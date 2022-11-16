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Автор Олег Володин

На Украине выбрали для России оппозиционеров в оккупационную власть

Политика

Украинские эксперты обнародовали списки "хороших россиян”, которые подходят под все критерии и требования Киева с точки зрения лояльности. Написала об этом заблокированная Генпрокуратурой в России "Украинская правда". Теперь мир может знать имена этих "прекрасных” людей.

На Украине выбрали для России оппозиционеров в оккупационную власть

По сути, это исследование публичных высказываний сотни "либеральных" деятелей и СМИ, критикующих российские власти. Вопрос полезности последних для киевского режима в данном случае был определяющим. Насколько данные персоны способны влиять на умы и приблизить украинскую "перемогу", решала команда в десять человек.

Подбирались мнения при помощи Google, но при анализе всё-таки использовалась некая методология, которая позволяла смотреть и прошлые высказывания. Всё, что заявлялось в 2014–2022 годах, шло в изучение.

Например, команда исследователей никогда не признала бы человека "другом Украины", если он(а):

  • плохо или даже с сомнением отзывался о майданах-2004 и 2014;
  • выступал с критикой крымских татар;
  • не считал, что Россия начала войну против Украины в 2014 году;
  • верит в русский мир, а не в "голодоморы";
  • поддержал решение жителей Крыма стать частью РФ (не говоря об отдыхе в Крыму);
  • если человек хотя бы раз сказал или написал "на Украине";
  • не поддерживает "отмену русской культуры";
  • ходит на федеральные радио- и телеканалы;
  • считает русских и украинцев братскими народами;
  • ностальгирует или хотя бы позитивно относится к чему-то советскому;
  • критикует Запад.

Более практичные вопросы — это мнения кандидатов о том, является ли происходящее на Украине с 2014 года гражданской войной, что нужно сделать с шенгенскими визами для всех россиян, объём вины России и главный вопрос бытия: "Чей Крым?"

В общем, оценивалось соответствие 48 критериям, и, понятно, что не проколоться нигде для оппозиционеров было очень сложно.

Ярлык "хорошего россиянина" зарабатывается лишь запредельной русофобией 

Звание "хорошего россиянина" — того, кто мог бы "возглавить Россию после её падения, проигрыша и развала", а также кого "любит Украина", в итоге получили:

  1. Лия Ахеджакова.
  2. Виктория Ивлева.
  3. Илья Новиков.
  4. Андрей Пионтковский.
  5. Иноагент Марк Фейгин.
  6. Иноагент Майкл Наки.

"Полезными россиянами” признаны заблокированный The Insider, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Лев Рубинштейн и Игорь Яковенко, а также иноагенты Тамара Эйдельман, Антон Долин и Татьяна Лазарева.

"Условно полезными признан и телеканал "Настоящее время"*, созданный американцами и работающий в Чехии. Прохладное отношение к нему Украины объясняется тем, что журналисты нечётко призывали к отмене виз для россиян, а ещё в одном из видео заявили, что до 2021 года Украина жила мирно.

"Нейтральными” Украина согласилась считать иноагентов Максима Галкина и Гарри Каспарова. Сюда же попали музыканты — иноагент Андрей Макаревич, давший концерт в пользу детей Донбасса, "пацифистка" Земфира Рамзанова, и Юрий Шевчук, утверждающий, что большинство россиян против войны.

"Вредными” Украина промаркировала Бориса Акунина, осудившего войны в Югославии и Ираке, иноагента Евгению Альбац, "повторяющей советские нарративы о Великой Победе".

Досталось и Павлу Дурову, не ставшему блокировать телеграм-каналы по требованию киевского режима, Ивану Урганту, "критикующем США в классическом российском формате", и даже Виктору Шендеровичу (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов)  за его заявления о великом русском языке.

Отдельной графы удостоились 27 таких "империалистов и прислужников режима", как иноагенты Дмитрий Быков, назвавший Украину русофобским обществом, Юрий Дудь, говорящий "НА Украине" и "укрАинский", чтобы подчеркнуть своё презрение и доминирование, Максим Кац с мнением о неэффективности санкций.

Еще "врагами" оказались Юлия Латынина, ляпнувшая, что русские и украинцы — братские народы, иноагент Алексей Навальный — "имперец и шовинист", и даже Михаил Ходорковский с прогнозом снижения европейских поставок оружия.

Вывод напрашивается один — ярлык "хорошего россиянина" зарабатывается лишь запредельной русофобией и кристально чистым восторженным образом мыслей.

Если уж Быков и Латынина не угодили Киеву, то уровень понимания "своих" там действительно инопланетный.

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Почему Россия проигрывает в инфовойне
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы борис акунин лия ахеджакова алексей навальный михаил ходорковский
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