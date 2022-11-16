На Украине выбрали для России оппозиционеров в оккупационную власть

Украинские эксперты обнародовали списки "хороших россиян”, которые подходят под все критерии и требования Киева с точки зрения лояльности. Написала об этом заблокированная Генпрокуратурой в России "Украинская правда". Теперь мир может знать имена этих "прекрасных” людей.

По сути, это исследование публичных высказываний сотни "либеральных" деятелей и СМИ, критикующих российские власти. Вопрос полезности последних для киевского режима в данном случае был определяющим. Насколько данные персоны способны влиять на умы и приблизить украинскую "перемогу", решала команда в десять человек.

Подбирались мнения при помощи Google, но при анализе всё-таки использовалась некая методология, которая позволяла смотреть и прошлые высказывания. Всё, что заявлялось в 2014–2022 годах, шло в изучение.

Например, команда исследователей никогда не признала бы человека "другом Украины", если он(а):

плохо или даже с сомнением отзывался о майданах-2004 и 2014;

выступал с критикой крымских татар;

не считал, что Россия начала войну против Украины в 2014 году;

верит в русский мир, а не в "голодоморы";

поддержал решение жителей Крыма стать частью РФ (не говоря об отдыхе в Крыму);

если человек хотя бы раз сказал или написал "на Украине";

не поддерживает "отмену русской культуры";

ходит на федеральные радио- и телеканалы;

считает русских и украинцев братскими народами;

ностальгирует или хотя бы позитивно относится к чему-то советскому;

критикует Запад.

Более практичные вопросы — это мнения кандидатов о том, является ли происходящее на Украине с 2014 года гражданской войной, что нужно сделать с шенгенскими визами для всех россиян, объём вины России и главный вопрос бытия: "Чей Крым?"

В общем, оценивалось соответствие 48 критериям, и, понятно, что не проколоться нигде для оппозиционеров было очень сложно.

Ярлык "хорошего россиянина" зарабатывается лишь запредельной русофобией

Звание "хорошего россиянина" — того, кто мог бы "возглавить Россию после её падения, проигрыша и развала", а также кого "любит Украина", в итоге получили:

Лия Ахеджакова. Виктория Ивлева. Илья Новиков. Андрей Пионтковский. Иноагент Марк Фейгин. Иноагент Майкл Наки.

"Полезными россиянами” признаны заблокированный The Insider, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Лев Рубинштейн и Игорь Яковенко, а также иноагенты Тамара Эйдельман, Антон Долин и Татьяна Лазарева.

"Условно полезными признан и телеканал "Настоящее время"*, созданный американцами и работающий в Чехии. Прохладное отношение к нему Украины объясняется тем, что журналисты нечётко призывали к отмене виз для россиян, а ещё в одном из видео заявили, что до 2021 года Украина жила мирно.

"Нейтральными” Украина согласилась считать иноагентов Максима Галкина и Гарри Каспарова. Сюда же попали музыканты — иноагент Андрей Макаревич, давший концерт в пользу детей Донбасса, "пацифистка" Земфира Рамзанова, и Юрий Шевчук, утверждающий, что большинство россиян против войны.

"Вредными” Украина промаркировала Бориса Акунина, осудившего войны в Югославии и Ираке, иноагента Евгению Альбац, "повторяющей советские нарративы о Великой Победе".

Досталось и Павлу Дурову, не ставшему блокировать телеграм-каналы по требованию киевского режима, Ивану Урганту, "критикующем США в классическом российском формате", и даже Виктору Шендеровичу (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) за его заявления о великом русском языке.

Отдельной графы удостоились 27 таких "империалистов и прислужников режима", как иноагенты Дмитрий Быков, назвавший Украину русофобским обществом, Юрий Дудь, говорящий "НА Украине" и "укрАинский", чтобы подчеркнуть своё презрение и доминирование, Максим Кац с мнением о неэффективности санкций.

Еще "врагами" оказались Юлия Латынина, ляпнувшая, что русские и украинцы — братские народы, иноагент Алексей Навальный — "имперец и шовинист", и даже Михаил Ходорковский с прогнозом снижения европейских поставок оружия.

Вывод напрашивается один — ярлык "хорошего россиянина" зарабатывается лишь запредельной русофобией и кристально чистым восторженным образом мыслей.

Если уж Быков и Латынина не угодили Киеву, то уровень понимания "своих" там действительно инопланетный.

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