Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ходить, чтобы эффективно сжигать лишний жир
Вышедшая замуж Буланова вспомнила об абьюзе со стороны бывшего мужа
Путин и ПМЭФ: мнение Запада
Что делать, если куры вытаптывают газон
Усик сообщил о желании вернуться в первый тяжелый вес
Ольга Любимова заявила, что летом в России ожидаются яркие премьеры фильмов
Russpass обновлен для удобства и новых возможностей путешествий по России
ИИ обучился расшифровывать лай собак
Массаж лица, направленный на лимфодренаж: о чем молчит ваш косметолог
Как дождевой червь: почему собака может начать есть землю

Кинологи объяснили, почему собаки едят землю

1:24
Зоосфера » Собаки

Поведение собаки иногда может поставить человека в тупик: например, неопытный хозяин может быть шокирован, увидев, как его питомец с энтузиазмом начинает есть землю.

Кинологи объяснили, почему собаки едят землю
Фото: openverse.org by sweetron1982 is licensed under CC BY 2.0.

Но в мире животных все логично: собака не будет делать что-либо без причины.

Почему же питомец начинает есть землю:

  • Щенки проявляют такие гастрономические предпочтения из-за своей неопытности. Окружающий мир вызывает у них любопытство и удивление, поэтому они пробуют многие странные предметы на вкус.
  • При неправильном питании у собаки может возникнуть дефицит витаминов и минералов. Земля является доступным источником кальция.
  • Еще одной распространенной причиной является недостаток внимания со стороны хозяина. Животное, скучающее по вниманию, может вести себя плохо, чтобы привлечь ваше внимание, даже если это будет только ругань.
  • Некоторые собаки настолько всеядны, что могут есть любые предметы.

Как правильно поступить хозяину в этой ситуации?

Прежде всего, стоит понять, почему животное так себя ведет. Измените рацион, сходите к ветеринару и проводите больше времени с вашей собакой.

Особенно опасно поедание земли на даче или в деревне, если вы используете химические удобрения: они остаются в почве.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем: "Ты — моя жизнь"

Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.

Екатерина Стриженова обратилась к мужу в честь его юбилея
Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть
Поливаем огурцы - что нужно не забыть сделать потом? Секрет успешного урожая
В США объяснили планы Франции передать ВСУ истребители Mirage 2000
Готовим универсальный кляр: в нём можно жарить всё, от мяса и рыбы до фруктов
Мясо на шашлык может быть любым, но свежим Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
Мощные вспышки на Солнце не прекращаются: учёные зафиксировали новую
Певец Владимир Пресняков показал очаровательных рыжеволосых сыновей от Натальи Подольский
В Европе нашли, кто виноват в том, что не удаётся восстановить производство удобрений
В Европе нашли, кто виноват в том, что не удаётся восстановить производство удобрений
Последние материалы
ИИ обучился расшифровывать лай собак
Массаж лица, направленный на лимфодренаж: о чем молчит ваш косметолог
Как избавиться от муравьев и защитить сад от вредителей
Кинологи объяснили, почему собаки едят землю
Дмитрий Тарасов призвал хейтеров не стараться вывести его из себя
Пирог с цветной капустой и брокколи: этот десерт заменит полноценный ужин
Винер: отдаю замуж гимнасток с приданым
Мошенники украли у Владимира Щербакова 150 тысяч рублей
Зонт с ПМЭФ-2024 выставлен на продажу
Россиян предупредили о нашествии клещей-мутантов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников