Невыученные уроки: революционный прервите шаг!

Потрясения 1917 года были обусловлены кризисом государственной системы Российской империи, которая вовремя не смогла справиться с многочисленными противоречиями и назревшими требованиями перемен в обществе.

Февральская революция 1917 года, собственно, и свергла царя Николая Второго, но основных противоречий так и не разрешила. Первая мировая война, кризис, новый виток коррупции и управленческих экспериментов заставили Временное правительство в буквальном смысле слова уронить власть. Ее и подняли с мостовых Петрограда большевики.

На мой взгляд, никакие кайзеровские или британские деньги не смогли бы взорвать империю изнутри, если бы не существовали реальные предпосылки для радикальной реакции общества.

Мировая война за передел карты Европы, обесценив человеческую жизнь до уровня сухой статистики, подсказала и политические методы борьбы за власть. Что там положить несколько сотен граждан, когда на фронте гибнут тысячами?

Усталость и апатия большинства бывших подданных империи стали тем самым молчаливым согласием общества с действиями большевиков. Рождение новой волны "бардака" никаким образом не пугало, потому что это состояние стало к тому времени привычным.

Говоря нынешним языком, достали все. Болтуны-политики, брожение в армии, обусловленное деятельностью солдатских комитетов, метание в поисках управленческих решений в революционном угаре — все это пагубно сказалось на устойчивости государства.

Полагаю, что ошибочно преувеличивать участие большевиков в свержении российской монархии. Не случаен и фигуральный тезис о том, что их можно было бы всех усадить на одном диване. Пролетариат, на который опирались ленинцы, составлял несколько процентов от населения империи. Да и то далеко не все были сторонниками большевиков. Тем не менее они и стали новой властью, погрузившей Россию в лютую гражданскую войну.

С российскими расстояниями и многовековым увлечением номенклатуры коррупционными играми трудно добиться порядка в стране в принципе. На фоне того самого обесценивания человеческой жизни репрессивный аппарат большевиков сначала изумил общество своей жестокостью, а потом сделал насилие привычным.

Тезис о том, что Россию могут победить только сами ее граждане, к сожалению, и по сей день актуален. Уже десятилетия прошли со времен эвтаназии СССР, но примирение и согласие так и не наступило.

С чем мириться гражданам? С бесстыдной коррупцией, с которой успешно борются власти в телевизоре? Дворцы и парки дорогих авто, в том числе и у некоторых чиновников, все множатся. Соглашаться с произволом правоохранительной системы, когда полицейские, подбросившие наркотики гражданину, вместо того, чтобы отвечать за подлог, требуют своего восстановления на службе и рассчитывают на успех?

То самое народное единство, день которого Россия отмечает некоторое количество лет, чтобы "перебить" 7 ноября, и вправду может случиться. Правда, теперь на другой почве, если наступит тот самый предел, описанный Владимиром Ульяновым-Лениным, когда низы не захотят жить по-старому, а верхи не смогут управлять в прежней парадигме.

Глядя на признания властей о провалах в здравоохранении, на увеличение социального дисбаланса, на изумление больших начальников по поводу неизвестно куда пропавших миллиардов бюджетных денег, невольно приходишь к выводу, что постепенно вырисовывается та самая революционная ситуация. Не хотелось бы, но уже люди нередко замечают стремительное движение к октябрьскому знаменателю.

Возможно, утрата беспокойства за уровень национального согласия исходит из недостаточно изученной истории Великой русской революции и последующих событий, которые тщательно ретушировались советской пропагандой.

Собственно, и у противоборствующей стороны был на счету не только "хруст французской булки", но жесточайшие казни и все другие бесчинства, свойственные русскому бунту, описанному Александром Пушкиным в "Капитанской дочке".

К сожалению, так уж повелось, что история всегда воспринимается политиками как некий PR-инструмент вместо беспристрастного анамнеза. Не изучив недуг, невозможно найти способ его безболезненного лечения.

Убеждение некоторых "государевых людей", что покоя в обществе можно добиться лишь духоподъемными пиаровскими штучками в телевизоре и усилением полицейской составляющей, может сыграть ровно такую же злую шутку, как с властями Российской империи и Советского Союза.

Ведь не случилось же никаких активных выступлений, когда на глазах у многомиллионных жителей СССР снова рухнуло огромное государство. Налицо были все те же молчаливое согласие и усталость от импотенции государственной власти, неспособной последовательно разрешить сложившиеся противоречия на фоне запроса общества на перемены.

Так и продолжается историческая схема со времен Смутного времени 16-17 веков, прихода династии Романовых на большой крови, революции 1917 года, внутрипартийных переворотов советской эпохи и фактического отказа от демократии в 1996 году, когда закрыли глаза на итоги президентских выборов в новой России.

На мой взгляд, именно тогда и была перезапущена историческая схема пренебрежения к той самой человеческой жизни, мнению и желаниям граждан во имя интересов узкой политической прослойки, которая сейчас практически сформировалась в некий номенклатурный класс. Класс, который, опираясь на парадную статистику, вслепую пытается управлять по-старому. Собственно, эту тенденцию недавно признал и президент России, разбираясь с незавидным положением отечественных медиков.

Беспристрастное изучение истории, в том числе революции и советского периода в целом, позволит уберечь Россию от тяжелых потрясений. Мотивирует власти вовремя и адекватно, а не полицейскими дубинками, реагировать на сигналы общества, решать, а не забалтывать существующие противоречия и проблемы. Такая парадигма может стать фундаментальным фактором той самой стабильности, о которой часто рассказывают в телевизоре.