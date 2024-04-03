Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мусс из арахисового масла: готовим вкусный десерт
Меркурис: в результате ракетной атаки погиб польский генерал, воевавший на стороне ВСУ
ГД: медпомощь по полису ОМС не является услугой потребителю
Как использовать заварку на участке
Пять лучших средств для ухода за чувствительной кожей
Эксперт Александров: доля доллара США в международных валютных резервах продолжает снижаться
Экс-футболист Канчельскис: современные футболисты хорошо живут — играть не хотят, но деньги получают
Онколог Черемушкин заявил, что стресс опосредованно влияет на развитие рака
Эти кинозвёзды владеют собственным островом
Богданова: в начале весны змеи уже атакуют с запасом яда — держите собаку на поводке

Ветеринар Богданова: при укусе питомца змеёй необходимы спокойствие и быстродействие

2:09
Зоосфера » Собаки

При укусе змеи домашнему животному требуется промыть рану и администрировать препарат против аллергии в течение первых 15 минут. Эту рекомендацию дала ветеринарный врач и заведующая Советской государственной ветеринарной клиникой Юлия Богданова.

Ветеринар Богданова: при укусе питомца змеёй необходимы спокойствие и быстродействие
Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

29 марта Министерство экологии и природопользования Московской области сообщило о первых замеченных гадюках в местных лесах. По словам Богдановой, хотя змеи в начале весны могут быть сонными и малоподвижными, они уже могут атаковать с запасом яда. Особую опасность представляют их укусы для пожилых животных, брахицефалов (пород собак, таких как мопсы, французские и американские бульдоги) и домашних животных с хроническими сердечными заболеваниями, сообщает Москва 24.

Эксперт предупреждает, что змеи чаще всего обитают на корягах, пнях и трухлявых деревьях, поэтому во время прогулок с собакой лучше использовать поводок и оставаться на тропинках, избегая непроторенных дорожек и болотистых мест. Она также советует проявлять активность, чтобы змеи, услышав шум, спешно уползали.

В случае встречи со змеей необходимо сохранять спокойствие, поскольку они редко атакуют первыми. Они используют яд в основном для самообороны или охоты. Богданова рекомендует вызвать животное к себе и отойти на безопасное расстояние. Вероятно, змея уползёт.

Она также предупреждает, что попытки атаковать змею могут вызвать ее агрессию. Если животное было укушено, признаками могут быть визг, трение мордой или поджимание лапы, а также общая вялость и одышка.

После укуса необходимо оказать первую помощь, включая промывание раны и администрирование антигистаминного препарата. Затем животное следует доставить к ветеринарному врачу, избегая использования других лекарственных средств до консультации специалиста.

Богданова также советует применять холод к месту укуса для снятия отека и ограничивать подвижность животного. Важно как можно быстрее обратиться к ветеринару для получения профессиональной помощи.

Укус змеи // Что делать, если вашего питомца укусила змея?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь

Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.

Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Блогер Мелстрой снова обманул подписчика, который разместил его никнейм на Луне
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за свой никнейм на Луне
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев
Каких людей не переносят кошки: им запрещено заводить домашних животных
Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев Назначение русофоба Данилова послом в Молдавии — стратегия Киева против ПМР Андрей Николаев Китай, Индонезия и Саудовская Аравия требуют от ЕС оставить в покое активы ЦБ РФ Любовь Степушова
Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной
3 продукта, которые сократят жизнь вашей кошки: ветеринары бьют тревогу
Какие культуры могут оказаться плохими соседями для сладкого перца?
Какие культуры могут оказаться плохими соседями для сладкого перца?
Последние материалы
Исследование раскрыло различия в зрительном восприятии между мужчинами и женщинами
Стоит ли промывать рис перед приготовлением?
Депутат Николай Валуев призвал отнестись с уважением к решению крымских спортсменов насчёт ОИ-2024
Почему трескаются губы: пять неочевидных причин
Автоэксперт Васильев рассказал о способах обмана на шиномонтаже
Disney потеряла на проекте "Индиана Джонс и колесо судьбы" около 134 миллионов долларов
Посадите в саду это красивое растение с лимонным ароматом
Американская телеведущая: "Президент Соединенных Штатов не может самостоятельно ответить на вопрос. С ума сойти"
Подросток побил два мировых рекорда, совершив "кругосветку" на самолете
Состав, пищевая ценность и норма потребления голубики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников