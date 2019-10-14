Самые яркие дома России

Наверняка почти каждому третьему россиянину, или может даже иностранцу, хотелось бы иметь свой частный дом, построенный по самым последним веяниям архитектурной моды. Красивые домики в европейском или скандинавском стиле привлекают очень многих. Для любителей необычного дизайна, в этой статье будут представлены 5 самых оригинальных домов, построенных в России за последние два года.

Фото: Илья Иванов

Каждое архитектурное бюро "охотится" за новыми заказами на оформление частных домов, чтобы пополнить свое дизайнерское портфолио, поскольку именно такие проекты являются уникальной возможностью для дизайнеров реализовать свои самые яркие и нестандартные идеи. Российская Федерация не остается в стороне и позволяет своим дизайнером воплощать в жизнь самые необычные проекты.

Так, например, в 2018 году в Московской области был построен "медный дом", внешней отделкой которого занимался Тотан Кузембаев. Фасад дома обит медью, а сам дом состоит из двух блоков, соединяемых между собой переходом, выполненным из стекла. Такой необычный способ внешней отделки дома пришелся хозяину по вкусу, поскольку был самым авангардным из всех предложенных вариантов. По задумке дизайнера, внешнее убранство дома напоминает звуковой график с плавными переходами от низких частот к высоким.

Фото: «Крупный план»

Далее в списке необычной недвижимости идет дом, расположенный в Ларево, Московская область. Жилище, полностью выполненное из дерева в лучших традициях конструктивизма, построил для себя владелец дизайнерского бюро- Сергей Никешкин. Дом прекрасно вписывается в окружающую среду, обретая некое уединение с природой не только за счет своего "экологичного" дизайна и строительных материалов, но и за счет энергоэффективных технологий.

Фото: AI-architects

Следующий шедевр принадлежит архитектурному бюро AI-architects, создавшему в 2019 году дом InsideOut. Учитывая пожелания владельцев, дом был создан максимально "открытым" к природе. При строительстве использовалось необычное решение в виде разделения всего жилища на 4 объема, напоминающих кубики, и соединения свободного пространства между ними стеклянными перегородками. Внутренняя и внешняя отделка дома производилась керамогранитом, подчеркивая тем самым единство дома и природы.

Фото: «Крупный план»

Дому, построенному в деревне Елино, принадлежит четвертое место среди самой необычной недвижимости. Форма дома односложна. В жилище всего один этаж, но с очень высокими потолками и панорамным остеклением. Перед внешним фасадом дома находится благоустроенная территория, а за домом уютный двор.

Фото: Poletov Architects

Замыкает список дом в поселке Покровское. Дом площадью в 300 кв. м было решено оформить в стиле деконструктувизма, основой которого является асимметрия. Строился дом с использованием уникальной технологии Velox, суть которой заключается в том, что в заранее сделанную опалубку заливается бетонно-древесный раствор. Что позволяет дому хорошо держать тепло, быть пожаробезопасным, а также сократить время строительства.

Фото: pinterest. ru