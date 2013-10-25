Гульфик подарили нам... рыцари

Деталь одежды, именуемая гульфиком, на самом деле вовсе не является аналогом или даже эвфемизмом ширинки — у него имеется собственная, весьма богатая история. Как это не удивительно, но впервые гульфик появляется на доспехах рыцарей Средневековья. И только спустя много лет, уже в эпоху Возрождения, его начали использовать в "мирных целях".

Зачем центурионы задирали тоги у мужчин?

Вы знаете, что во времена Древнего Рима при одном из тогдашних императоров по городу ходили специальные центурионы и… задирали на римлянах тоги, чтобы убедиться в том, что они не носят штанов, поскольку эта часть одежды, именуемая брака, считалась варварской и неприличной. Зато потом штаны стали носить и простолюдины, и короли, правда, зачастую в виде отдельных штанин не сшитых с собой посредине. И вот в то время и появилась деталь, именуемая гульфиком. Многие считают, что это просто эвфемизм — приличным образом заменяющий слово ширинка, однако по большому счету это не совсем так.

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Гульфик - карманчик на мужских штанах

Привычное для русского уха название "гульфик" уходит своими корнями в голландский язык и слова gulp, которое обозначало карманчик на мужских брюках, который нес почетную миссию держать в своих безопасных объятиях мужское достоинство. Словарь Даля сообщает о гульфе (гульфике или гультике), как о лацкане, который пристегивался к поясу в передней части штанов. Говорят, что однажды Фабрицио, герцог Болоньи, поторопился после любовного свидания предстать перед Генрихом VIII и королевой Анной Болейн. Анна, обратив внимание на его внушительную выпуклость спереди, спросила:

"Это яблоко, или же вы просто счастливы меня видеть?"

В наше время гульфик давно уже не тот. Он превратился в полоску ткани, которая вшивается в брюки. Ничего примечательного! Но при Генрихе VIII гульфик представлял собой самостоятельную часть одежды, которая пристегивалась либо привязывалась лентами, завязывающимися красивыми бантами. Безусловно, не обратить внимания на такую "выпирающую красоту" было просто невозможно. Так что реакция Анны Болейн неудивительна, ей уж точно было на что посмотреть!

Генрих VII и его любовь к гульфикам

Кстати, и сам Генрих VIII души не чаял в гульфиках, и его страсть к ним просто не знала границ. Он не только их носил, но и сделал яркой и примечательной частью костюма — стёгаными, с декоративными прорезями, украшенными драгоценными камнями — вот какими они у него были! А все потому, что хотел продемонстрировать всей Европе, что у него есть, чем похвалиться, и чем зачать наследника мужского пола. Про него порой язвительно говорили, что "сперва в комнате появляется гульфик, а потом уже и сам король". Конечно, у гульфика было не только декоративное назначение, но и функциональное, то есть прикрытие выдающейся части тела.

Срамная капсула

Интересно, но в самом начале гульфик был ничем иным, как важной частью рыцарских доспехов. Он закрывал место, "излишнее почти во всяком бою", причем сначала, даже на так называемых "максимилиановских доспехах, делался в виде мешочка из кольчужной ткани. Однако позднее его стали делать цельнокованным и называть тапуль. Появился этот элемент на латах в начале ХVI века и на немецком языке назывался Schamkapsel или "срамная капсула".

Потом деталь доспеха как раз и назвали

гульфик

или латц

и выглядел он как самый настоящий колпак из железа, который соединялся с металлическим набрюшником с помощью заклепок или разноцветных лент.

Металлический гульфик появился в 1520-м году

Считается, что эта мода возникла у швейцарцев, которые таким образом пытались защищаться от немецких ландскнехтов, которые коварным образом старались поразить их точным ударом копья в пах. При этом полностью оформленный металлический гульфик появился около 1520-го, но уже около 1570 года исчез. Интересно, что на одном из таких гульфиков на самом его конце отчеканено даже человеческое лицо с носом и усами — фантазия ну совершенно неумеренная!

Металлический лязг доспехов рыцарских сражений стал вдохновителем для того, чтобы средневековая мода сделала свой очередной виток в сторону, и то, что когда-то было необходимым, сделалось модным, при этом и облик его весьма сильно изменился. Причем изменился не в соответствии с потребностью выполнять первоначальную функцию, а следуя велению моды. Вот так он и сделался важным аксессуаром костюма эпохи Возрождения и… предметом мужского хвастовства.

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Какие украшения для гульфика использовались?

Гульфик преобразился до такой степени, что в нем трудно было угадать его исторические черты. Он все также пристегивался, но уже как украшение костюма, и был снабжен по желанию владельца —

вышивкой,

жемчугами,

драгоценными камнями,

декоративными стежками.

Некоторые гульфики были направлены вверх, напоминая эрегированный пенис. Для поддержания "стоячей" формы ткань даже простегивали в несколько слоев. Модники увеличивали их до огромных размеров.

Гульфик

Некоторые использовали гульфик в качестве своего рода кармана, и прятали там мелкие ценные вещи и деньги. Поскольку он подчеркивал, а не скрывал мужское достоинство, его, конечно же, не одобряла католическая церковь. Священники были в ужасе от новой моды, и резко её осуждали. Но, несмотря на все увещевания, мода дошла до того, что такие мешочки стали делать подросткам и даже маленьким детям!

Франсуа Рабле так описывает гульфик великана Гаргантюа:

"На гульфик пошло шестнадцать с четвертью локтей той же шерстяной материи, и сшит он был в виде дуги, изящно скрепленной двумя красивыми золотыми пряжками с эмалевыми крючками, в каждый из которых был вставлен изумруд величиною с апельсин. Между прочим, этот камень обладает способностью возбуждать и укреплять детородный член. Выступ на гульфике выдавался на полтора локтя, на самом гульфике были такие же прорезы, как на штанах, а равно и пышные буфы такого же голубого дамасского шелку. Глядя на искусное золотое шитье, на затейливое, ювелирной работы, плетенье, украшенное настоящими бриллиантами, рубинами, бирюзой, изумрудами и персидским жемчугом, вы, уж, верно, сравнили бы гульфик с прелестным рогом изобилия…"

Но мода менялась, на смену непомерной расточительности в декорировании костюма приходила лаконичность, и сам гардероб видоизменялся, приобретая все больший комфорт. Звон драгоценных металлов и камней постепенно сменился за неслышный звук застегивающейся молнии или совсем бесшумные пуговицы. Гульфик в наши дни остался на прежнем месте, на котором в зависимости от предмета одежда появляются

пуговицы,

молния

или специальный клиновидный лоскут,

который обеспечивает мужчине максимальное удобство.

Гульфик

Пройдя свой модно-функциональный путь сквозь века, гульфик перестал быть отдельной деталью туалета, став, скорее, зоной, где когда-то он крепился. Если мы говорим о брюках, джинсах для мужчины, то гульфик — это застежка-молния, прикрытая клапаном.

Но кроме брюк есть еще

и рейтузы,

и трусы,

и шорты,

и даже мужские колготки —

и все эти предметы, завоевавшие мужской гардероб, имеют "свой собственный взгляд" на гульфик в соответствии с назначением одежды, особенностями ее кроя и ткани.

Гульфик в наши дни

Мужские колготки или рейтузы, которые согревают в холодное время года, сильно облегают фигуру, и поэтому гульфик здесь присутствует как отдельный вертикальный клин, который обеспечивает анатомическую поддержку половых органов. Пионером в области работы с нижним бельем для мужчин считается французская компания HOM, история которой началась в 1968 году с создания именно трусов с удобным гибким гульфиком. Она же в 1997 году запатентовала универсальный горизонтальный гульфик.

Горизонтальная прорезь на трусах отличалась большим удобством, чем вертикальная на пуговицах и даже молнии. Последние шились в основном для мужчин-правшей, которые могли легко расстегнуть гульфик для отправления естественных надобностей, в отличие от левшей, испытывающих некоторые затруднения. Современное нижнее белье может изготовляться из синтетических материалов, но ткань для гульфика должна быть натуральной, чтобы не вызывать аллергии.

Миновали времена и рыцарских турниров и королевского бахвальства звенящими позолоченными гульфиками, усыпанными драгоценными камнями. Накладка-гульфик сегодня осталась, разве что только у хоккеистов, которые продолжают рыцарские традиции, и, защищая честь своей команды, заботятся о безопасности собственного здоровья. Гульфик в повседневной жизни превратился в незримую молнию, именуемую ширинкой. Впрочем, дизайнеры с чувством юмора, нет-нет, да и придумают для сильного пола модель трусов с выразительным гульфиком и каким-нибудь фривольным рисунком или же надписью.

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Но это безобидное хвастовство, которое обычно не выходит за пределы спальни. Хотя было бы здорово, если бы гульфики снова вошли в моду. Можно только представить, как замечательно на современном мужчине выглядел бы подобный аксессуар… Только вот взгляд женщины при встрече с мужчиной сразу будет падать на его достоинство, что скорее всего сразу же вызовет некоторую неловкость ведь мы все сегодня стали такие воспитанные…

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