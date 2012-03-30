Мельница мифов: Кто уничтожил дронта?

Считается, что дронты были первыми видами пернатых, которых человек целенаправленно истребил. Но так ли это на самом деле? Документы того времени не подтверждают сложившееся заблуждение о том, что люди устраивали на них массовые охоты. Так что же все-таки привело к исчезновению этих забавных и доверчивых птиц? Увы, трагическая случайность.

Как и почему были уничтожены дронты?

Когда англичане хотят сказать о том, что какое-то живое существо вымерло достаточно быстро, они используют фразеологизм:

"as dead as a dodo",

что можно перевести: "мертвы, как дронт". И это не случайно — нелетающие родственники голубей из семейства Raphinae, более известные как дронты, обитавшие на Маскаренских островах, были истреблены прежде, чем зоологи успели их толком изучить. Возможно, именно поэтому достоверность сведений об этих птицах в большинстве случаев весьма сомнительна. Имя дронта до сих пор окутано большим облаком из мифов и легенд.

Дронтов истребили люди?

И, пожалуй, самым известным мифом является то, что дронта истребили непосредственно люди. Мол, неконтролируемая охота на этих беззащитных птиц и привела к их быстрому исчезновению. Правда, называется еще две причины — уничтожение среды обитания дронтов и вред, наносимый им завезенными человеком чужеродными для Маскарен видами животных. Однако все это рассматривается как побочные факторы, которые только лишь добили уже вымирающих птиц.

Но так ли это на самом деле? Скорее всего, нет. Как ни странно, но люди к вымиранию дронта приложили куда меньше усилий, чем

крысы,

кошки,

свиньи

и собаки.

Однако давайте обо всем по порядку.

В любом орнитологическом справочнике вы сможете прочитать о том, что дронтов было три вида.

Маврикийский дронт

Один из них, маврикийский дронт (Raphus cucullatus) изучен наиболее полно — в Оксфордском музее имелось (увы, погибшее при пожаре) его чучело, а кроме того, в распоряжении биологов есть несколько неполных скелетов (один из них хранится в московском Дарвиновском музее). Кроме того, несколько дронтов были вывезены с острова в Европу, где они долго жили в неволе, но, увы, не размножались. И их видело много людей. То есть про него можно точно сказать, что эта птица действительно существовала.

А вот с другими видами куда сложнее.

Ни рисунков,

ни чучел,

ни скелетов

их в распоряжении зоологов нет. И никогда не было.

Так, например, все сведения о дронте-пустыннике (Pezophaps solitaria), жившем на острове Родригес, ограничиваются всего лишь пятью сообщениями капитанов кораблей и путешественников. Самое детальное его описание сделал Франсуа Лега. Однако этого путешественника даже его современники называли стопроцентным лжецом. Поэтому до сих пор его книгу "Путешествие и приключения Франсуа Лега и его компаньонов…" многие ученые считают сборником пересказов чужих выдумок.

От дронта-пустырника не осталось даже зарисовок

Но самое странное заключается в том, что эту птицу ни Лега, ни другие натуралисты не зарисовали (при том, что, согласно сведениям Лега, пустынники вообще не боялись людей — то есть за ними не нужно было носиться по всему острову, чтобы запечатлеть на бумаге).

В итоге до сих пор никто не знает, как пустынник на самом деле выглядел. И никаких вещественных доказательств, даже маленького перышка, от дронта с острова Родригес никто никогда не видел. Даже палеонтологи, недавно откопавшие на Маврикии несколько черепов маврикийского дронта, на Родригесе ничего подобного найти не смогли.

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Также весьма интересны темпы его вымирания, если сравнить их с таковыми у маврикийского дронта. Того в первый раз описали в 1598 году (сообщение голландского капитана ван Нека), а последняя встреча датирована 1693 годом. То есть вид вымер примерно за сто лет до первого этапа колонизации Маврикия. Теперь посмотрим, что было с пустынником: первая встреча в 1730 году, а последняя — в 1761. То есть этот вид истребили за 30 лет! И это при том, что Родригес был куда менее посещаем голландцами, чем Маврикий. Не знаю, как вам, а мне вся эта история кажется подозрительной.

Существовали ли дронты вообще?

Поэтому вполне логичен вопрос — а существовал ли этот дронт вообще? Может быть, это просто была разновидность местной белой горячки, которая являлась капитанам и путешественникам после того, как они перебирали с ромом?

Сложно поверить в то, что птица, которая, по сообщению очевидцев, была "…обычной для этих мест", ни с того, ни с сего исчезла за тридцать лет вообще без всяких следов. Которые даже палеонтологи по сей день найти не могут.

Реюньонский дронт вымирал 200 лет?

Также весьма сомнительны сведения о третьем виде дронтов — белом или реюньонском (Raphus solitarius). Здесь тоже нет никаких вещественных доказательств и рисунков. Всего лишь три сообщения, самое подробное из которых принадлежит натуралисту Бори де Сен-Венсену, который, кстати, был последним, кто видел эту птицу в 1801 году. А впервые его увидели аж в 1613-м! Выходит, этот дронт вымирал почти двести лет. И так ударно, что, как и его родригесский коллега, не оставил ничего такого, что напоминало бы о нем (в том числе и палеонтологам). Как видите, есть большие сомнения в том, что этот дронт, как и пустынник, был реальным животным, а не мифом.

Маврикийский дронт был патологически доверчив

Но вернемся к маврикийскому дронту, в существовании которого никто не сомневается. Это были крупные птицы, весом до 15-23 килограммов, которые совершенно не могли летать (из-за редукции киля на грудине и недоразвитых крыльев). Они обитали в лесах, кормясь упавшими с деревьев орехами и другими плодами. Скорее всего, дронты вели одиночный образ жизни, соединяясь со своей "половинкой" лишь на время спаривания и высиживания кладки.

Все очевидцы отмечали какую-то прямо патологическую доверчивость дронтов (они совершенно не боялись людей и домашних животных, однако для жителей острова, где вообще не было крупных хищников, такое вполне нормально), однако говорили и о том, что в случае опасности дронт отчаянно защищался, используя свой крепкий клюв длиной в 23 сантиметра.

Самое интересное состоит в том, что дронты вообще не делали гнезд. Самка откладывала свое единственное яйцо прямо на землю, да так и насиживала. Самец приносил ей корм, а также помогал защищать кладку от любителей поживиться яйцами (в основном это были ящерицы и змеи). А вот о вылупившемся птенце дронты практически не заботились, и он достаточно рано начинал самостоятельную жизнь. И, судя по всему, немало их гибло в первые годы жизни от несчастных случаев и в желудках змей.

Последние дронты на Земле

Из этого следует, что численность дронтов, видимо, никогда не была особенно большой. Поэтому сообщения о сотнях птиц, убитых моряками, скорее всего, являются выдумкой журналистов и зоозащитников ХХ века. Дело еще и в том, что в судовых журналах португальских, голландских и французских кораблей того времени нет ни слова о массовых "дронтозаготовках". Хотя об охоте и заготовке огромных морских черепах эти документы сообщают.

Дронты были несъедобны

Впрочем, сообщений об охоте на дронтов не могло быть потому, что все, кто пробовал эту птицу на вкус, признавали, что она практически несъедобна. Голландский капитан Вибранд ван Варвийк писал о том, что их мясо отвратительно на вкус.

"Есть этих больших птиц было невозможно", —

сообщает моряк, который до этого был несколько месяцев в плавании и не видел все это время свежих продуктов!

Другие капитаны подтверждали мнение своего коллеги. Есть даже свидетельства того, что морякам специально запрещали охотиться на дронтов, дабы не тратить время. Английский путешественник Томас Герберт в 1634 году также дал нелестную оценку вкусовым качествам дронтов:

"Эти птицы скорее всего чудо, чем пища, так как их жирные желудки, хоть и могли утолить голод, но на вкус они были отвратительными и непитательными".

Человек не мог истребить дронтов: ему это было не надо

Из этого следует лишь одно — человек не мог истребить дронтов посредством неконтролируемой охоты, поскольку на них просто незачем было охотиться. Версия о том, что люди способствовали вымиранию птиц, уничтожив их среду обитания, тоже не выдерживает никакой критики — первые крупные плантации на острове возникли в 70-х годах XVII века, когда численность дронтов уже серьезно сократилась. Остается лишь третье предположение — птиц уничтожили привезенные людьми животные.

А вот она-то вполне похожа на правду. Однако

свиньи,

кошки

и собаки

вряд ли особенно виновны в истреблении дронтов — они жили вместе с поселенцами на побережье и вглубь острова, где в основном и прятались дронты, не заходили.

Во всем виноваты крысы?

Однако, кроме них, на острове были еще "чужеземцы". В трюмах кораблей люди случайно завезли на остров серых крыс, которым там весьма понравилось.

Эти юркие и умные зверьки сразу же сообразили, что птенцов дронтов добывать очень легко — ведь родители их практически не охраняют. Не исключено, что они также воровали яйца этих беспечных птиц. Конечно, напрямую этого никто не видел (крысы предпочитают разбойничать по ночам), однако есть косвенные доказательства того, что именно они свели дронта в могилу.

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По свидетельствам поселенцев, которые жили на острове с 1638 года, численность дронтов начала снижаться где-то с 60-х годов семнадцатого столетия. И одновременно отмечался рост популяции крыс. К 90-м годам, когда дронт уже практически исчез, крысы стали серьезно досаждать и людям.

Крысы выгнали с острова людей

Интересно, что примерно в это же время исчезли и еще два вида нелетающих птиц Маврикия — рыжий пастушок (Aphanapteryx bonasia) и ширококлювый попугай (Mascarinus mascarinus), хотя на Реюньоне последний дожил до начала XIX века (там было куда меньше крыс). Примечательно, что и на этих птиц никто особенно не охотился. А в 1710 году крысы умудрились даже выгнать с острова людей — колонисты, не в силах справиться с полчищами жадных грызунов, покинули поселок. Вторично Маврикий был колонизирован французами в 1721 году, когда численность крыс в результате болезней и внутривидовой конкуренции сильно упала.

В общем, следует признать, что дронтов истребили не люди, а крысы. Конечно, некоторая вина представителей рода человеческого в гибели дронтов тоже есть — ведь именно они завезли на Маскарены этих умных и опасных грызунов.

Но, во-первых, это было сделано не специально. А во-вторых, если бы этого не произошло, то все равно вряд ли что-нибудь помешало крысам попасть на острова с обломками кораблей. И уж тогда-то обвинять людей в гибели дронтов никому не пришло бы в голову. Поэтому логичнее сказать, что дронтов погубила трагическая случайность. А также своеобразная регрессивная эволюция — от отсутствия хищников он даже летать разучился.

Так или иначе, но дронт, как и другие нелетающие маскаренские птицы, был обречен — он слишком уж расслабился. К сожалению, таков закон эволюции. Отсутствие давящих факторов, стимулирующих прогресс, никому не идет на пользу. В том числе и дронтам…

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