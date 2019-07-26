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Автор Дарья Сергейчик

Роскошные курорты для супербогатых

Недвижимость print

Франция и Швейцария — две самые модные страны в мире, где предпочитают отдыхать самые богатые и знаменитые. Где же мировая элита проводит больше всего времени?

Направления, которые выбирают знаменитые и богатые, имеют лучших шеф-поваров, самые изысканные магазины и незабываемые впечатления.

Канны

В пятизвездочных отелях, таких как Hôtel Barrière Le Majestic, есть собственный пляж, но вы можете также записаться на прием в спа-центр Diane Barrière, даже если у вас есть собственность в Каннах. Вы не увидите более узнаваемых лиц, чем во время ежегодного Каннского кинофестиваля, но сейчас он участвует в конкурсе популярности с фестивалем творчества "Каннские львы". Еще одно преимущество Канн заключается в том, что туда легко добраться. Если у вас есть частный самолет, это еще удобнее — просто оставьте его в аэропорту Канн.

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Cap d'Antibes

Cap d'Antibes (Мыс Антиб — мыс во Франции на берегу Лигурийского моря, расположен в коммуне Антиб, департамент Приморские Альпы. Мыс Антиб простирается в море на 4 километра. Считается эксклюзивной зоной отдыха. Он застроен шикарными, недоступными для постороннего глаза виллами), наполненный очарованием 1950-х годов и уютными отелями, в которых принимают гостей A-listers, имеет красивую доступную береговую линию и более спокойную атмосферу. Это покрытый листвой эксклюзивный полуостров, расположенный между Антбесом и Жуан-ле-Пен. Вам станет ясно, почему эта область вдохновляла художников в 19 веке (и продолжает привлекать богатых и знаменитых по сей день): деревянные рыбацкие лодки и терракотовые крыши — прекрасные музы. Здесь все еще рыбачат рыбаки, и вы можете купить их свежий улов на открытом рынке в Антибе. Прогуляйтесь вдоль залива Миллиардер, чтобы увидеть стоящие на якоре яхты, качающиеся в гавани.

В Cap d'Antibes внимательные официанты обеспечат первоклассное обслуживание, и вы можете начать свой день с горячего кофе, сытного сыра и шоколада. Отель Imperial Garoupe, бывшая частная вилла, а ныне частный эксклюзивный отель, располагает звукоизолированными номерами, окруженными оливковыми деревьями, а также большим бассейном. Это идеальная отправная точка, если вы путешествуете по роскошным домам в этом районе.

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Монако

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Фото: TripMyDream

Монако по праву считается игровой площадкой для богатых и знаменитых, он предлагает огромный выбор ресторанов изысканной кухни, роскошные магазины и захватывающий игровой район. Пятизвездочный отель Monte-Carlo Beach имеет собственный пляж с отдельными палатками, а также бассейн олимпийских размеров. Здесь также расположен органический ресторан Elsa, отмеченный звездой Мишлен. Если вы ищете недвижимость в Монако, подумайте о том, чтобы остаться здесь во время ознакомительной поездки.

Монако является домом для миллионеров, многие из которых имеют здесь вторые дома. Монте-Карло особенно привлекателен из-за безопасной репутации — весь город имеет круглосуточное видеонаблюдение, а также имеет самое большое количество полицейских на душу населения.

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Saint-Tropez

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Фото: CNN. com

Сен-Тропе особенно популярен в летнее время, когда такие знаменитости, как Бейонсе и Леди Гага, тусуются на своих яхтах и ​​отправляются на благотворительные гала-концерты, проводимые другими знаменитостями, такими как Леонардо Ди Каприо.

Сен-Тропе роскошный и блестящий, с супер яхтами и массивными особняками. Это то место, куда можно пойти, если вы хотите отдохнуть на пляже или провести долгие дни и ночи в модных клубах. На ужин посетите ресторан La Vague d'Or, отмеченном звездой Мишлен, где вам предложат блюда средиземноморской кухни, приготовленные из местных продуктов.

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Вербье

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Фото: pac. ru

Вербье в Швейцарии предлагает катание на лыжах мирового класса с особенно сложной местностью, что делает его идеальным местом для любителей острых ощущений. Основная толпа, которая стекается в Вербье, состоит из банкиров, юристов и других профессионалов — умных, богатых и с высокими стандартами.

Вербье является сдержанным, особенно по сравнению со вспышками Французской Ривьеры, и люди, которые отдыхают и живут здесь, готовы отдавать деньги за качество. Они хотят посещать отличные рестораны со звездными винными картами, шикарные отели и роскошные магазины.

Привлекательность Вербье — местоположение: от Женевы всего полтора часа езды на машине, в то время как другие альпийские курорты находятся в нескольких часах езды от аэропорта. Это делает Вербье идеальным местом для быстрой поездки, а также лучшим местом для покупки элитной недвижимости.

Для ультрабогатых путешествие — это не просто посещение дорогого места назначения. Речь также идет о том, чтобы решить, где купить элитную недвижимость, в качестве основного дома или для отдыха.

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Фото превью: traveller-eu.ru

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Темы люкс отдых курорт монако франция швейцария недвижимость
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