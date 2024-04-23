Отделяем глупых от гениев: как понять, что ваша собака имеет высокий IQ

Давно известно, что собаки — очень умные животные, хотя не всегда это проявляется в их поведении.
Если вам кажется, что ваша собака не так умна, как вы хотели бы, попробуйте обратить внимание на некоторые признаки интеллекта у собак.
Научные исследования показали, что щенки, проявляющие повышенную физическую активность, обычно обладают более развитыми умственными способностями.
Не имеет значения, каким образом собака тратит свою энергию — игры с игрушками дома или активные прогулки на улице — все это свидетельствует о высоком уровне интеллекта. Исследования показали, что игривые собаки успешнее проходили тесты на уровень умственного развития, чем менее активные.
Также было установлено, что активные домашние питомцы лучше понимают запросы и команды своих владельцев, а также быстрее усваивают новую информацию.
В ходе экспериментов ученые выяснили, что скорость адаптации к новым условиям коррелирует с уровнем активности. Так, более умные щенки склонны предпочитать активные виды деятельности.
Следовательно, не стоит считать своего игривого и энергичного щенка не очень умным — скорее всего, это наоборот.
Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.