Коллекционные экземпляры: названы самые редкие породы собак созданных для квартиры

Говорят, что собаки способствуют улучшению характера людей. Некоторые, однако, просто не могут представить свою жизнь без верного четвероногого друга. Часто возникает проблема: не у каждого достаточно места для питомца. Но если пространство ограничено, а желание завести собаку огромно, то можно обратить внимание на необычные породы маленьких размеров. При этом ваш питомец будет особенным.
Гриффон — не птица! После долгих раздумий о выборе декоративной собачки, можно обратить внимание на гриффона. Несмотря на название, это не птица, а очаровательное животное. Характеризуется слегка приплюснутой мордочкой и бородкой, напоминающей мудрость старика — типичные черты бельгийских гриффонов. Они очень дружелюбны и легко общаются с другими домашними животными.
Гриффоны умны и наблюдательны, быстро привыкают к обстановке в доме. Их характер лоялен, они не склонны к капризам и бесполезному лаем. Они хорошо ладят с детьми, но предпочтут уйти в сторону, если дети слишком навязчивы. Любят сидеть на руках у хозяина или уединиться на диване. Готовы составить компанию владельцу в прогулках или походах по магазинам. Кроме того, они чистоплотны и легко поддаются дрессировке.
"Неутомимая обезьянка" Аффенпинчер, маленькая черная собачка, напоминающая забавную обезьянку. Эта порода одна из древнейших в Европе и известна своими охотничьими навыками. Они бесстрашны, энергичны и всегда в движении. Когда им нужно внимание и ласка, они его получат от хозяина. Их воспитание требует раннего начала, но если хозяин устанавливает своё господство, энергия собаки будет направлена в правильное русло. Они умны и темпераментны, готовы к играм и развлечениям. Но их не стоит оставлять одних, так как могут начать устраивать беспорядки.
"Вечный энерджайзер" Шипперке, похож на уменьшенную копию пастушьей овчарки и померанского шпица. Они очень любопытны и всегда интересуются окружающим. Это шумные собаки, так как считают своим долгом предупредить хозяина обо всем подозрительном. Их капризность может проявиться в небольших пакостях из любви к хозяину. Воспитание имеет ключевое значение.
"Идеальный аристократ" Бостон-терьер, смесь английского бульдога и терьера, обладает игривым нравом. Они отлично подходят как компаньоны, так и для детей. Воспитание требует осторожности, так как собака чувствительна к грубости и обидам. Некоторые охранные качества присутствуют, но они чаще всего радуются вниманию гостей.
Два способа посева бархатцев позволят наслаждаться цветением.