Пчеловод Капунин: при нагревании выше 40 градусов мёд перестает быть полезным

Пчеловод Капунин: 50–70% мёда в продаже — это фальсификат

Your browser does not support the audio element. Еда

Мёд считается целебным продуктом, источником многих полезных веществ. Как и почему его часто подделывают на рынке; правда ли, что до 70% мёда в продаже — это фальсификат; какие признаки указывают на подлинность продукта, Pravda.Ru рассказал пчеловод, председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин.

Фото: commons.wikimedia.org by Waugsberg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

— Валерий Павлович, говорят, что в продаже у нас очень много фальсифицированного мёда. Это правда? И что такое "фальсифицированный мёд"?

— Существует несколько видов фальсификации мёда. Самый безобидный из них — это если, скажем, мёд подсолнечниковый вам продадут под видом мёда липового. Липовый пользуется большей популярностью, он более полезный. Хотя и подсолнечниковый тоже. Но подсолнечниковый мёд считается одним из самых дешёвых.

Второй способ. Ещё недавно все дворы были забиты "башкирским мёдом": в Башкирии столько мёда не производят, сколько его продают. Даже если это натуральный мёд, но он не собран в Башкирии, тогда под видом башкирского он продаваться не может.

Третья разновидность обмана близка к второй. Например, горный мёд (альпийский) — его сложнее добывать, его меньше производится, и соответственно, он дороже. Он добывается в горах, там альпийские луга, чистый воздух, нет вредных производств. Иногда равнинный мёд может продаваться как горный. Хотя равнинный мёд — тоже качественный.

Не всякий покупатель может определить подделку на вкус. Профессионал, скорее всего, определит.

Есть более обидный для покупателя вид фальсификата, когда пчеловоды заставляют своих пчёл сахарный сироп перегонять в мёд. Хотя пчёлы всё равно добавляют туда свои ферменты, и этот продукт будет гораздо полезнее и вкуснее, чем сахар.

К сожалению, фальсификатом мёда занимаются довольно крупные, промышленные предприятия. Потому что при копеечной себестоимости они его продают по цене мёда и это получается очень выгодно. Для этого на небольшое количество мёда или цветочной пыльцы берётся фруктозо-глюкозный сироп от переработки сахарной свёклы либо кукурузы. Вот так готовят продукт, похожий на мёд.

— Много ли продают поддельного мёда?

— Очень много. Считается, что у нас в стране (а вообще, это общемировая проблема) медового фальсификата продаётся добрая половина, если не 70%.

— Как человеку, который не является специалистом, отличить такой мёд?

— Только лабораторным путём. Меня часто спрашивают: "Как в домашних условиях определить, какой я мёд принёс из магазина или с медовой ярмарки?" Никак. При нынешнем уровне развития химической промышленности вам сделают нужные:

запах,

вкус,

сладость,

цвет,

консистенцию.

Это может быть вкусно, но бесполезно в лучшем случае, а в большинстве случаев вредно.

К сожалению, не всякий пчеловод может реализовать свой мёд, добытый сложным путём и с большими физическими усилиями. Сейчас начинается сезон, в более южных регионах он уже начался в феврале. И до сентября-октября пчеловод, не разгибаясь, трудится на пасеке, чтобы получить урожай и пчёлок сохранить.

При этом не всегда пчеловод может продать свой натуральный мёд, потому что наши торговые сети завалены фальсификатом.

— Почему на этикетке не пишут "Продукт медовый"?

— Об этом сейчас говорят, и вроде бы уже принято Госдумой решение о том, чтобы применить название "медовый продукт". У покупателей тогда будет право выбора.

Кстати, некоторые считают показателем подделки, если вдруг через некоторое время мёд начал слоиться. Один слой становится более тёмный, другой — более прозрачный, третий — ещё какого-то третьего оттенка, причём они разной консистенции. Хотя даже качественный мёд слоится при ненадлежащем хранении. Например, вы его долго храните в стеклянной баночке на антресоли, где летом жарко, а зимой он может засахариваться.

Хотя многие мёды обязаны засахариваться. Например, гречишный: вы его только откачали, а он через две-три недели начнёт засахариваться. Зато акациевый мед (из белой акации) никогда не засахаривается.

И конечно, никогда не засахаривается мёд на прилавках магазинов, он всегда красивый. Потому что здесь продаётся "распущенный мёд". Как его делают? Для того чтобы засахаренный мёд, собранный перекупщиками у пчеловодов, привезти на завод, его надо распустить, то есть нагреть до определённой температуры, чтобы он из засахаренного снова превратился в текучий.

Если вы нагреваете мёд до 38-42 градусов, он сохраняет целебные свойства. Как только вы его нагреваете выше этой температуры, он начинает их утрачивать. Более того, при значительном нагревании мёд приобретает ещё и вредные свойства.

Чтобы в промышленных объёмах распустить значительное количество мёда и разлить его по баночкам, никто не будет ждать, когда он нагреется до 38 градусов. Дай-ка, мол, я его до 60 догоню, он же быстрее потечёт. А в баночке мёд приобретёт нужную консистенцию.

Но! Если вы одну-две ложечки мёда добавили в горячий чай — он часть своих свойств утратит, но не приобретёт ничего вредного. Более того, это будет гораздо полезнее, чем если вы в этот чай положите две-три ложки сахара.

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