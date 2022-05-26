Получение гражданами нашей страны "паспорта хороших русских" нарушает действующее российское законодательство и станет поводом для уголовных дел.
Такой документ будет выдаваться за признание СВО "преступной войной", "нелегитимности российского режима", а также за объявление Крыма и т. д. Украиной.
"В частности, работает уголовное законодательство о "фейках об армии", суверенитете России над Крымом, и так далее. Безусловно, в такое случае гражданин нашей страны, заявивший своей подписью все это (если такая информация появится публично) будет привлекаться к ответственности, а эмигрант — заочно" — заявил высокопоставленный источник Pravda. ru в центральных следственных органов РФ.
"Конечно, здесь вопрос в правоприменительной практики, но если человек в здравом уме и трезвой памяти проходит идентификацию и, подписываясь, заявляет то, что уголовно наказуемо — он должен быть привлечен. Даже, если ему очень хочется посмотреть Netflix, снять жилье за рубежом, открыть счет в банке ЕС или трудоустроиться в глобальную IT-корпорацию" — добавил источник.
Антивоенный комитет россиян, уехавших за границу из-за спецоперации в Украине, ранее озвучил идею выдачи ID — документа "хорошего русского" эмигрантам и оставшимся в России гражданам.
Для получения такого ID, как ранее писала Pravda. ru, эмигрантам или резидентам РФ необходимо будет:
Комитетом с участием Ходорковского* и Каспарова* анонсировал, что такой ID гарантирует обладателю:
Также спикер заседавшего в Вильнюсе комитета заявил, что в дальнейшем в европейских странах якобы можно будет открыть "посольства свободной России", состоящей из эмигрировавших и выступающих против действий своей страны граждан.
По данным СМИ, переговоры о вышесказанном "в той или иной степени" уже проводятся с дипломатами и политиками государств Евросоюза.
Ряд политиков и экспертов считают, что оппозиционеры могут начать продажу подобных ID для поправки своего материального положения и бюджетов "на борьбу с режимом".
Также они уже иронизировали, что база данных "хороших россиян" по опыту баз данных экстремистских и запрещенных в РФ организаций "обязательно утечет" — создав подписантам и "отказникам от Родины" вышеописанные проблемы.
"Это будет пропуск в розыск или тюрьму для продавших свою страну с корыстными целями", — пишут в соцсетях.
Впрочем, возмущены и сторонники отказа от России, несистемной и либеральной оппозиции — по их мнению, "снова пытающиеся возглавить движение лидеры оппозиции "помогают следствию посадить людей".
* - включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
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Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.