Уникальный метод выбора кошки: как определить характер питомца по форме его морды

Как форма морды влияет на характер кошки

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Мало кто задумывался о том, что характер кошки может быть связан с формой ее головы. Но исследования показали, что это действительно так. Поэтому стоит учитывать этот фактор при выборе кошки. Специалисты выделяют три типа формы кошачьей морды: квадратную, круглую и треугольную.

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Квадратная форма

Кошки с квадратной формой головы часто самодостаточны и хорошо ладят с людьми и другими животными. Это редкая форма морды, встречающаяся у норвежских лесных котов и мейн-кунов. Характер у этих кошек уравновешенный, они уверены в себе, храбры и независимы.

Они спокойно относятся к другим животным в доме и не скучают, оставаясь одни. Они подходят для активных хозяев, часто покидающих дом. Они чувствуют себя комфортно в семье с детьми, так как легко общаются и с людьми, и с другими животными.

Круглая форма

Круглая голова указывает на спокойный и ласковый характер кота. Эта форма часто встречается у британцев, персов и различных экзотов.

Кошки с такой формой морды обычно спокойные и тихие, редко доставляют хозяевам неудобства своим поведением. Они любят ласку, их характер нежный и застенчивый. Они становятся идеальными компаньонами для хозяев, предпочитающих уединение. Они хорошо сочетаются с людьми старшего и среднего возраста.

Треугольная форма

Энергичные и общительные кошки часто обладают треугольной формой головы. Эту форму головы часто имеют сиамские, бирманские, ориентальные и абиссинские кошки. Треугольная морда говорит о подвижности, общительности и уме кошки. Они любят общаться с хозяином, умеют выполнять трюки и играть.

Они активны и не скучают, предпочитая общение и игры. Такие кошки хорошо подходят для домов, где много шума и движения. Они идеальны для молодых и активных хозяев, которые любят демонстрировать умения своих питомцев перед гостями.

Дворовые кошки имеют различные формы головы, но их наблюдение также интересно для понимания связи между характером и внешностью животного.

Немного истории

Дикие кошки, от которых произошли домашние, имели примерно одинаковую форму головы, так как основные органы чувств находятся на голове, природа старалась сделать эту область максимально эффективной.