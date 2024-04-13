Потом пожалеете: оцените вашу готовность завести собаку

7 причин не заводить собаку

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Заводить собаку — значит брать на себя большую ответственность, которая требует времени, внимания и финансовых затрат. Вот несколько веских причин, по которым стоит тщательно подумать, прежде чем принять решение о пополнении вашего дома четвероногим другом:

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Недостаток времени. Собаки нуждаются в ежедневных прогулках, играх, уходе за шерстью и здоровьем. Если вы очень занятой человек, работаете много или часто выезжаете в командировки, уделите внимание вопросу о наличии достаточного времени для ухода за питомцем.

2. Брезгливость. Собаки могут порой проявлять не самое привлекательное поведение, включая испражнения, слюни и другие "радости" собачьей жизни. Если вам всё это не комфортно, подумайте, стоит ли заводить питомца.

3. Проблемы со здоровьем. Владельцу собаки необходимо учитывать заботу о здоровье животного. В случае возникновения проблем со здоровьем у питомца, требуется финансовая поддержка, доступ к ветеринарным услугам и способность ухаживать за больным животным.

4. Финансовые затраты. Содержание собаки требует определенных финансовых затрат на кормление, прививки, лечение, гигиенические процедуры и другие потребности животного. Если ваш бюджет ограничен, возможно, стоит переосмыслить решение о заведении собаки.

5. Любовь к животным. Прежде чем принять собаку в семью, убедитесь, что вы искренне любите и готовы заботиться о животном. Отношения с питомцем требуют любви, терпения и понимания.

6. Психологическая готовность. Заводя собаку, вы берете на себя ответственность за жизнь и благополучие другого существа. Готовы ли вы к этой ответственности, к тревожным визитам к ветеринару, к заботе и затратам?

7. Здоровье членов семьи. При наличии аллергий, заболеваний или других факторов, связанных со здоровьем членов вашей семьи, обсудите возможность содержания собаки с врачом. Здоровье семьи должно быть на первом месте.