Они просто издеваются: зачем кошки просят открыть дверь и не заходят

Наверняка каждый владелец кошки хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда питомец настойчиво просит открыть ему дверь. Однако, как только дверь открывается, кот не спешит переступать порог.
До сих пор нет точного объяснения этому поведению кошек, но существует несколько теорий, которые могут его прояснить.
Во-первых, неприязнь кошек к закрытым дверям можно рассматривать с точки зрения их стремления к контролю. Кошки являются территориальными животными и считают всю квартиру своей собственностью, поэтому они регулярно обходят свою территорию. При этом заходить в комнату необязательно — достаточно просто осмотреть ее.
Во-вторых, закрытая дверь может скрывать потенциальную опасность. Несмотря на их отличный слух, кошкам нужно использовать и зрение, и обоняние, чтобы убедиться в безопасности.
Наконец, кошки — социальные существа и не любят оставаться в одиночестве, особенно когда вся семья собирается в одной комнате.
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