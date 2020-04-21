Когда и почему приходит вторая волна коронавируса

Вирусологи во всем мире предупреждают о возможной второй волне наступления коронавируса. Германия не исключение.

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Смотреть надо на фактор репродукции инфекции

Берлинский вирусолог Кристиан Дростен заявил в интервью NDR, что если фактор репродукции инфекции (RO) (обозначающий, скольких здоровых заражает один заболевший) превысит 1,0 после ослабления мер самоизоляции, начатых в Германии, то эпидемическая активность вируса может снова возрасти с "неожиданной силой".

К вечеру понедельника день общее количество зарегистрированных в Германии заражений коронавирусом возросло до 143 150. Это всего на 728 случаев больше, чем предыдущим вечером.

Однако, по данным Института Роберта Коха (RKI), несмотря на спад заболеваемости, RО возрос до 0,9, в субботу его значение было еще 0,8, в пятницу — 0,7.

Бессимптомные больные несут вторую волну коронавируса

По мнению Дорстана, сказываются визиты бессимтомных больных к друзьям, к пожилым родственникам, на работу.

Основываясь на исследованиях эпидемиологического моделирования, вирусолог пояснил, что носители вируса наиболее заразны за день до появления симптомов, а максимальная инфекционная активность заканчивается через четыре дня после их появления.

Дорстан обеспокоен тем, что, что количество зараженных людей в клинике "Шарите" в Берлине увеличивается в течение последних нескольких недель, так, что в отделениях интенсивной терапии становится "тесно".

Для сравнения: у вируса атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году RO составлял 2,0-3,5. Однако этот вирус не передавался во время инкубационного периода, а симптомы были более выражены.

Фактор репродукции вируса SARS после карантина снизился до 0,4. Эпидемиологи считают, что самоизоляция должна при этом охватить 75% населения.

Сидим дома — Россия еще не на пике первой волны

В России количество бессимптомных больных составляет, по данным Минздрава, 43 %, в Москве около 60%. Это данные конца прошлой недели. Россия еще не достигла пика первой волны эпидемии, уверяют в министерстве.

В понедельник, 20 апреля, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с COVID-19, но выразил надежду, что мир сможет "предотвратить эту трагедию".

"Многие попросту не понимают, что это за вирус", — подчеркнул гендиректор ВОЗ. Он объяснил, что, с одной стороны, COVID-19 — очень заразный, а с другой — представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.

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