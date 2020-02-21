Эксперт рассказал, почему России не надо праздновать День империи

Потенциальный новый праздник День империи имеет целью "замазать Серп и Молот", прокомментировал политолог Александр Ведруссов инициативу Владимира Жириновского.

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День империи - новый праздник России

Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский будет вносить в Госдуму законопроект об установлении нового праздника — Дня империи, сообщил он лично РИА "Новости".

Предложение приурочено к 22 октября 2021 года, когда исполнится 300 лет со дня провозглашения Петром I Российской империи. Глава ЛДПР не сомневается, что империя является самой удачной формой государственного устройства, так как:

объединяется с соседними странами;

защищает их;

урегулирует все внутренние конфликты;

укрепляет себя и свои интересы.

"Империя — самая удачная форма государственного устройства. Крупная держава объединяется с соседними странами, защищает их, урегулирует все внутренние конфликты и одновременно укрепляет себя и свои интересы. Так, Россия защитила Грузию от персов, Армению от турок, казахов от джунгар, Запорожскую Сечь от поляков и османов, белорусов от литовцев. В конечном счете Россия включила в состав своего государства Польшу и Прибалтику в результате многочисленных оборонительных войн, которые завершились после этого", — цитируют Жириновского РИА "Новости".

"Элитки" грезят стать наследственной аристократией

Как сказал "Правде.Ру" политолог, директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов, Владимир Вольфович часто выражает в той или иной степени настроения элиты "или по-другому "элитки", как в свое время Катя Винокурова этот термин хорошо сформулировала".

В России, пояснил эксперт, есть "наследственная аристократия", которая хочет вернуться к порядкам до 1917 года, "чтобы были балы и крепостные холопы". Политолог напомнил, что Жириновский недавно раздавал личные деньги на Красной площади с характерными комментариями "крепостные", "холопы", поэтому в этой инициативе "мало смешного".

"У нас в очень многих структурах есть такого рода тенденции — возвращения к власти наследственной аристократии. Значительная часть современной элиты будет искать любой повод для того, чтобы отмотать ситуацию по состоянию на 2017 год, когда мы сделали серьезнейший шаг к тому, чтобы уравнять граждан", — сказал Александр Ведруссов.

У них не получится "замазать Серп и Молот"

По его мнению, "отматывать ситуацию назад точно не стоит".

"Это не означает, что в империи ничего хорошего не было, тем более, что отношение к Петру I у нас преимущественно положительное. Но любые попытки искусственно ввести дополнительные праздники, которыми пытаются сбить просоциалистические, просоветские настроения, которые по всем опросам у большинства населения в приоритете, эти все попытки — тупиковые", — сказал Александр Ведруссов.

По его словам, такой праздник на госуровне может "свести на нет крымский исторический консенсус". Потому что после Крыма среди просоветски настроенных граждан появилось положительное отношение к триколору.

"Мы принимаем всю тысячелетнюю историю нашей России, когда мы не чувствуем, что у нас пытаются советский период — либо выкинуть совсем, либо заретушировать так, что вроде все победы принадлежат современной России, она правопреемница, а Серп и Молот нужно замазать, Сталина убрать и так далее", — заключил политолог.

Как сообщала "Правда. Ру", ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил внести в Думу законопроект об установлении 11 ноября 1480 года — дня освобождения Руси от ига ордынских ханов — всероссийской памятной датой. Однако инициатива так и не была рассмотрена.

"Такое предложение действительно излагалось губернатором Калужской области. Действительно, оно было принято к сведению. Но каких-либо решений в этой области не принималось и на повестке дня сейчас не стоит", — сказал пресс-атташе президента Дмитрий Песков.

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