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Тряхнете стариной вместе: это идеальные породы кошек для пенсионеров

Эксперты выделили идеальных котов для старости

1:29
Зоосфера » Кошки

Пенсионные годы часто становятся временем повышенного внимания к заботе о себе и окружающем мире. И для многих пожилых людей одним из наиболее значимых аспектов качественной жизни становится компания домашнего питомца.

Эксперты выделили идеальных котов для старости
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В этом контексте выбор кота может иметь особое значение. Исходя из потребностей и особенностей зрелого возраста, эксперты подготовили топ котов, рекомендуемых для пенсионеров.

  • Персидский кот: известен своим спокойным характером и преданностью. Персидские коты обладают мягким характером и обычно требуют минимального ухода за шерстью, что особенно важно для пожилых людей с ограниченными возможностями.
  • Британская короткошерстная: эта порода известна своим сбалансированным характером и дружелюбием. Они обычно не требуют частого ухода и легко приспосабливаются к жизни в квартире.
  • Рэгдолл: их нежный и спокойный характер делает их превосходным выбором для пожилых людей. Рагдоллы обожают компанию и ласку, что может быть особенно утешительно для тех, кто живет одиноко.
  • Мейн-кун: хотя они крупные по размеру, мейн-кун считаются одними из самых дружелюбных пород кошек. Их спокойный характер и легкость в уходе делают их привлекательным выбором для пожилых людей.
  • Шотландская вислоухая: эта порода известна своим дружелюбием и любопытством. Они обладают спокойным характером и мягкими, приятными касаниями, что может быть особенно утешительно для пожилых людей.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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