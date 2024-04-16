Хищнику запрещено мясо: какие продукты ни в коем случае нельзя давать кошке

Ветеринары назвали продукты, которые нельзя давать кошке

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Знатоки кошек обычно хорошо разбираются в привычках своих питомцев и знают, что им нравится. Однако, если кошка с удовольствием ест то, что ей дают, и даже просит добавок, это не обязательно означает, что это полезно для неё. Есть определенные продукты, которые кажутся естественным выбором для кошек, но на самом деле не рекомендуются для употребления, если только они не были обработаны специальным образом.

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Мясо в сыром виде не должно быть в миске кошки. Хотя кошки, по своей природе, хищники, и дикие кошки питаются сырым мясом, для домашних кошек это не рекомендуется из-за риска заражения паразитами. Сырое мясо считается основным источником заражения кошек паразитами. Поэтому перед тем, как давать мясо кошке, его необходимо термически обработать. Мясо нужно отварить без добавления соли или заморозить на три суток при температуре минус 18 градусов.

Рыба, хотя и считается традиционным продуктом для кошек, представляет угрозу для их здоровья даже больше, чем мясо. Она содержит много мелких костей, которые могут повредиться, а также избыток минеральных веществ, который может привести к мочекаменной болезни. Чтобы убедиться, что кошке не будет ничего, после того как она съест рыбу, ее необходимо предварительно замораживать и удалять из нее кости. Лучше давать кошке рыбу не чаще одного раза в неделю, причем предпочтение следует отдавать морским и океаническим видам.

Молоко полезно для котят, но с возрастом их организм может перестать хорошо его усваивать. У многих кошек могут быть проблемы с пищеварением молока. Поэтому его употребление считается спорным. Для кошек, которые не переносят молоко хорошо, рекомендуется перейти на кисломолочные продукты, так как они содержат меньше лактозы, которую организм кошки может не усвоить.

Еда с человеческого стола также может быть опасна для кошек из-за содержания в ней ароматизаторов, красителей, консервантов и других химических веществ, которые могут быть вредны для животных. Кроме того, в человеческой еде часто содержится большое количество соли, которая может нанести вред здоровью кошки.