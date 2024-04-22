Коллекционные экземпляры: названы самые редкие породы собак созданных для квартиры

Кинологи назвали редкие породы маленьких собак

2:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Говорят, что собаки способствуют улучшению характера людей. Некоторые, однако, просто не могут представить свою жизнь без верного четвероногого друга. Часто возникает проблема: не у каждого достаточно места для питомца. Но если пространство ограничено, а желание завести собаку огромно, то можно обратить внимание на необычные породы маленьких размеров. При этом ваш питомец будет особенным.

Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Гриффон — не птица! После долгих раздумий о выборе декоративной собачки, можно обратить внимание на гриффона. Несмотря на название, это не птица, а очаровательное животное. Характеризуется слегка приплюснутой мордочкой и бородкой, напоминающей мудрость старика — типичные черты бельгийских гриффонов. Они очень дружелюбны и легко общаются с другими домашними животными.

Гриффоны умны и наблюдательны, быстро привыкают к обстановке в доме. Их характер лоялен, они не склонны к капризам и бесполезному лаем. Они хорошо ладят с детьми, но предпочтут уйти в сторону, если дети слишком навязчивы. Любят сидеть на руках у хозяина или уединиться на диване. Готовы составить компанию владельцу в прогулках или походах по магазинам. Кроме того, они чистоплотны и легко поддаются дрессировке.

"Неутомимая обезьянка" Аффенпинчер, маленькая черная собачка, напоминающая забавную обезьянку. Эта порода одна из древнейших в Европе и известна своими охотничьими навыками. Они бесстрашны, энергичны и всегда в движении. Когда им нужно внимание и ласка, они его получат от хозяина. Их воспитание требует раннего начала, но если хозяин устанавливает своё господство, энергия собаки будет направлена в правильное русло. Они умны и темпераментны, готовы к играм и развлечениям. Но их не стоит оставлять одних, так как могут начать устраивать беспорядки.

"Вечный энерджайзер" Шипперке, похож на уменьшенную копию пастушьей овчарки и померанского шпица. Они очень любопытны и всегда интересуются окружающим. Это шумные собаки, так как считают своим долгом предупредить хозяина обо всем подозрительном. Их капризность может проявиться в небольших пакостях из любви к хозяину. Воспитание имеет ключевое значение.

"Идеальный аристократ" Бостон-терьер, смесь английского бульдога и терьера, обладает игривым нравом. Они отлично подходят как компаньоны, так и для детей. Воспитание требует осторожности, так как собака чувствительна к грубости и обидам. Некоторые охранные качества присутствуют, но они чаще всего радуются вниманию гостей.