Паспорт "хорошего русского" поможет СК РФ возбуждать дела

Получение гражданами нашей страны "паспорта хороших русских" нарушает действующее российское законодательство и станет поводом для уголовных дел.

Такой документ будет выдаваться за признание СВО "преступной войной", "нелегитимности российского режима", а также за объявление Крыма и т. д. Украиной.

"В частности, работает уголовное законодательство о "фейках об армии", суверенитете России над Крымом, и так далее. Безусловно, в такое случае гражданин нашей страны, заявивший своей подписью все это (если такая информация появится публично) будет привлекаться к ответственности, а эмигрант — заочно" — заявил высокопоставленный источник Pravda. ru в центральных следственных органов РФ.

"Конечно, здесь вопрос в правоприменительной практики, но если человек в здравом уме и трезвой памяти проходит идентификацию и, подписываясь, заявляет то, что уголовно наказуемо — он должен быть привлечен. Даже, если ему очень хочется посмотреть Netflix, снять жилье за рубежом, открыть счет в банке ЕС или трудоустроиться в глобальную IT-корпорацию" — добавил источник.

Антивоенный комитет россиян, уехавших за границу из-за спецоперации в Украине, ранее озвучил идею выдачи ID — документа "хорошего русского" эмигрантам и оставшимся в России гражданам.

Что за паспорт (документ) "хорошего русского"

Для получения такого ID, как ранее писала Pravda. ru, эмигрантам или резидентам РФ необходимо будет:

зарегистрироваться на некой платформе,

подписать "декларацию против СВО, Путина и признание Крыма с Донбассом украинским"

передать право на представление себя руководству комитета

пройти идентификацию

пройти проверку на "благонадёжность".

согласиться, что за любое участив в госмероприятиях, поддержку армии РФ, Z-акций (в том числе в соцсетях) паспорт аннулируется.

Комитетом с участием Ходорковского* и Каспарова* анонсировал, что такой ID гарантирует обладателю:

Прекращение дискриминации по факту российского гражданства. Помощь в релокейте. Трудоустройство. Лёгкое открытие и обслуживание счетов в иностранном банке отмену общенациональных санкций (чуть ли не включая Netflix, Google и Visa) для конкретного "отказника" и так далее.

Также спикер заседавшего в Вильнюсе комитета заявил, что в дальнейшем в европейских странах якобы можно будет открыть "посольства свободной России", состоящей из эмигрировавших и выступающих против действий своей страны граждан.

По данным СМИ, переговоры о вышесказанном "в той или иной степени" уже проводятся с дипломатами и политиками государств Евросоюза.

Ряд политиков и экспертов считают, что оппозиционеры могут начать продажу подобных ID для поправки своего материального положения и бюджетов "на борьбу с режимом".

Что россияне и оппозиция думает о "паспорте хорошего русского"

Также они уже иронизировали, что база данных "хороших россиян" по опыту баз данных экстремистских и запрещенных в РФ организаций "обязательно утечет" — создав подписантам и "отказникам от Родины" вышеописанные проблемы.

"Это будет пропуск в розыск или тюрьму для продавших свою страну с корыстными целями", — пишут в соцсетях.

Впрочем, возмущены и сторонники отказа от России, несистемной и либеральной оппозиции — по их мнению, "снова пытающиеся возглавить движение лидеры оппозиции "помогают следствию посадить людей".

* - включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента