Как дождевой червь: почему собака может начать есть землю

Кинологи объяснили, почему собаки едят землю

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Поведение собаки иногда может поставить человека в тупик: например, неопытный хозяин может быть шокирован, увидев, как его питомец с энтузиазмом начинает есть землю.

Фото: openverse.org by sweetron1982 is licensed under CC BY 2.0.

Но в мире животных все логично: собака не будет делать что-либо без причины.

Почему же питомец начинает есть землю:

Щенки проявляют такие гастрономические предпочтения из-за своей неопытности. Окружающий мир вызывает у них любопытство и удивление, поэтому они пробуют многие странные предметы на вкус.

При неправильном питании у собаки может возникнуть дефицит витаминов и минералов. Земля является доступным источником кальция.

Еще одной распространенной причиной является недостаток внимания со стороны хозяина. Животное, скучающее по вниманию, может вести себя плохо, чтобы привлечь ваше внимание, даже если это будет только ругань.

Некоторые собаки настолько всеядны, что могут есть любые предметы.

Как правильно поступить хозяину в этой ситуации?

Прежде всего, стоит понять, почему животное так себя ведет. Измените рацион, сходите к ветеринару и проводите больше времени с вашей собакой.

Особенно опасно поедание земли на даче или в деревне, если вы используете химические удобрения: они остаются в почве.