Отделяем глупых от гениев: как понять, что ваша собака имеет высокий IQ

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Кинологи рассказали, как узнать уровень интеллекта вашей собаки

1:18
Зоосфера » Собаки

Давно известно, что собаки — очень умные животные, хотя не всегда это проявляется в их поведении.

Кинологи рассказали, как узнать уровень интеллекта вашей собаки
Фото: flickr.com by philhearing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если вам кажется, что ваша собака не так умна, как вы хотели бы, попробуйте обратить внимание на некоторые признаки интеллекта у собак.

Научные исследования показали, что щенки, проявляющие повышенную физическую активность, обычно обладают более развитыми умственными способностями.

Не имеет значения, каким образом собака тратит свою энергию — игры с игрушками дома или активные прогулки на улице — все это свидетельствует о высоком уровне интеллекта. Исследования показали, что игривые собаки успешнее проходили тесты на уровень умственного развития, чем менее активные.

Также было установлено, что активные домашние питомцы лучше понимают запросы и команды своих владельцев, а также быстрее усваивают новую информацию.

В ходе экспериментов ученые выяснили, что скорость адаптации к новым условиям коррелирует с уровнем активности. Так, более умные щенки склонны предпочитать активные виды деятельности.

Следовательно, не стоит считать своего игривого и энергичного щенка не очень умным — скорее всего, это наоборот.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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