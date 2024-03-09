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Дмитрий Плотников
Русские авиабомбы с модулем УМПБ вносят новую стратегию в спецоперацию

ВКС РФ начали применять в спецоперации авиабомбы с модулем УМПБ

3:27
Политика

Российская армия в специальной военной операции активно применяет авиационные бомбы с модулем управления.

ВКС РФ начали применять в спецоперации авиабомбы с модулем УМПБ
Фото: Telegram-канал издания "фото/видео"

А что это такое, и что мы о них знаем?

9 марта украинские ресурсы распространили снимки, по предположительной информации, упавшей авиабомбы при сбросе бомбардировщика ВКС России. Что такого необычного в них?

Конструкция

Судя по представленному фото УМПБ, по сравнению с универсальным модулем планирования и коррекции — УМПК появилось несколько усовершенствований. У самого модуля виден более плавный, аэродинамический корпус, который нужен для того, чтобы снижать сопротивление встречного воздуха.

Плюс ко всему в модуле, вполне вероятно, использован новый модуль механизации, имеющий складные крылья. По своему конструктиву он напоминает российскую крылатую ракету Х-101. А также, по всей вероятности, на бомбе виден, предположительно, помехозащищённый приёмник сигналов Глонасс "Комета" разработанный российским военно-промышленным комплексом.
Однако основное новшество относительно модуля планирования — реактивный мотор и топливный бак.

Ключевые отличия УМПБ от УМПК

Первое и наиболее важное — это дальность. Если фугасные авиабомбы ФАБ-250 или ФАБ-500 с УМПК имели возможность применяться на дальность в 40-60 километров, то применение УМПБ с двигателем и топливным баком увеличивает этот показатель если не в два раз, то близко к такому показателю — приблизительно до 80-95 километров.

Вообще-то, боевая авиация получила аналог ряда средств поражения натовских стран: американского Powered JDAM, шведского GLSDB и французской AASM/HAMMER.

Эффективность и предназначение

Как PJDAM производства США, новый российский модуль предназначается для поражения инфраструктуры и техники врага за так называемыми зонами воспрещения доступа. Этому во многом поспособствует наличие реактивного движка. С ним для русских самолётов открываются возможности сбросов на низких высотах, больше схожих на пуск ракет систем "воздух-воздух".

Американский концепт PJDAM предполагал создание боеприпасов с дальностью свыше 500 километров при боевой части в 226 килограммов, а значит реальная дальность ФАБ-250 может оказаться даже выше предполагаемой сотни километров.

Это даст возможность ВКС РФ весьма увеличить глубину ударов по целям ВСУ, включая склады с топливом и боеприпасами, эшелоны с резервом, а также пункты временной дислокации живой силы врага на удалении от линии фронта.

Также надо напомнить, что американская компания "Боинг" в 2022-м году находилась на стадии финальных испытаний этой системы. И вот, сегодня, судя по всему, первые серии изделия получила именно российская армия.

Справка

УМПБ — универсальный межвидовой планирующий боеприпас.

Изделие представляет собой боеприпас, который могут запускать как Воздушно-космические войска РФ, так и реактивная система залпового огня "Торнадо-С".

Таким образом, данная разновидность боеприпаса используется по прямому назначения для воздушных ударов. Является аналогом авиационной бомбы GBU-39/B SDB (США), которая с добавлением реактивного двигателя используется для запуска из РСЗО "Хаймарс".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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