Коммунист Дарья Митина: не понимаю, зачем президенту менять Конституцию

О поправках, касающихся всех органов власти, а также о предполагаемых итогах голосования рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой секретарь Объединенной коммунистической партии, депутат Государственной Думы II созыва Дарья Митина.

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Технический премьер

— Дарья, независимость суда разных инстанций в России всегда была под вопросом.

— Конечно. Тем не менее был совершенно другой порядок. Независимость была хотя бы на бумаге. Можно было получить вердикт в ЕСПЧ, а теперь вы нет, потому что Конституция нам это запрещает. Теперь даже на бумаге вся судебная система подчинена одной личности. Это касается не только судов, но и остальных органов власти. А что касается правительства, то его председатель становится технической фигурой: у нас теперь президент руководит. То же самое с кандидатурами министров. Формально они утверждаются Думой, но по представлению президента, то есть не Дума сама выдвигает кандидатуры. Изменили порядок формирования Совета Федерации. Потому что президент оставил для себя возможность назначать пожизненных сенаторов. Это синекура для почетных пенсионеров. Нынешние сенаторы будут избираться на шестилетний срок. Раньше сенатора делегировала исполнительная власть, губернатор, на период исполнения полномочий, и губернатор мог его заменить. Точно так же законодательный орган региона делегировал сенатора и мог его снять. Сейчас это убрали. Зачем это понадобилось, не очень понятно. То же самое с Госдумой. Вспомните, сколько было слов в январской речи президента перед парламентом: Дума сможет то и это. На самом деле полномочия Думы сжимаются, а не расширяются.

Теперь любой федеральный закон, принятый Госдумой, может быть отменен в результате решения Конституционного Суда.

— Мне показались очень странными поправки, где пишется, что президент и министры не должны быть гражданами других государств. Есть положения, федеральные законы о требованиях к кандидату в президенты либо в премьер-министры. Почему это должно быть в Конституции? Конституция — это нечто лирическое… Вот я читаю, начинается: "Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает…"

— Понятно, что Конституция превратилась в винегрет. Но здесь я не совсем с тобой согласна. Считаю, что это как раз можно зафиксировать в Конституции, потому что это важнейший принцип функционирования всей системы публичных должностей.

Самое смешное, что сначала речь шла о том, что кандидатам на высшие государственные должности запретят иметь:

паспорт иного государства и двойное гражданство,

зарубежное имущество.

В итоге поправка усохла до запрета на гражданство, а имущества может быть сколько угодно. То есть вся недвижимость легализована. Это тоже обман, потому что сняли под шумок, а народу-то ничего не сказали.

— Государство гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения по стране. Так и было.

— А прожиточный минимум — это тоже величина, плавающая, как в ту, так и в другую сторону. Зависит от экономической конъюнктуры.

— Но если у нас МРОТ двенадцать тысяч, то полтора МРОТ — это уже средний класс. Хотя всегда казалось, что средний класс — это люди, которые имеют недвижимость, машину и так далее.

— Конечно, поэтому апелляция к социальной тематике несостоятельна. Пандемия коронавируса показала, что когда есть оперативная необходимость раздать деньги, они прекрасно раздаются без конституционных изменений приказами, распоряжениями.

О точках зрения

— Я вот удивляюсь. Столько разных СМИ, столько возможностей увидеть разные точки зрения, а люди все равно читают то, что привыкли. И смотрят то, что соответствует их точке зрения. Большинство людей доверяют власти.

— Люди доверяют тем, кому привыкли доверять. Понятно, что власть пропагандирует. Но есть куча интерпретаторов. Я сегодня запостила подробный полуторачасовой разбор каждой поправки от депутата Госдумы, фракции КПРФ, Дениса Парфенова. Там визуальный ряд, плюсы и минусы графически обозначены. И началось: почему он не написал большую статью? Почему он не пометил разноцветными фломастерами, где за, где против? Я говорю: ребята, сами-то вы должны мозг включить? Не хотят люди думать.

— Люди не хотят думать. Тем не менее по инерции подавляющее большинство поправки поддержит. Сколько это процентов?

— 70-75 %. Потому что нужно, чтобы рейтинг Путина примерно соответствовал, чтобы процент был не ниже, чем за ельцинскую Конституцию 1993 года. Даже Путин сегодня выступил, что не надо нагонять явку.

— Если с 25-го по 30-е можно голосовать, почему 1 июля — выходной день? У нас с апреля у всей страны выходной день, который работодатели должны оплачивать.

— Когда у нас было три выходных месяца, что уж там один лишний день. Проблема в другом: голосование разнесено по времени. Значит, снижается возможность контроля, особенно в Москве и Нижнем Новгороде. В Москве 7,5 миллионов, в Нижнем Новгороде 1,5 миллиона избирателей. Это не так уж мало.

— Зрители пишут: "Надо же потрудиться, чтобы прочитать поправки к Конституции".

— Без труда не вынешь и рыбку из пруда. Люди живут не первый год при этой власти, но все еще поддаются манипуляциям, не хотят включить критическое отношение. Это больше всего поражает. А самое смешное, что даже ярые сторонники Путина, которые всегда за стабильность, будут горько разочарованы. Они думают, что голосуют за статус-кво. Но по-старому уже не будет. А если будет другой президент, который не факт, что окажется лучше, тогда что?

— Зачем тогда такие жесткие поправки? То есть мы идем в капитализм?

— Не знаю, потому что логика этого процесса для меня потеряна. Когда Путин выступил в Думе в январе 2020 года, я понимала тенденции. Сейчас процесс принял хаотический характер. Мне кажется, что все декларации, которые были заявлены, потихонечку обнулились.

А главное, я не понимаю, зачем это президенту, потому что он выступает главным инициатором этой реформы.

Если ты только что стал президентом и перекраиваешь Конституцию под себя, все понятно. Но ты уже управляешь двадцать лет, причем так, как хочешь, без особых ограничений. У нас и так была суперпрезидентская Конституция. И вдруг по истечении 2020 года ты понимаешь, что этого мало. Тем более Путина всегда говорил, что Конституция — это священная корова, что пока я жив, никто Конституцию не тронет. Я не привыкла принимать то, чего не могу понять. Моя позиция: идти и голосовать против. Чтобы понять, против чего и за что ты голосуешь, нужно разобраться. Я прошу, чтобы люди вникли, а не просто голосовали за по указке сверху.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова