических поясов.

— Однажды, приступив к "Ведьмаку", вы написали, что теперь ваш рабочий график "ненормальный" и что вы трудитесь по 16 часов. Какой теперь график у пана Томека?

— Я работаю над несколькими вещами. Постоянно на окошке ждет полнометражный "Твардовский". Также "Saint Seiya, Рыцари Зодиака" — адаптация японской манги. Картина идет хорошо и интересно развивается. У меня также есть несколько других проектов в разработке, которые пока являются секретом. Действительно, на данный момент мое внимание в основном занимает "Ведьмак "и сериал "В ночь" (Into the Night), поэтому у меня сейчас не так много времени для других вещей.

— Польские газеты писали, что во время съемок первого сезона в замке Огродзенец отбивать "штурмы" фанатов с фотокамерами приходилось едва ли не с полицией. Это правда? Сильно ли вас донимали папарацци?

— Не больше, чем обычно бывает в таких ситуациях. Было немного поклонников, но это случается всегда, когда съемочная группа находится в общедоступных местах. Когда мы снимали на Канарских островах, где гуляет много туристов, было то же самое. Кроме того, с моими другими проектами была похожая ситуация. Когда мы снимали одну из частей "Польских легенд"* (Legendy Polskie) в Кракове, у нас также было много путаницы с туристами и зрителями.

— Как-то в одном интервью вы сказали, что могли бы сыграть краснолюда. Теперь, после съемок первого сезона, какой персонаж вы бы выбрали?

— Мне нравится отношение краснолюдов к жизни, их грубоватый юмор, но у меня нет актерских способностей (смеется — прим. ред.).

— Вы уже читали вашим детям "Ведьмака"?

— Мои дети уже довольно большие (11 и 13 лет), поэтому "Ведьмака" они прочитали сами. Он очень понравился и моей дочери, и сыну.

— Почти одновременно с "Ведьмаком" на экран вышел фанатский польский фильм Якуба Нуржинского — Alzur's Legacy или "На полвека поэзии позже", повествующий о Каэр Морхене и ведьмаке Ламберте. Видел ли пан эту картину? Каковы его впечатления?

— Я знаю создателей этой картины, и я очень рад, что такие вещи выходят на экраны, но я до сих пор не видел весь фильм. Мне стыдно, но я это признаю.

— Когда пан Томек приедет на встречу с поклонниками в Россию?

— Это зависит не только от моей занятости, но и от приглашения. Сейчас я весь в работе, практически нет свободного времени. Я плохо говорю по-русски, но мне нравятся и Москва, и Санкт-Петербург, я провел там немало интересных дней. Я с теплотой вспоминаю все свои визиты в Россию и надеюсь еще не раз там появиться.

*Legendy Polskie — "Польские легенды". Серия короткометражных фильмов в жанре научной фантастики и фэнтези. Сняты при сотрудничестве польского интернет-медиа Allegro и студии Platige Image. Короткометражки срежиссированы польским аниматором Томеком Багиньским. Тематикой серий является футуристическая интерпретация польских народных преданий и легенд.