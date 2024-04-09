Откровение пчеловода: "70% мёда на рынке - подделка"

0:34 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В этом видео мы поделимся всей необходимой информацией о мёде. Мёд представляет собой не только вкусное лакомство, но и ценный источник питательных веществ с лечебными свойствами.

Вы узнаете, как правильно выбрать настоящий мёд в магазине или на рынке, избегая подделок и добавок. Мы рассмотрим ключевые признаки качественного меда, влияние его происхождения на характеристики и наиболее полезные виды этого продукта.

Эксперт: Валерий Капунин — пчеловод, председатель союза Пчеловодов.

Ведущий — Андрей Туманов.