Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Говорим о полезных свойствах укропа
Россияне массово оформляют шенген ради летнего отпуска в Европе
Более 1,1 млн полисов ОМС выданы жителям ЛНР
Bloomberg: группа Geely продает свои акции в Volvo AB на $1.32 миллиарда
Тренер рассказала о преимуществах боковых выпадов
Ленфильм собирался взять Мирошниченко и Даля на главные роли в "Собаке на сене"
Сэмюэл Л. Джексон заявил, что обожает сниматься в фильмах Тарантино
Эксперт пояснил, как и чем украсить стены на кухне
ОСАГО: 5 способов избежать уловок страховых компаний
Коллекционные экземпляры: названы самые редкие породы собак созданных для квартиры

Кинологи назвали редкие породы маленьких собак

2:51
Зоосфера » Собаки

Говорят, что собаки способствуют улучшению характера людей. Некоторые, однако, просто не могут представить свою жизнь без верного четвероногого друга. Часто возникает проблема: не у каждого достаточно места для питомца. Но если пространство ограничено, а желание завести собаку огромно, то можно обратить внимание на необычные породы маленьких размеров. При этом ваш питомец будет особенным.

Кинологи назвали редкие породы маленьких собак
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Гриффон — не птица! После долгих раздумий о выборе декоративной собачки, можно обратить внимание на гриффона. Несмотря на название, это не птица, а очаровательное животное. Характеризуется слегка приплюснутой мордочкой и бородкой, напоминающей мудрость старика — типичные черты бельгийских гриффонов. Они очень дружелюбны и легко общаются с другими домашними животными.

Гриффоны умны и наблюдательны, быстро привыкают к обстановке в доме. Их характер лоялен, они не склонны к капризам и бесполезному лаем. Они хорошо ладят с детьми, но предпочтут уйти в сторону, если дети слишком навязчивы. Любят сидеть на руках у хозяина или уединиться на диване. Готовы составить компанию владельцу в прогулках или походах по магазинам. Кроме того, они чистоплотны и легко поддаются дрессировке.

"Неутомимая обезьянка" Аффенпинчер, маленькая черная собачка, напоминающая забавную обезьянку. Эта порода одна из древнейших в Европе и известна своими охотничьими навыками. Они бесстрашны, энергичны и всегда в движении. Когда им нужно внимание и ласка, они его получат от хозяина. Их воспитание требует раннего начала, но если хозяин устанавливает своё господство, энергия собаки будет направлена в правильное русло. Они умны и темпераментны, готовы к играм и развлечениям. Но их не стоит оставлять одних, так как могут начать устраивать беспорядки.

"Вечный энерджайзер" Шипперке, похож на уменьшенную копию пастушьей овчарки и померанского шпица. Они очень любопытны и всегда интересуются окружающим. Это шумные собаки, так как считают своим долгом предупредить хозяина обо всем подозрительном. Их капризность может проявиться в небольших пакостях из любви к хозяину. Воспитание имеет ключевое значение.

"Идеальный аристократ" Бостон-терьер, смесь английского бульдога и терьера, обладает игривым нравом. Они отлично подходят как компаньоны, так и для детей. Воспитание требует осторожности, так как собака чувствительна к грубости и обидам. Некоторые охранные качества присутствуют, но они чаще всего радуются вниманию гостей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Посев бархатцев: рассказываем, как получить яркое цветение

Два способа посева бархатцев позволят наслаждаться цветением.

Когда сеять бархатцы
Садальский раскритиковал праздник в честь ММКФ: "У этих тусовки"
Садальский пристыдил звёзд Московского Международного кинофестиваля: полстраны в наводнениях
Вот как надо правильно доливать масло в автомобиль без вреда для двигателя
Экс-возлюбленная Киркорова рассказала, как поп-король бросил ее посреди трассы в США
Первые убитые и покалеченные французы едут с Украины домой Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Победить проволочника помогут эти народные методы: простой поливайте этим грядки
Семена тыквы и кабачка взойдут быстрее: используйте этот метод ускорения прорастания
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Последние материалы
Эксперт пояснил, как и чем украсить стены на кухне
ОСАГО: 5 способов избежать уловок страховых компаний
arXiv: мультивселенная может быть более бесконечна, чем предполагалось ранее
Капустные оладьи: быстрый и лёгкий ужин, в котором совсем мало калорий
Кинологи назвали редкие породы маленьких собак
Энзимный пилинг для лица
Любовь Успенская удивила на церемонии "Шансон года — 2024"
Врач-кардиолог: как избежать проблем с сердцем во время перелётов
Врач Юзуп: заправлять постель после пробуждения вредно для здоровья
Reuters: инвесторы требуют ясности от Tesla в связи с отменой проекта Model 2
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников