Они просто издеваются: зачем кошки просят открыть дверь и не заходят

Стало известно, почему кошки просят открыть дверь

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Наверняка каждый владелец кошки хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда питомец настойчиво просит открыть ему дверь. Однако, как только дверь открывается, кот не спешит переступать порог.

Фото: openverse.org by The Roaming Picture Taker is licensed under CC BY 2.0.

До сих пор нет точного объяснения этому поведению кошек, но существует несколько теорий, которые могут его прояснить.

Во-первых, неприязнь кошек к закрытым дверям можно рассматривать с точки зрения их стремления к контролю. Кошки являются территориальными животными и считают всю квартиру своей собственностью, поэтому они регулярно обходят свою территорию. При этом заходить в комнату необязательно — достаточно просто осмотреть ее.

Во-вторых, закрытая дверь может скрывать потенциальную опасность. Несмотря на их отличный слух, кошкам нужно использовать и зрение, и обоняние, чтобы убедиться в безопасности.

Наконец, кошки — социальные существа и не любят оставаться в одиночестве, особенно когда вся семья собирается в одной комнате.