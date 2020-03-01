Сергей Ильин: будут довольно любопытные коллизии в правительстве

Послание президента адресовано Федеральному Собранию, а кадровые перестановки после него произошли в высшей исполнительной власти. Перестановки лиц с одних должностей на другие. Трансфер из правительства в администрацию и обратно. Что стоит за теми или иными кадровыми перестановками? Что может последовать дальше?

Кадровые перестановки после послания президента ч.2 [Жизнь как она есть]

Об этом глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин в передаче "Жизнь как она есть" беседовал с политологом Сергеем Ильиным.

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Главный вопрос по поправкам в Конституцию

— Сергей, президент предложил внести массу поправок в Конституцию по самым мелким вопросам. Хотя на самом деле ближе важнее для нас экономическая конституция, то есть Налоговый и остальные кодексы. Потому что они более регламентируют наши какие-то действия, наши права и т. д.

— Да, это существенно.

— И есть вопрос: как Федеральное Собрание примет закон об изменениях в Конституцию, при наличии…

— Лимита в 14 суток.

— На каким образом все этапы этой процедуры будут проходить?… Если президент не подписывает, а ждет результатов всенародного опроса, то это означает, что акт уже не действует, его надо снова проводить через Федеральное Собрание.

— Я предполагаю, что тут нужно читать более внимательно. Возможно, что там прописана все это процедура поэтапно, хотя не факт.

Возможно, что где-то прописано, что для данного законопроекта или для законопроектов, которые предусматривают народное изъявление, норма — 14 дней, предусмотренные для утверждения президентов с момента одобрения Советом Федерации, не действует.

Но это нужно смотреть закон. Увы, плохо мы знаем вторую часть.

— Нет. Я прочитал эту вторую часть. Там написано, что вступает в силу после всенародного голосования. Там не говорится о том, что в отношении этого закона будет отменен такой-то федеральный закон, в котором прописывается процедура.

— Нет. Почему отменен? Может быть, просто в нем какое-то исключение будет.

— Или исключение в этот закон будет введено, такое возможно.

— Да, так получается, что на сегодняшний день юридическое сопровождение данного законопроекта просто несовершенно и требует дополнения.

Единственное, что могу сказать.

Кадровые перестановки: кого куда

— Сразу после президентского Послания начались большие кадровые перестановки в высшем руководстве, где-то чистки и т. д. В первый же день мы узнали о том, что отставлено правительство. Все начали говорить о неком кадровом обновлении. При этом в правительство вдруг попали два министра с уголовным прошлым. Но главный вопрос даже не в этом, а насколько другие структуры власти будут обновлены.

— Другие структуры власти — это федеральные органы исполнительной власти?

— Администрация президента. Кто-то говорит о госкорпорациях.

— Что далеко ходить? У нас сменился генпрокурор, извините, который не входит в правительство. Изменилась структура подчинения в Совете Безопасности, что тоже очень важно.

Потому что это достаточно серьезная структура, о которой мы часто забываем и совершенно напрасно. Какая-то новая должность создана.

Тут, кстати, интересный вопрос. Я не понимаю, кто на сегодняшний день главнее — заместитель председателя Совета Безопасности или секретарь Совета Безопасности. Очевидный вопрос, на которого нет очевидного ответа.

— Нет ответа. Здесь вопрос еще в том, что Владимир Владимирович назначил Медведева при отставке на не существующую на тот момент должность. Потому что штатного расписания тогда еще не было утверждено никакого.

— Разумеется. Я даже не уверен, что оно утверждено сейчас. Но другой вопрос, что тут нужно смотреть положения Совета Безопасности. Вполне возможно, что президент как верховный главнокомандующий может заменять структуру посредством собственных актов. Что, скорее всего, было сделано. Почему бы и нет?…

На самом деле, наверное, все-таки больше интересует правительство, и в какую степь оно будет ехать. Премьер-министр — все-таки при том фигура крайне тяжеловесная. А значительная часть бывших министров и вице-премьеров пошла советниками к президенту.

Был и обратный трансфер, чтобы далеко не ходить — господин Белоусов, о котором мы все почему-то забываем.

И, более того, есть мнение, что поскольку он наименее склонен к так называемому либерально-экономическому крылу, там будут довольно любопытные коллизии, например, между ним и Силуановым. И очень интересно будет посмотреть, в какую сторону может быть развернут вектор развития российской экономики.

Будут ли продолжаться кадровые перестановки

— Будут ли продолжаться кадровые перестановки?

— Не уверен, хотя слухи идут. В Администрации, я не думаю, что следует ожидать каких-то дополнительных перестановок, по крайней мере на уровне помощников президента, замглав администрации и т. д.

— Появился новый заместитель — Дмитрий Козак.

— Да. Но тут довольно тонкая ситуация, потому что я не совсем понимаю официальный и неофициальный круг его полномочий. Если, как предполагается, он будет курировать украинское направление, то кто мешал делать это тому же Суркову в должности помощника президента, а не замруководителя администрации. Хотя Козак, несомненно, тяжеловеснее.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев