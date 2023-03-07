Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

ПК "Бест Вей": арест со счетов судом снят, но счета банками так и не разблокированы

2:52
Недвижимость » Жилкооперативы

Уже второй месяц продолжается эпопея со счетами кооператива "Бест Вей", арест с которых судом снят, но которые так и не разблокированы из-за позиции следствия, которому не нравится постановление суда и банков — Северо-Западного банка Сбербанка России и банка "Санкт-Петербург", которые соглашаются со следствием, при этом не исполняя договорные обязательства перед кооперативом.

ПК "Бест Вей": арест со счетов судом снят, но счета банками так и не разблокированы

18 января Приморский районный суд города Санкт-Петербурга отказался продлить арест двух из трех счетов кооператива "Бест Вей" — в Северо-Западном банке Сбербанка и банке "Санкт-Петербург" — на сумму более 3,6 млрд рублей. При этом суд сохранил арест счета кооператива в СМП банке на сумму 200 млн рублей — которая превышает объем требований граждан, признанных следствием потерпевшими (115 млн рублей).

Выразив намерение подать апелляцию, следствие, по словам одного из адвокатов кооператива, не стало форсировать события и "просто отказалось выполнять постановление суда, которое им не нравится". Отказались его выполнять и банки, аргументируя свою позицию тем, что "решение не вступило в законную силу" — хотя решения по обеспечительным мерам вступают в силу сразу после принятия, а не после прохождения всех судебных инстанций.

После нескольких раундов переписки с банками, после претензионных писем, не возымевших действия, кооператив подал к ПАО "Сбербанк" и банку "Санкт-Петербург" исковые заявления в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области: их рассмотрение стартует в начале апреля. Одновременно были отправлены две жалобы в ЦБ: одна — председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, другая — руководителю Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаилу Мамуте — в надежде на быстрое решение вопроса с разблокировкой счетов в административном порядке. Однако Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ недавно прислала письмо, что ей не хватает 30-дневного срока для ответа на жалобу. Это выглядит странно, отмечают адвокаты, учитывая в действиях банкиров признаков ст. 330 УК РФ "Самоуправство".

 
 
 
 

 

"Складывается впечатление, что у государственных органов и банков круговая порука, — говорят в совете кооператива, — что они договариваются между собой о том, как ставить максимальное количество препятствий на пути исполнения постановления суда и на пути исполнения закона. Получается, что те органы, которые поставлены на страже закона, сами грубо попирают закон".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Новости
Лукашенко: в Белоруссии задержали террористов, пытавшихся подорвать самолёт А-50 в Мачулищах
Ведущая Sky News назвала Байдена "худшим на памяти поколения президентом" из-за его оговорок
Сомнолог Мелёхин: спящие обнажёнными пары более счастливы в отношениях
Встречаем весну под брызги шампанского в Новом театре
Врач-кардиолог Поспелов: если грудь как будто сдавливают, возможен инфаркт миокарда
Советник Пушилина Гагин: командование ВСУ готовит резервы для отправки в Артёмовск, несмотря на потери
Военкор Руденко: мощные взрывы слышны в Купянском районе Харьковской области
ВСУ: Россия изменила тактику ракетных ударов — теперь атакует с севера
Business Insider: в Испании начались массовые кражи овощей и фруктов на фоне рекордного роста цен
Бойцы ВС РФ заявили о двух категориях военных ВСУ, оставшихся в Артёмовске
Популярное
Колонны ВСУ пытаются покинуть Артёмовск, ВС РФ уничтожают их

Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.

РВ: войска ВС РФ уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся покинуть Артёмовск
РВ: Киев перебрасывает к Артёмовску стратегические резервы с бронеавтомобилями Panthera T6 из Эмиратов
Русские затрофеили под Бахумтом первую "Пантеру" ВСУ из Эмиратов
Rzeczpospolita: демографический метеорит ударит по Польше
Боевики ВСУ "в экстазе": новые бомбы УПАБ-1500Б шокировали противника в Авдеевке
Женщины мира: за что боролись? Вячеслав Шпаковский Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк
Странный расстрел боевика ВСУ своими попал на видео
Запорожье, Николаев и Одесса перейдут "на сторону добра" весной — Балицкий
В Сети опубликованы кадры разбитого опорника ВСУ
В Сети опубликованы кадры разбитого опорника ВСУ
Последние материалы
Военкор Руденко: мощные взрывы слышны в Купянском районе Харьковской области
Business Insider: в Испании начались массовые кражи овощей и фруктов на фоне рекордного роста цен
ВСУ: Россия изменила тактику ракетных ударов — теперь атакует с севера
Бойцы ВС РФ заявили о двух категориях военных ВСУ, оставшихся в Артёмовске
Советник врио главы ДНР: ВСУ хаотично отступают из Артёмовска небольшими группами
Al Arabiya: Зеленский знает, что ВСУ не удержат оборону в Бахмуте
Вера в колдовство связана с недоверием к государственной власти
Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР с помощью дрона "Ланцет" нанесли удар по миномёту ВСУ 1950 года под Авдеевкой
Певица Лариса Долина и актёр Максим Аверин спровоцировали слухи о романе
Гагин не исключил попыток прорыва ВСУ в Артёмовске для удержания города
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников