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Олег Логинов

300 000 лет назад люди вымерли вместе со слонами

3:16
Наука

Ученые предполагают, что примерно 300 000 лет назад Homo heidelbergensis сосуществовал с вымершим видом слонов под названием Palaeoloxodon antiquus на берегу озера в Нижней Саксонии. Недавно обнаруженные отпечатки ног в окаменевшей грязи представляют собой самые ранние следы, обнаруженные в Германии.

300 000 лет назад люди вымерли вместе со слонами
Фото: pixabay. com

Исследование, опубликованное в журнале Quaternary Science Reviews, подчеркивает значение илистых берегов озера в открытом лесу с преобладанием березы и сосны. Эти берега служили местом обитания стад слонов, носорогов, копытных животных и семьи Homo heidelbergensis, вымершего вида человека.

Флавио Альтамура, исследователь из Зенкенбергского центра эволюции человека и палеоэкологии Тюбингенского университета, объясняет:

"Это воображаемая сцена Шёнингена в Нижней Саксонии 300 000 лет назад. Впервые мы провели тщательное исследование ископаемых следов из двух мест в Шёнингене".

Детально проанализировав эти места, международная исследовательская группа получила представление о древних животных, населявших этот регион, в том числе о самых древних известных человеческих следах в Германии. Среди обнаруженных следов было три, предположительно принадлежавших семье, а два следа, вероятно, принадлежали молодым людям. Авторы исследования предполагают, что эти следы указывают на семейную вылазку, а не на группу взрослых охотников.

Альтамура добавляет:

"В зависимости от сезона, озеро предлагало изобилие растений, фруктов, листьев, побегов и грибов. Наши находки подтверждают, что этот вымерший вид людей обитал вблизи озер или рек с мелководьем".

Обнаружение этих трех следов, которые дают представление о повседневной жизни семьи на берегу озера, предоставляет ценную информацию о поведении и социальной структуре Homo heidelbergensis. Кроме того, они проливают свет на взаимодействие между Homo heidelbergensis и другими видами, такими как слоны и более мелкие млекопитающие, которые также часто посещали воду.

Хотя следы человека привлекли большое внимание, важно отметить, что исследователи также обнаружили следы различных вымерших млекопитающих. Присутствие Palaeoloxodon antiquus, вида слона, отличающегося прямыми бивнями и весом около 13 тонн, говорит о возможном взаимодействии с человеческой семьей. Кроме того, отпечатки носорога, найденные на месте раскопок, которые, вероятно, принадлежат либо Stephanorhinus kirchbergensis, либо Sephanohinus hemitoechus, представляют собой первые отпечатки ног носорога, обнаруженные в Европе.

Берег озера в Нижней Саксонии позволил получить ценные сведения о взаимодействии между людьми и животными, имевшем место 300 000 лет назад. Более того, эти находки свидетельствуют о том, что окружающая среда благоприятствовала семейным занятиям.

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Вымершие виды Человека. Неудачные конкуренты Эволюции.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы история германия археология
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