Любители узенького: по какой причине кошки предпочитают спать в картонных коробках

Эксперты ответили, почему кошки любят картонные коробки

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Интересное явление: вы покупаете кошке домик, а она предпочитает спать не в нем, а в картонной коробке.

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это поведение вполне объяснимо.

Уют и безопасность

Обычно кошачьи домики представляют собой целые развлекательные комплексы. Однако для питомца важно не просто развлечение, а именно укрытие, которое он находит не в приобретенном домике, а в коробке, из которой он может чувствовать себя в безопасности.

В узкой и плотной коробке коты чувствуют себя защищенными, что находит отклик в их природе, поскольку кошки по своей сути – охотники. Иногда несколько животных могут уютно разместиться в одной коробке. Кроме того, такая коробка может стать удобным средством транспортировки кошки без излишнего стресса как для нее, так и для вас.

Развлечение

Кошки обладают высоким интеллектом и часто предпочитают то, что вызывает их интерес. Они замечают, что новый домик остается на месте и не предполагает движения, в отличие от коробки, которую обычно откладывают в сторону с намерением выбросить. Животное, вероятно, чувствует, что коробка скоро исчезнет из дома, и поэтому сразу же стремится "захватить" ее как игрушку.