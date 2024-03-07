Уникальный метод выбора кошки: как определить характер питомца по форме его морды

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Как форма морды влияет на характер кошки

2:24
Зоосфера » Кошки

Мало кто задумывался о том, что характер кошки может быть связан с формой ее головы. Но исследования показали, что это действительно так. Поэтому стоит учитывать этот фактор при выборе кошки. Специалисты выделяют три типа формы кошачьей морды: квадратную, круглую и треугольную.

Как форма морды влияет на характер кошки
Фото: flickr.com by Nicolas Suzor is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Квадратная форма

Кошки с квадратной формой головы часто самодостаточны и хорошо ладят с людьми и другими животными. Это редкая форма морды, встречающаяся у норвежских лесных котов и мейн-кунов. Характер у этих кошек уравновешенный, они уверены в себе, храбры и независимы.

Они спокойно относятся к другим животным в доме и не скучают, оставаясь одни. Они подходят для активных хозяев, часто покидающих дом. Они чувствуют себя комфортно в семье с детьми, так как легко общаются и с людьми, и с другими животными.

Круглая форма

Круглая голова указывает на спокойный и ласковый характер кота. Эта форма часто встречается у британцев, персов и различных экзотов.

Кошки с такой формой морды обычно спокойные и тихие, редко доставляют хозяевам неудобства своим поведением. Они любят ласку, их характер нежный и застенчивый. Они становятся идеальными компаньонами для хозяев, предпочитающих уединение. Они хорошо сочетаются с людьми старшего и среднего возраста.

Треугольная форма

Энергичные и общительные кошки часто обладают треугольной формой головы. Эту форму головы часто имеют сиамские, бирманские, ориентальные и абиссинские кошки. Треугольная морда говорит о подвижности, общительности и уме кошки. Они любят общаться с хозяином, умеют выполнять трюки и играть.

Они активны и не скучают, предпочитая общение и игры. Такие кошки хорошо подходят для домов, где много шума и движения. Они идеальны для молодых и активных хозяев, которые любят демонстрировать умения своих питомцев перед гостями.

Дворовые кошки имеют различные формы головы, но их наблюдение также интересно для понимания связи между характером и внешностью животного.

Немного истории

Дикие кошки, от которых произошли домашние, имели примерно одинаковую форму головы, так как основные органы чувств находятся на голове, природа старалась сделать эту область максимально эффективной.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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