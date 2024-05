Они просто издеваются: зачем кошки просят открыть дверь и не заходят

Your browser does not support the audio element.

Наверняка каждый владелец кошки хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда питомец настойчиво просит открыть ему дверь. Однако, как только дверь открывается, кот не спешит переступать порог.

Фото: openverse.org by The Roaming Picture Taker is licensed under CC BY 2.0.