Норильский нефте-разл﻿ив — причин катастроф всегда несколько

29 мая в результате аварии на ТЭЦ-3 Надеждинского металлургического комбината в Норильске — лопнул топливный резервуар, произошел разлив 20 тысяч тонн нефти. Почему это произошло? В чем причины? Почему их в таких случаях всегда — целый ряд? Какой ущерб причинен арктической природе? Как его компенсировать? И за чей счёт? Чем занимается экологическая платформа "Российские Зеленые"? На все эти и другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил исполнительный директор Федеральной открытой экологической платформы "Российские Зеленые" Сергей Шахматов.

Читайте начало интервью:

Норильская трагедия: 21 000 тонн дизтоплива попала в землю и воду

Замалчивание аварии в Норильске привело к бОльшим потерям

— Сергей Александрович, случившуюся в Норильске аварии уже официально назвали ЧП федерального масштаба. Что там происходит сейчас? Уже удалось что-то выяснить?

— Да. В этом резервуаре не нашли что-то заржавевшее или какие-то заплаты. Это был нормальный штатный объект, пусть и повышенной опасности. Пока непонятно, не доказаны факты, что кто-то там долго скрывал — год, два, три, пять — какие-то неполадки. Поэтому пусть разбирается следствие. Я думаю, что все-таки найдут виновных.

Я нисколько не защищаю хозяйствующих субъектов. Непосредственным владельцем этих объектов является Норильская топливно-энергетическая компания, ее владельцем в свою очередь является "Норильский никель". Но сначала нужно во всем тщательно и непредвзято разобраться.

А потом, конечно, нужно будет делать определенные выводы — административные, уголовные и так далее. Если недоследили или что-то пропустили, все равно нужно будет наказывать непосредственных виновников, все причастные должны нести какую-то ответственность.

Сейчас самое главное — минимизировать последствия для окружающей среды. Пока не прибыла группировка МЧС, это все делалось, конечно, за счет компании.

Мы разговаривали со спасателями из Мурманска, которые специализируются на таких инцидентах, они всю жизнь собирали нефтяные разливы и тому подобное. Они сказали, что поставленный непосредственно сотрудниками комбината бон частично предотвратил ущерб природе.

Они признали тот факт, что если бы этого сделано не было, то нефтепродукт уже бы вылился в само озеро Пясино. И сейчас, конечно, компания НТЭК проводит защитные мероприятия и делает сбор разлитого топлива за свой счет. Но сегодня подключилась и МЧС, которая, понятно, работает уже как государственная структура.

— Сергей Александрович, наши зрители и читатели возмущаются, как это могло произойти. Они часто задают такой вопрос: не лучше и не дешевле ли теперь прокопать новое русло для пострадавших рек и ручьев? Насколько это уместно?

— Прокопать новое русло?… Вы же понимаете, что это — Арктика, а не средняя полоса и не южная, где есть деревья, почва, грунты. Арктическая природа и экосистема — намного хрупче, чем стандартная экосистема. И прокапать новое русло в условиях вечной мерзлоты невозможно.

Это — абсолютно фантастическая идея, как прокопать русло реки, условно говоря, на Луне. Поэтому, конечно, тут надо спасать сам водный объект и его, конечно, в обязательном порядке реабилитировать.

Выводы

— Надеемся, что будут делать грамотно. Сложно говорить, как можно минимизировать последствия. Но будем надеяться, что в этой ситуации все-таки будет сделано все, что возможно, чтобы насколько возможно сохранить природу. Каков самый главный вывод на сегодняшний день?

— Важных выводов в этом случае уже можно сделать несколько. Мы должны учиться, чтобы минимизировать риски. Мы должны все-таки понять истинную причину нарушения герметизации этой цистерны, этого сооружения.

Если будут реальные доказательства того, что это произошло в результате климатического, природного фактора, то нам нужно в срочном порядке разрабатывать новую более надежную, соответствующую этим факторам систему, а также системы мониторинга и компенсационных мероприятий за подобными объектами в арктической зоне. Потому что их у нас — очень-очень много.

— Уже принято решение проинспектировать все такие объекты в Арктической зоне. На самом деле, вряд ли вся эта трагедия произошла только по одной причине. Причин любой катастрофы самого разного характера, как правило, всегда несколько, они происходят в результате сочетания целого ряда обстоятельств.

— Да, всегда бывает комплекс причин. Совершенно верно.

"Российские Зеленые" — экологическая платформа

— Так что, видимо, внесли свой вклад и климат, и состояние емкости, недосмотр, неумелое управление. Будем надеяться, что как-то все это минимизируется и будут сделаны необходимые выводы на будущее.

Расскажите, чем занимается ваша Открытая экологическая платформа "Российские Зеленые"?

— Вы можете зайти на сайт russian-greens.ru. Мы объединяем все наилучшие экологические практики, как правило — цифровые проекты, на одной площадке. Она открыта для всех. Мы отбираем лучшие практики для тиражирования из субъектов Российской Федерации. Сейчас реализуются два очень серьезных проекта.

Первый - российская общественная сигнальная сеть качества атмосферного воздуха в городах, промышленных центрах.

Наши общественники ставят датчики в разных городах, и все это стекается в одно место. Поэтому мы имеем обширную картину и даже можем делать рейтинги городов России по качеству атмосферного воздуха за любой период — за неделю, месяц, год. Мы формируем свой независимый доклад о качестве атмосферного воздуха.

Второй проект - в массовом порядке идет формат федеральной онлайн-школы по подготовке общественных экологических инспекторов.

Люди могут получить совершено бесплатно базовый курс подготовки, сдать экзамен, получить удостоверение и быть таким общественным экологическим инспектором, чтобы фиксировать экологические правонарушения и добиваться, чтобы их было меньше.

Спасибо, что "Правда.Ру" очень активно транслирует экологическую тематику. Я хотел бы воспользоваться моментом и поздравить всех причастных к окружающей среде, к природе, к ее разнообразию, к домашним животным с праздником — с Днем эколога России, который ежегодно отмечается 5 июня. В мире он называется День охраны окружающей среды и отмечается на всей планете.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев