Жонглирование мнением народа: всенародное голосование по мелочам

Власть быстренько повысила пенсионный возраст. Несмотря на всенародное негодование. Референдум, понятно, не проводили. А зачем президенту понадобился референдум по мелким вопросам, которые незначительно, но все-таки улучшают, облегчают жизнь народа? Ответ очевиден: Путин хочет получить поддержку народа. Ведь не будет же народ морозить уши назло власти.

Кадровые перестановки после послания президента ч.2 [Жизнь как она есть]

Хотя ведь наша власть без всякой выгоды и пользы для страны провела зверскую пенсионную реформу, чем выстрелила себе в ногу. И это ранение может еще оказаться для нее смертельным.

Об этом глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин в передаче "Жизнь как она есть" беседовал с писателем, журналистом и политологом Сергеем Ильиным.

Читайте начало интервью:

Конституция, принятая в доинтернетовскую эру, явно устарела

Поправки в Конституцию: нужны ли?

— Сергей, в меня сейчас все патриоты кинут камнем, если я упомяну американскую Конституцию. Но сколько там было правок и дополнений за более чем 200 лет?

— Там огромное количество правок.

— Там в основном дополнения.

— Совершенно справедливо, этого во многих количествах. Правда тут нужно понимать, что мы говорим о документе, извините, принятом еще в конце XVIII века.

Так или иначе любой документ, законодательный акт, в том числе Конституция, когда-нибудь устаревает, если не в главном, то в деталях. А сейчас все меняется стремительно. Конституция же должна соответствовать.

Нужно ли спрашивать граждан?

— Вопрос на самом деле даже не в Конституции, а в отношении к гражданам. Потому что если власти решили как-то улучшить благосостояние людей, установить дополнительные социальные гарантии, то они могут это сделать, и не спрашивая граждан.

— Во-первых, почему бы не спросить, если есть некоторая уверенность, что будет одобрение.

Во-вторых, надо понимать, что в результате (не будем произносить громкие слова "транзит власти", их уже без нас заговорили) очевидным образом предполагается перераспределение полномочий между ветвями власти — это достаточно очевидно.

Другой вопрос, что прописано это достаточно криво, — плохая новость.

Но то, что именно внесение изменений в Конституцию связано в первую очередь с перераспределением полномочий между ветвями власти, — это некоторый факт.

И вот этого у нас действительно не было. То есть с 1993 года у нас жесткая, четкая президентская республика, а все остальное, что происходило помимо того, — это некоторые мелочи.

Кто-то понимает, как меняется власть?

А тут то ли президент, то ли парламент, то ли премьер-министр, то ли Госсовет, то ли Совет Безопасности, а с учетом все-таки постоянно ведущихся разговоров о транзите власти, люди просто не совсем понимают, что происходит.

Сейчас я скажу странную вещь, которая тоже товарищами-патриотами может быть воспринята не вполне правильно уже по другому поводу. Поскольку они это не вполне понимают, им предлагают выразить к этому свое отношение. Вот такой любопытный парадокс.

— Нет, это, конечно, хорошо.

— Это факт.

Кто заплатит за всенародное голосование

— Хорошо, действительно, можно и спросить. Очень легко. Но для проведения всенародного опроса требуются достаточно большие деньги.

Мы прекрасно помним, почему в Законе "О референдуме" есть такая большая защита от проведения референдума. Там столько шагов, которые необходимо выполнить, и это объясняется высокой стоимостью проведения.

Но вопрос не только в этой непосредственной стоимости организации. Есть информация, что опрос собираются провести в рабочий день. Это означает, что он превращается в выходной, в результате бизнес теряет один рабочий день, который стоит денег, еще больших.

— Это легко посчитать.

— Получается, что уже не только государство тратится, но и бизнес — как государственный, так и частный.

— Да, разумеется. И при этом государство опять недополучает денег в виде налогов за этот день. Пустячок?…

— Почему, например, частный предприниматель должен оплачивать это желание президента?…

— На это можно возразить, что раз в 30 лет можно и заплатить.

Тем более, возможно, будут предусмотрены какие-то схемы субсидирования этого. Не исключаю.

— Вашими бы устами, Сергей…

— А могут и не быть субсидии. Во второй части законопроекта, как я понимаю, это уж точно не прописано.

Зачем проводить опрос по очевидным вещам и не спрашивать о главном

— Но мне показалось, что вообще опрос проводится не поэтому. На самом деле мы понимаем, что, безусловно, социальные инициативы президента, которые были озвучены в части материнского капитала, очень важные. Дай бог, чтобы они сработали и все-таки демографию как-то немного улучшили.

— Хотелось бы верить, разумеется.

— Но мы здесь понимаем и то, что, действительно, вопрос о пенсионерах, вопрос об обязательности индексирования пенсии, не просто так попал в это Послание и попал в поправки в Конституцию. Здесь, безусловно, вопрос в пенсионной реформе, которую народ воспринял крайне негативно.

Вот о том, что нужна индексация или не нужна, мы опрос делаем. А вопрос о пенсионной реформе, который ужесточал намного и ухудшал очень сильно жизнь практически всего народа, обманывал достаточно большое количество людей, на всенародный референдум не выносился. Все это было решено быстро. Президент сделал заявление по телевидению, и быстренько закон приняли…

— Даже чуть по-другому, если я ничего не путаю. Это была инициатива тогдашнего премьер-министра Медведева. Раньше, весной. Но на нее сначала и внимания не обратили.

Правительство посчитало, что это даст возможность к 2024 году сэкономить 0,5 процента ВВП. Притом, что незадолго до этого Путин на заседании Валдайского клуба потребовал повысить к тому же 2024-му производительность труда в 1,5 раза.

При более-менее равном количестве трудящихся в 1,5 раза повысить производительность труда — это значит, практически на 50 процентов повысить ВВП к 2024 году. То есть в одном за этот срок — 50 процентов, а там за тот же срок — 0,5 процента. И зачем городить огород?

То есть денег они на этом, по их собственным словам, сэкономили достаточно мало, а шума получили много.

Я в 2018 году летом работал на выборах и могу сказать, что аргумент "они вот пенсионную реформу приняли" против кандидатов от "Единой России", самовыдвиженцев, поддерживающих "Единую Россию", работал очень и очень эффективно. Коммунисты и прочие с большим удовольствием его использовали.

Это был и дальше будет один из самых серьезных и действенных аргументов на различного рода выборах на Дальнем Востоке — Приморский край, Хабаровск и т. д.

Пенсионной реформой выстрелили себе в ногу очень капитально, и стоила ли игра свеч — это очень большой вопрос.

Тем более, что недовольство продолжается, и все эти проблемы еще не разрешены. Как и чем все это кончится — большой вопрос.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев