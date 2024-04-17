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Почему коту нельзя мочить уши: причины и основные правила ухода

Ветеринары рассказали, почему нельзя мочить кошкам уши

1:49
Зоосфера » Кошки

У многих из нас есть любимые домашние питомцы — кошки. Эти прелестные пушистые существа являются источником радости в нашей повседневной жизни, однако далеко не все знают, как правильно заботиться о них. Часто у владельцев возникает желание выкупать своего питомца, чтобы он оставался свежим и приятно пах. Однако купание кошек может быть проблематичным, особенно важно избегать попадания воды в их слуховые проходы. Это связано с тем, что у кошек сложное строение ушей, которые легко могут заполниться водой, вызывая воспаление среднего уха.

Ветеринары рассказали, почему нельзя мочить кошкам уши
Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В случае воспаления могут развиться инфекции и нагноения, что представляет серьезную угрозу здоровью, учитывая близкое расположение мозга к слуховым проходам. Воспаление также может распространиться на глаза, вызывая слезотечение и гнойное выделение. В таких случаях необходима ветеринарная помощь и применение антибиотиков для лечения.

Кошки по своей природе очень чистоплотные существа и сами постоянно лизать себя, поддерживая гигиену. Если вы все же решите помыть своего питомца, делайте это редко, чтобы избежать потенциальных проблем с ушами. Также важно помнить, что для кошек купание может быть стрессом, поэтому нужно минимизировать время процедуры и обеспечить комфортную атмосферу.

При купании кошки убедитесь, что вода не попадает в её уши, и ограничьте смывание водой только туловища. После процедуры хорошо высушите питомца полотенцем. Соблюдение этих простых правил поможет избежать проблем со здоровьем вашего питомца и обеспечит ему долгую и счастливую жизнь, наполненную вашей любовью и заботой.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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