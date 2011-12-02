Мельница мифов: палец "жизни и смерти"

Убеждение, что жизнь или смерть побежденному гладиатору толпа древнеримской черни даровала поворотом большого пальца вверх или вниз, возникло после появления картины художника Жана-Леона Жерома на основе не совсем правильно интерпретированного латинского текста.

Ожидание решения императора

На самом деле, большой палец, направленный в любом направлении, означал лишь смерть, символизируя обнаженный меч. Чтобы даровать жизнь, зрители показывали сжатый кулак — символ меча в ножнах.

Pollice Verso: Пальцы вниз гладиаторам никто не показывал

В 1872 году публике была представлена картина французского живописца Жана-Леона Жерома (Jean-Léon Gérôme) под латинским названием Pollice Verso, на которой облаченные в белые одежды весталки яростно призывают покончить с поверженным гладиатором. Об этом свидетельствуют опущенные вниз большие пальцы рук. Несмотря на изучение художником древнеримской истории и быта (в частности, Жером интересовался раскопками в Помпеях), его картина увековечила ошибочное представление об этом жесте.

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Историки отмечают тот факт, что Жером не только разделял все заблуждения тогдашней науки, но и следовал в русле современных открытий. Помещая на первых зрительских местах весталок, художник погрешил против утверждения Светония:

"Женщинам он (Август — Ред.) даже на гладиаторские бои не дозволял смотреть иначе, как с самых верхних мест, хотя по старому обычаю на этих зрелищах они садились вместе с мужчинами. Только девственным весталкам он предоставил в театре отдельное место напротив преторского кресла".

Кроме того, подать знак о даровании жизни или заклании гладиатора имел право только император — и никто другой!

Фильм "Гладиатор" исторически не точен

Уже в наши дни полотно Жана-Леона Жерома вдохновило кинорежиссера Ридли Скотта снять блокбастер "Гладиатор", в котором император Коммод показывает этот жест, наполненный неверным содержанием.

Кажется, никто не оспаривает жестов самих гладиаторов. Современный немецкий историк Хельмут Хефлинг (Helmut Höfling) пишет о побежденном гладиаторе, который, не желая больше сражаться,

"отбрасывал щит и оружие в сторону, ложился на спину и просил о пощаде, поднимая левую руку и вытягивая большой или указательный палец".

Иначе дело обстоит с жестами зрителей.

А вот такой знаток античности, как французский историк и археолог Жером Каркопино (Jérôme Carcopino) в книге "Повседневная жизнь Древнего Рима. Апогей империи" (La Vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'Empire), впервые изданной в 1939 году, указывал, когда толпе

"казалось, что побежденный защищался что было сил, зрители махали своими платками, поднимали в воздух палец и кричали: mitte! (отпусти его!). Если император был согласен с их пожеланием и, как и они, поднимал большой палец вверх, побежденный был прощен и отпущен с арены живым: missus. Если же зрители, напротив, считали, что побежденный заслужил поражение своей робостью, они отпускали палец вниз и кричали: iugula (режь!). И император преспокойно, опустив большой палец вниз, pollice verso, распоряжался о заклании поверженного гладиатора, и тому не оставалось ничего другого, как подставить горло для coup de grâce ("удара милосердия" — Ред.) победителя". "Эти-то вот трубачи, завсегдатаи бывшие разных мелких арен, в городах известные всем как горланы, — зрелища сами дают и по знаку условному черни, ей угождая, любого убьют, а с игр возвратившись, уличный нужник на откуп берут; скупили бы все уж!" (Ювенал. "Сатиры", III, 36).

Если гладиатора хотели помиловать, зрители показывали кулак

В оригинале у римского сатирика сказано про pollice verso - "повернутый большой палец", но в какую сторону он повернут — можно лишь догадываться. Более вероятно, когда зрители выражали желание добить поверженного гладиатора, они распрямляли большой палец, а если хотели помиловать, то убирали его внутрь ладони — pollice compresso - "сжатый большой палец", показывая кулак.

Раскрытая пятерня императора — жизнь, кулак — смерть

Как уже говорилось, только император мог подать знак о даровании милости или смерти "идущих на смерть", как представлялись сами гладиаторы перед схваткой. Если император простирал свою руку с раскрытой ладонью, то гладиатору была дарована жизнь, если император сжимал ладонь в кулак — это значило, что с проигравшим было покончено и его следует убить.

В случае ослушания (если один из гладиаторов убивал поверженного противника до императорского волеизъявления) над провинившимся гладиатором устраивали судебный процесс, как в случае рядового убийства.

Большой палец: что он значит в символике?

Символический смысл власти, вкладывавшийся в трактовку Большого пальца, обусловлен, по всей вероятности, ключевой ролью, которую этот палец играет в трудовой деятельности человека.

Большой палец нравственно выше прочих пальцев уже тем, что он свободен от ношения колец.

Большой палец - фаллический символ, безымянный связан с сердцем

Лактанций, прозванный "христианским Цицероном", восхваляя Божье творение, говорит о совершенстве всех членов тела и о власти большого пальца. Авл Геллий в своих "Аттических ночах" (Х, 10) пишет о фаллической символике большого пальца, связанного с мужскими гениталиями, так же как безымянный палец был связан с сердцем.

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В трактате "Мифология" Фабия Фульгенция (Fabius Claudius Gordianus Fulgentius), написанного примерно в начале пятого столетия нашей эры, говорится, что большой палец ассоциировался с половыми органами — так, направленный вверх большой палец, ассоциировался с фаллосом, который воспринимался как отвращающий беду, то есть, обладающий властью предотвращать зло.

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