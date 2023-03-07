ПК "Бест Вей": арест со счетов судом снят, но счета банками так и не разблокированы

2:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

Уже второй месяц продолжается эпопея со счетами кооператива "Бест Вей", арест с которых судом снят, но которые так и не разблокированы из-за позиции следствия, которому не нравится постановление суда и банков — Северо-Западного банка Сбербанка России и банка "Санкт-Петербург", которые соглашаются со следствием, при этом не исполняя договорные обязательства перед кооперативом.

18 января Приморский районный суд города Санкт-Петербурга отказался продлить арест двух из трех счетов кооператива "Бест Вей" — в Северо-Западном банке Сбербанка и банке "Санкт-Петербург" — на сумму более 3,6 млрд рублей. При этом суд сохранил арест счета кооператива в СМП банке на сумму 200 млн рублей — которая превышает объем требований граждан, признанных следствием потерпевшими (115 млн рублей).

Выразив намерение подать апелляцию, следствие, по словам одного из адвокатов кооператива, не стало форсировать события и "просто отказалось выполнять постановление суда, которое им не нравится". Отказались его выполнять и банки, аргументируя свою позицию тем, что "решение не вступило в законную силу" — хотя решения по обеспечительным мерам вступают в силу сразу после принятия, а не после прохождения всех судебных инстанций.

После нескольких раундов переписки с банками, после претензионных писем, не возымевших действия, кооператив подал к ПАО "Сбербанк" и банку "Санкт-Петербург" исковые заявления в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области: их рассмотрение стартует в начале апреля. Одновременно были отправлены две жалобы в ЦБ: одна — председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, другая — руководителю Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаилу Мамуте — в надежде на быстрое решение вопроса с разблокировкой счетов в административном порядке. Однако Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ недавно прислала письмо, что ей не хватает 30-дневного срока для ответа на жалобу. Это выглядит странно, отмечают адвокаты, учитывая в действиях банкиров признаков ст. 330 УК РФ "Самоуправство".