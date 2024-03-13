Почему миску с водой нужно ставить далеко от миски с едой: ответ на этот вопрос знают единицы

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Как правильно размещать кормушки у кошки

1:32
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек предпочитают размещать миску с водой рядом с миской с едой.

Как правильно размещать кормушки у кошки
Фото: openverse.org by mmechtley is licensed under CC BY-SA 2.0.

На первый взгляд, такое решение кажется логичным: все источники питания находятся в одном месте, что должно быть удобно для питомца.

Однако, если вы установили миски именно так, не удивляйтесь, если ваш пушистик начнет избегать воды или перестанет есть из миски.

Несмотря на распространенное мнение, ваш питомец не делает это, чтобы вызвать ваше недовольство. Оказывается, странное поведение животного вызвано тем, что миски стоят рядом друг с другом.

Миска с водой для кошки должна быть установлена отдельно от миски с едой. Желательно, чтобы они находились в разных частях помещения или даже в разных комнатах.

Почему это важно? Все просто. У многих кошек сохранилась генетическая память о потенциальной опасности употребления воды, в которой могут содержаться токсичные вещества.

Предки наших питомцев избегали употребления пищи рядом с водоемами, опасаясь, что пища может загрязнить воду.

Кроме того, дикие кошки избегали пить из рек и ручьев, где могли находиться останки животных.

Этот инстинкт самосохранения проявляется и у наших домашних кошек. Если они видят мясо рядом с водой, они могут считать воду загрязненной. Или же могут вынуть еду из миски и отнести ее подальше от воды, чтобы "спасти" ее от "токсической опасности".

Чтобы избежать такого поведения, размещайте миски поодаль друг от друга.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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