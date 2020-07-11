Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы

Резонансный арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в заказных убийствах возмутил не только лидера ЛДПР, но и жителей региона.

Для хабаровчан инкриминируемые губернатору статьи стали лишь деталями в истории противостояния с федеральным центром. Граждане требуют освободить "народного губернатора", а Владимир Жириновский мечет молнии в сторону Кремля.

Слово о Фургале

Пытаться разобраться в подковерных политических фрикциях сравни выяснению с чего это два бомжа на улице вдруг начали драться.

В 2018 году депутат Государственной думы Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края. Кандидат баллотировался от ЛДПР и победил во втором туре выборов, получив от хабаровчан почти 70% голосов.

Электоральные издержки, связанные с продавливанием "Единой Россией" пенсионной реформы, дали о себе знать. Протестная волна сама вынесла Сергея Фургала на высший пост в регионе как представителя партии, которая не поддержала пенсионную реформу. Да и от прежнего губернатора Вячеслава Шпорта хабаровчане порядком устали.

Как сообщалось с мест, почуяв неладное, в Хабаровский край прибыли "замполиты" из Москвы, уговаривать Сергея Фургала сняться с выборов, чтобы уступить дорогу кандидату Кремля. Возможно, и за приличную компенсацию.

Сергей Фургал сниматься не стал и этим, вероятно, спутал кропленые политические карты смотрящих за регионом. Видимо, раздражение в Кремле было настолько велико, что вольнодумство хабаровчан было вознаграждено переносом столицы Дальневосточного округа во Владивосток.

Народный губернатор

Если формулировать в политически модном тренде, то хабаровчане давно раскачивают лодку. Ведут себя примерно, как и древляне с князем Олегом из-за его непомерных запросов на размер дани.

Сергей Фургал, может быть и вопреки собственной воле, обрел статус "народного губернатора", показав "кузькину мать" Кремлю на выборах. Даже несмотря на то, что монополия на применение "кузькиной матери", вроде бы, по отечественным политическим понятиям, принадлежит исключительно Кремлю.

Уже после инаугурации Сергей Фургал в образе символа "сопротивления" не стал отказываться от динамики роста своей популярности. Показательно журил представителей "Единой России", которые возглавляли городские и районные администрации.

Что удивительно для отечественного поведения номенклатуры, Сергей Фургал принимал участие в митингах и протестах граждан. Более того, совершил неслыханное для главы региона "преступление" — встречался с руководителем местного штаба Алексея Навального.

"Налог" на губернаторство

Внезапной активностью правоохранительной системы возмущен лидер ЛДПР Владимир Жириновский:

"Что вы 14 лет молчали? 15 лет что вы молчали? Он выдвигался кандидатом в краевую хабаровскую думу, вы молчали, трижды был депутатом Госдумы, вы молчали, губернатором выдвигается, молчите!… После победы Сергея Фургала начались гонения! Всю проплаченную прессу натравили. Все, что самое плохое есть в мире, все это — Фургал, который только начал работать!"

В логике Владимиру Вольфовичу не откажешь. Действительно, странное молчание и внезапное появление показаний граждан, свидетельствовавших против Сергея Фургала, удивило многих. Ровно такие же вопросы были заданы и после ареста советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

В порыве гнева, Владимир Жириновский, возможно, раскрыл систему финансового благополучия вертикали власти. По словам лидера ЛДПР, к арестованному Фургалу не раз обращался бывший руководитель аппарата экс-губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта с просьбой "отвезти в Москву ящичек":

"Называют ему сумму, говорят, что каждый год возят. И так по всей стране! Он не стал возить три года, три коробки он не привез в Москву! Вот и все!… Надо возить, надо дать! Ах, не даешь, такие честные девственники в ЛДПР, вот, пожалуйста — в Лефортово. Это — издевательство, это — позор!… Надо — фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда (из Государственной думы — ред.). Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране!"

Вдогонку, Владимир Жириновский рассказал о системе договорных отношений при принятии решений в Государственной думе, не уточнив форму и размер вознаграждения:

"Вам Конституция нужна? Мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете! Бессовестные! Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать! Но Бортников — не Берия. И воронков у вас не хватит!"

Реакция хабаровчан

Может и вправду все обстоит именно так, как излагается в официальной версии. Дальний Восток до недавнего времени действительно представлял из себя удельные княжества, в которых криминал властвовал безраздельно. Может быть он и сейчас не утратил своей мощи.

Вместе с тем, надо признать, что такой активной реакции местных жителей на действия силовиков в отношении глав регионов доселе не наблюдалось, равно как и выражения симпатий губернатору.

О криминальной подоплеке ареста губернатора хабаровчане на раз забыли, ровно так, как и западная общественность оставила за бортом истории причину, из-за которой американские полицейские приняли Джорджа Флойда. Сергей Фургал, помимо статуса "народного губернатора" обрел и ореол жертвы режима. Стопроцентный повод для протестных выступлений.

Собственно, сразу же после задержания Сергея Фургала и началась кампания в его защиту. В социальных сетях появилась картинка в цветах герба Хабаровского края "Я/Мы — Сергей Фургал". Петиция в интернете в защиту губернатора всего за несколько часов собрала более 20 тысяч подписей.

В Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске уже начались митинги, которые собрали социальные сети. Граждане требуют вернуть им губернатора и обещают, что другого в регионе они не примут:

"Свободу Фургалу!"; "Держитесь, Сергей Иванович, Хабаровский край за вас!".

Выходит, что власти дождались того предсказуемого момента, когда простые граждане выйдут на улицы без какого-либо реального или фантомного вмешательства извне.

Война или договорятся

Если верить Владимиру Жириновскому, что транспортировка "ящичков" с денежными средствами сомнительного происхождения — обычная практика в вертикали власти, то и в других регионах России могут начать задавать неудобные вопросы.

Система взаимовыгодных компромиссов при принятии эпохальных законов, о которой рассказал лидер ЛДПР, тоже вряд ли останется без внимания. На фоне же новых задержаний и обысков у членов хабаровского заксобрания от партии, не исключено, что и сам Владимир Жириновский может попасть под силовой замес.

Можно предположить, что ЛДПР начнет защищаться. При наличии сторонников практически во всех регионах страны и популярности ее лидера, это будет нетрудно. Если, конечно, не договорятся с властями, как и по голосованию за закон о поправках, детали которого в гневе неожиданно раскрыл Владимир Жириновский.

Хабаровский эндшпиль

Нетрудно предположить, что с участниками акций протеста в защиту арестованного губернатора Хабаровского края церемониться не станут. Тогда возможность новой резонансной подпитки политического скандала представляется весьма вероятной.

Как поведут себя в подобной ситуации жители других регионов — вопрос. С солидарностью трудящихся в России всегда было не очень, но мотивирующая ментальная особенность "Наших бьют!" никуда не исчезла.

Если окажется, что обвинения в отношении Сергея Фургала ничтожны, а показания против него добыты незаконными методами, то последствия истории с губернатором Хабаровского края могут стать весьма серьезными.

Понимают ли это "наверху", трудно сказать. Возможно, что головокружение от "оглушительного успеха" с поправками уже принесло свои результаты, подняв степень самоизоляции правящей элиты от граждан до космических высот.