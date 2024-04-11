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Мужчина купил сыну осьминога и был шокирован: головоногая была беременной, теперь в их доме целых 50 моллюсков

NYT: американец купил сыну осьминога, но моллюск оказался беременной самкой, которая родила ещё 50

1:01
Зоосфера

Кэмерон Клиффорд из штата Оклахома подарил сыну в качестве домашнего животного осьминога, но моллюск оказался с сюрпризом. Об этом сообщает The New York Times.

NYT: американец купил сыну осьминога, но моллюск оказался беременной самкой, которая родила ещё 50
Фото: TikTok by doctoktopus

Американец решился на покупку "домашнего животного" поскольку его сын Кэл увлекается осьминогами с трёх лет. Какое-то время семья поддерживала интерес Кэла, покупая ему игрушки и футболки с осьминогами, одевая в костюм осьминога на Хэллоуин и отводила в аквариумы, чтобы увидеть живых моллюсков.

"Каждый день рождения, каждое Рождество, каждый праздник он всегда говорил: "Все, что мне нужно, это осьминог", — сказал Клиффорд.

Покупая осьминога сыну, они не знали, что это беременная самка, которая принесла семье ещё 50 моллюсков. Мужчина потратил тысячи долларов на резервуары, фильтры для воды и охладители.

Многие ученые отговаривают людей держать осьминогов в качестве домашних животных, отмечая, что большинству из них требуется живой корм и тщательно выверенные водные условия.

Моллюск с сюрпризом: мужчина купил сыну осьминога и был шокирован рождению ещё пятидесяти
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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