Социальная справедливость: как ее правильно понимать

Социальная справедливость — вроде бы понятная вещь. Но разбирая это понятие, выясняется, что смысл может быть совершенно разный. Как же ее правильно понимать? С "Правдой.Ру" беседует доктор философских наук, зампредседателя Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ворожцов.

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Нужен ли стране Пенсионный кодекс?

Игорь Буккер: В Третьем рейхе любили цитировать Фридриха Шиллера, особенно пользовалось популярностью его высказывание: за кем молодежь, за тем и будущее, а вовсе не пенсионеры. Понятно, чем они закончили… Но мне говорили западные немцы: мы трудяги, чем больше работаем, тем больше заработаем, а вот французы чего-то социального хотят, выпить винца и лежать пузом на солнце. Вот американские миллионеры совершили капитальную сделку и все, уже хорошо живут, а тут хотят всех поголовно уравнять.

— Я легко отвечу на этот вопрос. Пенсионный фонд формировался в начале 90-х годов. И вот если бы в качестве уставного капитала в него внесли активы ведущих предприятий — "Газпрома", "Лукойла", "Юкоса", "Норникеля" — это было бы, по сути, второе правительство страны, если не первое.

А вопросов пенсий не стояло бы, потому что они бы закладывались в дивидендную политику этих ведущих компаний. Это был бы главный принцип социальной справедливости, ведь это производство создавали именно люди старшего возраста. Они и "Норникель" строили, и газопроводы тянули. И немецкий принцип реализовался бы так: вы работали, вы получили вот это общественное достояние уже как пенсионное достояние.

Вместо этого были фактически воровские залоговые аукционы, имущество ушло. Парламентская оппозиция до сих пор не придумала своей грамотной экономической позиции. КПРФ за национализацию — а каким образом? Это либо выкуп — где взять деньги в стране? Либо экспроприация — вы предлагаете вторую гражданскую войну? Да и у кого, если собственники десять раз поменялись, и они уже на 2/3 зарубежные.

Или же: давайте возьмем природную ренту. В начале девяностых годов основные доходы шли от нефти и газа. А сейчас по большинству предприятий цены на многие природные ресурсы падают, растут расходы на добычу и содержание. Многие предприятия из 70-80-х на глазах разрушаются. Как "Норильский никель", Усть-Илимск. Президент лично смотрел, как один цех приводили к нормальному экологическому состоянию, потратили полторы сотни миллионов.

И вот у меня ощущение, что часть парламентской оппозиции хочет подчистить те хвосты. Снова людей в кандалы загнать.

— Тут даже не вопрос, а сожаление, что недостаточное число людей вас поддерживает. Почему же голосуют за КПРФ и "Единую Россию"?

— Мы считаем, что это не избиратели нас не поддерживают. Мы уверены, что наши идеи приемлемы и поддерживаются очень многими, у нас фактически нет отрицательного рейтинга. Нет тех, кто абсолютно против! А главная проблема в том, что у партии нет механизма доведения взглядов до широких кругов населения. Возможные ниши забивают оппозиционные парламентские партии, последовательно забирающие наши идеи. За прошлый год наших идей оппонентами было озвучено как минимум 19.

— А на федеральные каналы вас пускают?

— Нет, мы не имеем возможности работать на федеральном канале, хотя у нас есть прекрасные специалисты по конкретным темам.

Один из заместителей председателя Андрей Широков является единственным в России доктором юридических наук по специальности "правовое регулирование жилищного и коммунального хозяйства". Его приглашают, но никогда не указывают его партийную принадлежность. Пишут, что он председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Торгово-промышленной палаты.

А я всегда указан как член Совета по внешней обороне, выступая по вопросам обороны и безопасности.

Партия называется — Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Слово "справедливость" входит в название девяти партий, и оказывается, что справедливостей очень много. Что же это такое? Мы сформулировали такие виды, основываясь на позиции известного социолога Симона Кордонского.

Американская справедливость — равенство стартовых условий. Дорога одна, секундомер один, кроссовки одинаковые — побежали. Кто первый, у того и миллион, остальные либо в мире ином, либо просят милостыню. Справедливо же? Вторая справедливость — уравнительность, но оказывается же, что совсем уравнительной справедливости быть не может. Возникает необходимость привилегий, кого-то поддерживать больше. Когда в конце 80-х боролись с привилегиями, получилось в итоге капиталистическое государство.

Какая справедливость "правильная"?

— Мы смотрим сейчас на самую молодую американскую модель, а есть ровесница Древнего Египта — китайская. И она сейчас немало рвет экономику этих молодых янки.

— А у них своя справедливость — корпоративная. Человек получает воздаяние в зависимости от его деятельности и услуг. Если ты член Компартии, ходишь на работу, перевыполняешь план, участвуешь в социалистическом соревновании, потом помогаешь старшим, ухаживаешь за животными, участвуешь в субботниках, повышаешь свою квалификацию, то ты зарабатываешь баллы, и эти баллы в конце концов выливаются в конкретные регалии, твои статусы. Конфуцианский признак, который наиболее часто поддерживают в дискуссиях. Четвертый тип — это анархо-синдикализм. Общинное распределение, когда всем миром решают: этого назначаем купцом, этого старостой, ребенка без родителей воспитываем… Такой принцип общинной справедливости характерен для воровского общака, кстати.

— Когда живут не по закону, а по понятиям.

— Но на общинной справедливости основан Жилищный кодекс. Как должен управляться многоквартирный дом? Собираются собственники жилья — вот вам община, в зависимости от их паев, размеров квартир должны все определить и всем хозяйством разрулить. А не работает. Главная проблема, с которой сталкивается большинство многоквартирных домов, — это отсутствие механизма коллективного управления.

Так что кроме маргинальных сфер типа криминальной этот принцип не работает. Партия пенсионеров на данном этапе выработала следующий принцип: мы признаем любой из этих видов справедливости. Кстати, большинство поддерживает китайский.

— Еще есть охлократия — власть толпы, когда вообще всё взять и поделить, как Шариков это высказал.

— Это уже не справедливость… Служа во внутренних войсках, я побывал на 36 региональных конфликтах. И когда всё берут и делят — Вы знаете, не приведи господь. Более ужасной вещи, чем массовые беспорядки и расправы, трудно что-то представить. Даже обычная война с ней не сравнится.

Говоря, кстати, о позиции молодежи. К нам приходит много молодежи, даже один очень активный сторонник Навального. Он откровенно сказал: у вас хоть есть видение, а у них ничего.

Интересно еще: в Челябинске у нас все кандидаты были врачи, которые шли под лозунгом: "Этой власти нужен доктор". Областное правительство вышло с инициативой построить новое здание инфекционной больницы и выделить туда все средства. Казалось бы, надо поддерживать.

А наши депутаты-врачи сказали: "Ребята, вы сейчас построите здание и потратите все эти деньги. А у нас сейчас дефицит 40% врачей. Давайте сделаем по-другому. Давайте эти средства потратим на обучение, повышение зарплаты, приглашение врачей, ушедших на пенсию, на работу. Ведь когда эту поликлинику, эту больницу построят, кто там будет работать?"

Понимаете, совершенно неожиданный вариант. Немая сцена среди остальных депутатов Челябинской областной думы.