Вампиры и зомби иногда приходят не только на Хэллоуин

4:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Персонажами Хэллоуина традиционно являются вампиры и зомби. Подобная нежить давно уж превратилась в карнавальные фигуры, вызывающая какие угодно чувства, но только не страх. Напрасно, на самом деле они существуют.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zombie_Day_6_-_Bifff_2012_(7065938659).jpg by Eddy BERTHIER

Вампиры

Одна из теорий состоит в том, что страдающие от порфириновой болезни - метаболического заболевания, которое влияет на синтез гемы — могли послужить источником вдохновения для мифов о вампирах. Как и вампирам из легенд, больным часто приходится избегать солнечного света, потому что в противном случае они получают серьёзные повреждения кожи. А также употребление некоторых продуктов, в том числе чеснока, может усугубить симптомы заболевания.

Намного хуже, типичные симптомы острой порфирии включают окрашивание зубов до коричневато-красноватого цвета. И, как говорят, раньше больным даже советовали пить кровь животных, хотя, насколько известно, это не улучшило бы их положение. Безусловно, у таких больных были некоторые общие черты с вампирами. Но было ли достаточно известных случаев, чтобы создать из них полноценный миф, остаётся предметом споров.

Настоящие вампиры существуют в животном мире. Вампировые летучие мыши (Desmodontinae), обитающие в Южной Америке, питаются исключительно кровью. Они прокусывают кожу своих жертв, а затем пьют вытекающую кровь. Поскольку слюна таких летучих мышей обладает наркотическим действием, их жертвы зачастую даже не замечает своего непроизвольного донорства.

Однако питаться исключительно кровью — большая проблема для организма. Люди страдали бы от опасного переизбытка железа, упуская необходимые для жизнедеятельности витамины и углеводы. Десмодовые развили ряд особых генетических адаптаций, например, они быстро избавляются от лишнего железа.

Зомби

Паразитические плоские черви, как ланцетовидная двуустка (Dicrocoelium dendriticum), настолько искусно манипулируют муравьями, что те охотно взбираются на верхушки травинок-былинок, где их слизывают коровы или олени. В их чреве паразиты не только вырастают до своих размеров, но и откладывают личинки для продолжения потомства.

Муравьи полюбились также паразитическому грибу кордицепсу однобокому (Ophiocordyceps unilateralis), который заставляет лесных санитаров забираться на высоко расположенные места, например на ветви деревьев, и цепляться за них мёртвой хваткой, чтобы не упасть вниз. Муравьишка погибает, и из его панциря вырастает плодовое тело, которое выпускает споры на новые жертвы.

В сериале The Last of Us мутировавший зомби-гриб заражает людей, которые становятся очень агрессивными, постепенно теряют рассудок и в конечном итоге погибают. Подобный сценарий крайне маловероятен, поскольку этот гриб не может выжить при температуре человеческого тела, даже в результате интенсивных мутаций.

Однако существуют нейропаразиты, которые проникают в мозг человека, в том числе возбудитель токсоплазмоза Toxoplasma gondii. По некоторым оценкам, он паразитирует на каждом третьем человеке. Стараясь проникнуть в кишечник кошек, чтобы размножаться половым путём, T. gondii в качестве транспортного средства набирает животных-рабов — предпочтительно мышей и крыс. Когда T. gondii проникает в их мозг, он выключает у них страх перед хищниками, в результате чего грызуны охотно позволяют себя съесть, и T. gondii достигает своей цели.

"Т. gondii также изменяет поведение человека и может даже вызывать серьёзные психические расстройства", — утверждают исследователи Джоан Вебстер (Joanne Webster) и Шелли Адамо (Shelley Adamo).

Есть данные, что время реакции у инфицированных токсоплазмозом замедляется и увеличивается готовность идти на риск. Вероятность попадания в автомобильную аварию для пострадавших более чем в два с половиной раза выше, чем для людей без влияния T. gondii. Возбудитель также может быть причастен к развитию депрессии, шизофрении и нарушений памяти. Однако инфекция токсоплазмоза часто вообще не имеет симптомов.

Уточнения

Порфири́я или порфириновая болезнь (греч. πορφύρος — «багряный; пурпурный»), — почти всегда наследственное нарушение пигментного обмена с повышенным содержанием порфиринов в крови и тканях при усиленном их выделении с мочой и калом.



Вампировые летучие мыши, или десмодовые (лат. Desmodontinae) — подсемейство млекопитающих семейства листоносых летучих мышей, питающихся кровью.



Кордицепс однобокий (лат. Ophiocordyceps unilateralis) — вид грибов, паразитирующих на муравьях-древоточцах вида Camponotus leonardi.



Ланцетовидная двуустка или Ланцетовидный сосальщик (лат. Dicrocoelium lanceatum) — вид паразитических плоских червей трематод рода Dicrocoelium из семейства Dicrocoeliidae отряда Plagiorchiida.



Гем в биохимии — группа комплексных соединений (веществ), содержащих порфирины и атом металла, например, железа; простетическая группа гемопротеинов (гемоглобинов, миоглобина, цитохромов и др.).