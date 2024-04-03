Богданова: в начале весны змеи уже атакуют с запасом яда — держите собаку на поводке

Ветеринар Богданова: при укусе питомца змеёй необходимы спокойствие и быстродействие

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

При укусе змеи домашнему животному требуется промыть рану и администрировать препарат против аллергии в течение первых 15 минут. Эту рекомендацию дала ветеринарный врач и заведующая Советской государственной ветеринарной клиникой Юлия Богданова.

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29 марта Министерство экологии и природопользования Московской области сообщило о первых замеченных гадюках в местных лесах. По словам Богдановой, хотя змеи в начале весны могут быть сонными и малоподвижными, они уже могут атаковать с запасом яда. Особую опасность представляют их укусы для пожилых животных, брахицефалов (пород собак, таких как мопсы, французские и американские бульдоги) и домашних животных с хроническими сердечными заболеваниями, сообщает Москва 24.

Эксперт предупреждает, что змеи чаще всего обитают на корягах, пнях и трухлявых деревьях, поэтому во время прогулок с собакой лучше использовать поводок и оставаться на тропинках, избегая непроторенных дорожек и болотистых мест. Она также советует проявлять активность, чтобы змеи, услышав шум, спешно уползали.

В случае встречи со змеей необходимо сохранять спокойствие, поскольку они редко атакуют первыми. Они используют яд в основном для самообороны или охоты. Богданова рекомендует вызвать животное к себе и отойти на безопасное расстояние. Вероятно, змея уползёт.

Она также предупреждает, что попытки атаковать змею могут вызвать ее агрессию. Если животное было укушено, признаками могут быть визг, трение мордой или поджимание лапы, а также общая вялость и одышка.

После укуса необходимо оказать первую помощь, включая промывание раны и администрирование антигистаминного препарата. Затем животное следует доставить к ветеринарному врачу, избегая использования других лекарственных средств до консультации специалиста.

Богданова также советует применять холод к месту укуса для снятия отека и ограничивать подвижность животного. Важно как можно быстрее обратиться к ветеринару для получения профессиональной помощи.