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Автор Александр Шторм

Крупному бизнесу показали "ошеломляющую" перспективу

Политика

Последние аварии у структур "Газпрома" и "Норникеля" снова подняли вопрос безопасности крупного бизнеса в России. Напрашивается вывод, что ситуация дошла до точки.

Ведущий эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил Коммерсанту, что  «возникли какие-то проблемы с оборудованием - оно могло устареть, что привело к прорывам, утечкам и авариям. Компании зачастую откладывают ремонты на потом. И не секрет, что износ оборудования в России на разных промышленных объектах довольно высокий».

Однако, в экспертной среде уже появились инсайды (или слухи) о том, что крупный бизнес якобы получил от властей намек - в случае, если он будет продолжать "выдаивать" оборудование времен СССР и допустит аварии, ему придется выплатить "ошеломительный" налог в бюджет для народа. 

Как пишут в телеграм-канале "Новости на каждый день", таким образом «частный крупный промышленно-сырьевой бизнес получил черную (чернее только тень черта) метку".

Ее суть якобы в том, что "если произойдёт ещё хоть один случай ЧП с изнасилованной собственниками советской инфраструктурой (системная проблема усталости и давно оконченного ресурса советских заводов, предприятий и коммуникаций), то виновникам придётся внезапно ощутить неистовую социальную ответственность".

Инсайдеры поясняют - размер этой ответственности "в экономическом выражении будет просто ошеломляющим" и "сравним с обсуждавшимся ранее "налогом на приватизацию народного достояния в 90-ых".

"При этом ошеломлённые своей щедростью собственники не получат индульгенцию и должны будут проводить модернизацию кормящего их наследия советской промышленной сверхдержавы",- добавляют источники паблика.

Кроме того, инсайдеры предостерегают крупные корпорации от "расставления блоков" (проплаченный запрет на публикацию негативной информации") - дескать, это "будет считаться прямым нарушением новой неформальной "двойной сплошной".

В сети также отметили, что своего рода "ретро-откат" государству в бюджет для простого народа был не так давно в стране, служащей эталоном уважения к частной собственности.

Речь идет о введении в Великобритании в 1997г. так называемого windfall tax - налога на "доходы, принесенные ветром". Этот налог (который только с натяжкой можно назвать налогом) был введен правительством лейбористов во главе с Тони Блэром в отношении владельцев компаний, приватизированных в 1980-е гг.

«Тогда во время приватизации, проведенной премьер-министром Маргарет Тэтчер, в частную собственность было продано более 30 компаний, среди которых British Airports Authority, British Gas, British Telecom, British Energy, Centrica и др.

Благодаря такому налогу правительство Тони Блэра пополнило государственную казну более чем на £5 млрд, которые были направлены на социальные программы», - напомнили аналитики.

Российскому народу, бизнесу и экономике такие значительные средства, безусловно, не помешали бы - особенно после эпидемии и корона-кризиса,- отмечают эксперты. 

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Темы экология олигархи разлив нефти приватизация разлив солярки налог на богатых
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