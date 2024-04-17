Ожирение у собак: какие последствия ждут вашего четвероногого друга

Ветеринары рассказали об ожирении у собак

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Ожирение — проблема, с которой сталкиваются не только люди, но и их четвероногие друзья.

Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Почему избыточный вес опасен для собак Даже небольшое излишнее количество веса у питомца может привести к серьезным заболеваниям. Иммунитет собаки ослабевает, делая её более уязвимой к инфекциям и другим заболеваниям.

При этом жир начинает накапливаться вокруг внутренних органов, таких как печень, нанося им ущерб.

Малоподвижный образ жизни и неправильное питание часто становятся причиной развития сахарного диабета у собак. Это может иметь летальные последствия, если не принять меры.

Кроме того, лишний вес может привести к проблемам с костями и суставами. Собаки с артритом становятся менее активными и неинтересными к играм и физической активности.

Признаки ожирения у собак Владельцам следует внимательно наблюдать за поведением своих питомцев. Беспокойный звоночек должен звучать, когда собака становится вялой и апатичной, спит больше обычного, ходит меньше и тяжело дышит.

Излишний вес меняет не только поведение, но и внешность животного. Оно может уже не помещаться на своей лежанке, а ошейник, который раньше был подходящим, приходится увеличивать.

Если становится сложно различить талию собаки или ощутить её рёбра, необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

Также следует обращать внимание на изменения в поведении во время приема пищи, например, скулёж или агрессивное поведение.

Как предотвратить ожирение у собаки Основными инструментами для предотвращения ожирения у вашего питомца являются правильное питание и достаточная физическая активность. Регулярные осмотры у ветеринара и контроль веса помогут отслеживать состояние вашего питомца.