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Автор Игорь Буккер

Людоеды остались на совести европейцев

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Археологи корректируют сведения первых европейских колонистов о жестоких жителях Карибского бассейна, которых они голословно обвиняли в людоедстве.

На протяжении нескольких веков западные историки, полагаясь на информацию первопроходцев, считали население Карибских островов мирными земледельцами, которые были уничтожены свирепыми каннибалами.

Испокон веков на Карибских островах обитало небольшое мирное племя сибонеев, которых вытеснили пришельцы-араваки, приплывшие сюда на лодках из Южной Америки. По мнению специалистов по истории колонизации Вест-Индии, добродушные араваки были истреблены примерно в 1300 году караибами, которых представляли дикарями-людоедами. В свою очередь, этих каннибалов потеснили первые переселенцы из Европы. Они и распускали об индейцах нелепые слухи.

Однако недавние раскопки, предпринятые на 12-акровом участке в Индийской бухте (Indian Creek), побудили к переоценке старинных исторических анекдотов о пресловутом каннибализме караибов. По крайней мере, так полагает кандидат исторических наук Рег Мёрфи (Reg Murphy), возглавляющий команду археологов из Сиракузского университета, Фармингдейлского государственного колледжа и Бруклинского колледжа.

Анализируя рацион питания аборигенов, ученые не нашли никаких доказательств того, что народы, обитавшие в Карибском бассейне, когда-либо поедали людей.

"Мы считаем, что индейцы мигрировали на более мелкие острова, такие как Антигуа, а затем отделились друг от друга, когда достигли больших островов, таких как Пуэрто-Рико, — рассуждает на страницах "Гардиан" Мёрфи. — Но была ли это одна культура или множество культур — это один из тех вопросов, на который мы надеемся ответить".

Область, наиболее близкая к труднопроходимой дороге, соединяющей Индийскую бухту с туристическим центром Английской гаванью (English Harbour), хранит в себе разбросанные фрагменты фаянсовой посуды торговой марки Веджвуд (Wedgwood) и Делфтского фарфора, оставшихся от колонистов XVIII века. Но чем глубже уйти в тернистые заросли, их заменяют гораздо более древние черепки от глиняных мисок и фрагменты кремневых инструментов.

Так, Мёрфи демонстрирует гридль для приготовления хлеба из кассавы (муки из маниоки), который может быть датирован периодом приблизительно от 200 годов до нашей эры до 600 годов нашей эры.

Бывшие хлопковые поля Индийской бухты были первоначально изучены археологами Йельского университета еще в 1960-х годах, но с тех пор технология претерпела значительный прогресс и теперь включает в себя такие методы, как аэрофотосъемка, электронные съемки и использование электронных микроскопов.

"Исследования Йельского университета заключались в изучении керамики и древесного угля, чтобы установить датировку и последовательность миграции, — сказал Мерфи. — Наши исследования намного более интенсивные: мы изучаем мелкие фрагменты костей, пыльцу и микрочешуйки. Нас интересуют остатки пищи, непосредственно сами люди, изготовленные ими изделия и их здоровье".

На пустующих нынче бывших сахарных плантациях, которые долгое время не знали сельскохозяйственного плуга, на нетронутых цивилизациях полях, ставших меккой для приезжих археологов, таятся многие сокровища былых эпох. Эти артефакты позволяют лучше понять, как и чем жили местные жители.

Тщательное изучение микротрещин позволило установить, что туземцы вводили в свой скудный рацион рыбу, морских ракообразных и сеяли маис.

Весь мир долгое время пребывал в полнейшем неведении об образе жизни этих людей, питаясь выдуманными рассказами побывавших в этих краях европейцев. Последние, в свою очередь, помимо баек про царящие здесь нравы, наговорили много лишнего и про предков караибов, о которых вообще не имели никакого представления.

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Темы людоеды индейцы археология каннибализм Карибские острова
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