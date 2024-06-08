Почему собака на вас рычит: 5 возможных причин

Кинологи объяснили, почему собака рычит на вас

Некоторые владельцы собак сталкиваются с тем, что их питомец может выглядеть разозленным и агрессивным даже по отношению к ним самим.

Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Этот факт никого не обрадует, ведь в собаке мы хотим видеть друга и защитника, а не врага, который рычит на своего хозяина.

Тем не менее, не стоит расстраиваться: выявив причину агрессии, можно скорректировать поведение питомца.

Эксперты выделяют следующие 5 причин:

Доминантное поведение. Такой пес не считает вас лидером, поскольку вы проявили к нему излишнюю мягкость и доброту. Если слишком баловать собаку, она может попытаться занять ваше место.

Жестокое обращение. Животные хорошо запоминают плохие поступки, даже если они совершены не вами. В таком случае собаке нужен период адаптации в спокойной обстановке.

Боль. Собака не может сказать, что у нее что-то болит, поэтому часто она просто поскуливает. Если вы случайно дотронетесь до больного места, питомец может зарычать или даже укусить.

Защита еды. Пищевая агрессия — распространенное явление. Многие игнорируют это, считая забавным, что пес нервничает и защищает свою еду. Однако такое поведение нужно пресекать.

Несправедливое обращение. Некоторые собаки не могут простить своему хозяину несправедливое отношение и своим рычанием показывают, что вы неправы.